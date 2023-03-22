Испания присоединилась к соглашению ЕС по закупке боеприпасов для Украины
Испания в среду объявила о присоединении к одобренной накануне инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение года.
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"После завершения необходимых административных формальностей министр обороны (Испании. - Ред.) подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов в рамках Европейского Союза", - отмечается там.
Таким образом, Испания стала девятнадцатой страной-участником проекта.
Напомним, 20 марта Совет Европейского Союза одобрил план предоставления Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.
Его цель, во-первых – это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих – быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.
Соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.
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