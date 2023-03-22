С 24 марта в Херсонской области сокращается продолжительность комендантского часа, - ОВА
Начиная с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, с пятницы продолжительность комендантского часа будет длиться 10 часов.
"В Херсонской области уменьшена продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и длиться до 6:00", - объяснил глава Херсонской ОВА.
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