Россияне увеличили в Черном море количество ракетоносителей, - ОК "Південь"

Россияне вывели в Черное море третий ракетоноситель, и таким образом суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

"В Черном море вражеские корабли продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе к юго-востоку от Крыма в направлении Новороссийска. Сейчас на службе находится 15 единиц, среди которых уже 3 ракетоносителя – в течение дня добавилась подлодка. Таким образом, суммарный залп "Калибров" может достигать 20, если, конечно, это не был "джанкойский груз", - говорится в сообщении оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Командование отмечает, что, исходя из анализа активности вражеской авиации, присутствия в море ракетоносителей, тактики врага по применению дронов-камикадзе в темное время суток, угроза ракетных ударов и других воздушных атак остается достаточно высокой.

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