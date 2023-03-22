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Новости Помощь Украине
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Канада продлила на год программу CUAET для поддержки беженцев из украинцев

канада

Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады объявило о продлении действия Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET) – программы поддержки беженцев из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Решение означает, что украинцы и члены их семей смогут до 15 июля 2023 года подать заявление на получение визы CUAET за рубежом бесплатно, а каждый владелец такой визы сможет отправиться в Канаду до 31 марта 2024 года включительно.

Те украинцы, которые уже являются владельцами визы CUAET и находятся в Канаде, будут иметь время до 31 марта 2024 года, чтобы бесплатно продлить или изменить свой временный статус благодаря этим мерам.

"По прибытии в Канаду украинцам и членам их семей будут доступны услуги по обустройству, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни канадской общины, пока находятся здесь", - уточняется в сообщении канадского правительства.

Кроме того, беженцы из Украины на время действия CUAET будут продолжать получать одноразовую финансовую помощь на переходный период, а также доступ к временному жилью на срок до двух недель, "если это будет необходимо после прибытия в Канаду".

Кроме того, беженцы из Украины на время действия CUAET будут продолжать получать единовременную финансовую помощь на переходный период, а также доступ к временному жилью на срок до двух недель, "если это будет необходимо по прибытии в Канаду".

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Напомним, программа CUAET была запущена 17 марта 2022 года. Она предоставляет украинцам и их ближайшим родственникам любой национальности возможность остаться в Канаде как временным резидентам сроком до трех лет. Участники CUAET также имеют право на получение бесплатного открытого разрешения на работу или разрешение на обучение, что позволяет им трудоустроиться практически у любого канадского работодателя или поступить на образовательную программу в Канаде.

По официальным данным, программой CUAET воспользовалось более 616 тысяч беженцев из Украины.

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беженцы (1637) Канада (2073)


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Уряд отримав трохи менше мільйона заявок на програму з моменту її початку в березні 2022 року і затвердив 616 429 з них. Понад 133 000 людей прибули до Канади через програму.
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22.03.2023 22:42 Ответить
Я вже бачила інформацію про 150 000 тих, хто приїхав.
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22.03.2023 23:07 Ответить
Канада додала рекордні 1 050 110 осіб за один рік до 1 січня, довівши загальну чисельність населення до 39 566 248, повідомляє Statistics Canada в середу в Оттаві. На міжнародну міграцію припало 95,9% зростання - свідчення рішення Канади протидіяти економічному гальму старіючого населення, відчинивши свої двері для новоприбулих.
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22.03.2023 23:19 Ответить
Можна розказувати про рекордну еміграцію в Канаду, однак треба не забувати про постійну міграцію із самої Канади. Коли кваліфіковані кадри: ті ж лікарі, програмісти та інші високо затребувані спеціалісти тікають з цієї країни у США із-за божевільних цін, в першу чергу на нерухомість, при відносно низьких зарплатах, ну і клімат - також срака. Ну і не забуваємо, що всі ці новоприбульці, якими ти хвастаєш - це переважно люмпен, із Латинської Америки, бідної Азії та Африки.
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23.03.2023 09:13 Ответить
 
 