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Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16

f-16

Страны Запада могут начать поставки истребителей F-16 в Украину, поскольку окончательного отказа от предоставления такой помощи нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он считает, что страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию для деоккупации территории.

По словам генсека, сейчас цель состоит в том, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.

При этом он не исключил передачи Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от подобных поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнил, что "никаких решений по F-16 пока не принято".

"Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей", – отметил он.

Читайте также: Передача МиГ может подтолкнуть партнеров к F-16, - Воздушные силы

Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) F-16 (548)


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Топ комментарии
+8
ангары в Староконстантинове уже подметают.
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22.03.2023 22:22
+6
https://twitter.com/i/status/1638512661976449026 І трохи приємного на ніч. Ібо ***** красти.
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22.03.2023 22:37
+2
Занадто довго роздумували, шановний пане, занадто довго...
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22.03.2023 22:22
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ангары в Староконстантинове уже подметают.
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22.03.2023 22:22 Ответить
угу хмельнидчина то є саме ТЕ!
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22.03.2023 22:32 Ответить
ага только туда прилетает почти все что летит,обделили пво)(
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22.03.2023 22:54 Ответить
Занадто довго роздумували, шановний пане, занадто довго...
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22.03.2023 22:22 Ответить
Швидко тільки кролі народжуються, а побудова інфраструктури для високотехнологічного обладнання яким є літаки вимагає деякого часу.
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22.03.2023 23:15 Ответить
Навряд чи Білий дім ухвалює такі рішення без консультацій з Пентагоном.
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22.03.2023 22:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638512661976449026 І трохи приємного на ніч. Ібо ***** красти.
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22.03.2023 22:37 Ответить
І що вони там несли? Матраси чи що?
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23.03.2023 07:17 Ответить
Да ти шо.розплилась
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22.03.2023 23:57 Ответить
читаем как: "Двери для передачи Украине ф-16 остаются открытыми"
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23.03.2023 00:15 Ответить
А що значить "дозволити наступ"? ЗСУ забороняє хтось наступати, чи як це розуміти?
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23.03.2023 00:33 Ответить
не допускать, уже надо а пора передавать. и еще вчера
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23.03.2023 06:46 Ответить
Меня карежит от трусливого термина "истребители", ибо F-16 это многоцелевой самолет и в Украине он нужен в большей степени как штурмовик (для поддержки наступающих войск), а не столько как истребитель (воздушных целей), вместо словесного поноса и СЛОВОБЛУДИЯ, ндоа четко и СМЕЛО заявить, что ДА F-16 будет предоставлен Украине и не только для защиты, но и для наступления (в том числе и в глубь паРашки, раз там там живут такие идиоты и дегенераты)!
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23.03.2023 07:01 Ответить
Як на мене, то такі слова ознака, що наші пілоти вже давно готуються.
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23.03.2023 07:19 Ответить
Будет как будет. Без самолетов будут большие потери при наступлении. Война перейдет в ту фазу, за которой начнут бить наотмашь, без понятий и условностей. Но путин не хочет, чтобы на плешину в кремле сыпалась штукатурка...хотя давно этого заслужила. Нечисть.
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23.03.2023 11:35 Ответить
 
 