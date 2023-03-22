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Россияне увеличили в Черном море количество ракетоносителей, - ОК "Південь"

флот,море,рф,чорне

Россияне вывели в Черное море третий ракетоноситель, и таким образом суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

"В Черном море вражеские корабли продолжают маневрировать в ракетобезопасном районе к юго-востоку от Крыма в направлении Новороссийска. Сейчас на службе находится 15 единиц, среди которых уже 3 ракетоносителя – в течение дня добавилась подлодка. Таким образом, суммарный залп "Калибров" может достигать 20, если, конечно, это не был "джанкойский груз", - говорится в сообщении оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Командование отмечает, что, исходя из анализа активности вражеской авиации, присутствия в море ракетоносителей, тактики врага по применению дронов-камикадзе в темное время суток, угроза ракетных ударов и других воздушных атак остается достаточно высокой.

Читайте также: Американские беспилотники сменили свои маршруты над Черным морем, - CNN

Автор: 

крылатые ракеты (878) Черное море (1473)


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Топ комментарии
+10
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22.03.2023 23:46
+6
Олег Коростелев - генеральный конструктор КБ "Луч": Дальность поражения цели ракетного комплекса «Нептун» можно увеличить. Мы работаем в рамках международного режима РКРТ. В технической составляющей практически нет проблем увеличить дальность поражения цели до 500 км. Но решать это должны политики, руководство армии.
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22.03.2023 23:57
+6
https://twitter.com/i/status/1638644217768558592 Бахмутское направление, южные окрестности Ивановского Уже знакомая позиция орков, ставшая, по всей видимости, для СТГ "Адам" беспрерывным конвейером по утилизации вагнеровской пехоты
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23.03.2023 00:20
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22.03.2023 23:46 Ответить
Та да. Калибрами можно разрушить чужую страну, а не обустроить свою и не вытащить ее из феодализма.
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23.03.2023 00:14 Ответить
Дякую Туреччині
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22.03.2023 23:54 Ответить
За що дякуєте?
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23.03.2023 00:21 Ответить
пора топить , уже есть чем .
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22.03.2023 23:55 Ответить
Олег Коростелев - генеральный конструктор КБ "Луч": Дальность поражения цели ракетного комплекса «Нептун» можно увеличить. Мы работаем в рамках международного режима РКРТ. В технической составляющей практически нет проблем увеличить дальность поражения цели до 500 км. Но решать это должны политики, руководство армии.
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22.03.2023 23:57 Ответить
Та ну
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23.03.2023 00:02 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638560082358153216 Опубликованы кадры, предположительно, удара украинского надводного беспилотника по бухте в Севастополе
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23.03.2023 00:41 Ответить
нажаль кацапи його знищили, ні до якого корита не доплив.
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23.03.2023 00:44 Ответить
начеб-то знищена (потоплена чи згоріла??) самохідна баржа з вантажем інженерного обладнання.
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23.03.2023 03:32 Ответить
20 нещасних корит посеред моря, як на долоні, а не хватило розуму заготовити півсотні ракет, щоб одразу лишити ********* флоту.
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23.03.2023 01:06 Ответить
Вони ж тусять у східній частині Чорного моря, поза зоною досяжності Нептуна (280-300км). А от зробити десяток Нептунів на 500км і несподівано гепнути по їх коритам - ото "приємна" несподіванка для них буде
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23.03.2023 01:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638644217768558592 Бахмутское направление, южные окрестности Ивановского Уже знакомая позиция орков, ставшая, по всей видимости, для СТГ "Адам" беспрерывным конвейером по утилизации вагнеровской пехоты
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23.03.2023 00:20 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638644221904076802 часть вторая
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23.03.2023 00:21 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638634466804649984 заготовка кормов и удобрений
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23.03.2023 00:30 Ответить
Какой диб-л пишет эти статьи? Они не могут увеличить количество в ЧМ, так как эти корабли и так были в ЧМ, только в порту. И до сих пор никто не ответил, какая разница где эти корабли . В порту, в откр море или на страпелях.... Это влияет на запуск ракет?
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23.03.2023 01:49 Ответить
Пускают с открытого моря, так как при пуске ракета может ляпнуться недалеко от пуска, а так же после пуска от ракеты отсоединяется разгонный двигатель и падает в море.
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23.03.2023 02:23 Ответить
И шо? С каких пор рашке не насрать?
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23.03.2023 09:11 Ответить
 
 