Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16
Страны Запада могут начать поставки истребителей F-16 в Украину, поскольку окончательного отказа от предоставления такой помощи нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он считает, что страны Запада уже предоставили Украине достаточное количество техники, включая танки, боевые машины и ракетную артиллерию для деоккупации территории.
По словам генсека, сейчас цель состоит в том, чтобы позволить украинцам начать наступление и вернуть свои территории.
При этом он не исключил передачи Украине американских истребителей F-16, несмотря на отказ от подобных поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнил, что "никаких решений по F-16 пока не принято".
"Мы должны продолжать решать вопрос о необходимости расширения возможностей", – отметил он.
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