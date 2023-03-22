Испания присоединилась к соглашению ЕС по закупке боеприпасов для Украины

Испания в среду объявила о присоединении к одобренной накануне инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение года.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"После завершения необходимых административных формальностей министр обороны (Испании. - Ред.) подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов в рамках Европейского Союза", - отмечается там.

Таким образом, Испания стала девятнадцатой страной-участником проекта.

Напомним, 20 марта Совет Европейского Союза одобрил план предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.

Его цель, во-первых – это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих – быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

Читайте также: Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2, - министр обороны