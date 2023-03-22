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Испания присоединилась к соглашению ЕС по закупке боеприпасов для Украины

боєприпаси,снаряди

Испания в среду объявила о присоединении к одобренной накануне инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение года.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"После завершения необходимых административных формальностей министр обороны (Испании. - Ред.) подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов в рамках Европейского Союза", - отмечается там.

Таким образом, Испания стала девятнадцатой страной-участником проекта.

Напомним, 20 марта Совет Европейского Союза одобрил план предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.

Его цель, во-первых – это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих – быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.

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Автор: 

боеприпасы (2330) Испания (859)


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а свиноцабаки начали что-то подозревать...?
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22.03.2023 23:28 Ответить
Маховик...
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22.03.2023 23:30 Ответить
Іспанії наш +. Польща теж збирається приєднатись
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22.03.2023 23:36 Ответить
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22.03.2023 23:39 Ответить
Іспанія видужала від рашизму, і це не прозріння сьогоднішнього дня, попри травлю іспанськими ліваками Зозулі. Виходить країна не хвора. Звісно, у мене значно покращилася думка про Іспанію, але про ординську рашистську наволоч, що вбила мільйони українців, яка так мила іспанським пролетарям, теж забувати не можна (поки ще це лайно не асинізоване іспанським суспільством).
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23.03.2023 00:00 Ответить
У Еспанії дуже сильне московицьке лоббі.Тому більшість преси куплена московитами.Вони сьогодні пишуть про зброю зі «збагаченим ураном»… Яку має нам дати Інглатерра. Хоча добре знають,що то збіднений уран.
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23.03.2023 01:09 Ответить
 
 