Американские беспилотники сменили свои маршруты над Черным морем, - CNN

После инцидента американского разведывательно-ударного БпЛА MQ-9 Reaper с двумя российскими истребителями Су-27 беспилотники США продолжают летать над Черным морем, однако сменили маршруты, удалившись от Крыма.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным издания, полеты американских беспилотников в международном воздушном пространстве продолжаются, но теперь удалили свои полеты от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря.

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Один из американских чиновников рассказал CNN, что новые маршруты преследуют цель избежать провокаций, поскольку администрация Джо Байдена не хочет вызвать инцидент, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами.

По словам чиновника, полеты американских беспилотников пока проходят по новым маршрутам, однако США предпочитают вернуться к маршрутам, которые будут проходить ближе к контролируемым РФ территориям.

Источники издания также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о закрытии воздушного пространства на большей территории вокруг южной и восточной Украины, пытаясь отодвинуть американские беспилотники как можно дальше.

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CNN отмечает, что пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что США продолжают использовать беспилотники в районе Черного моря, но отказался сказать, изменились ли их маршруты.

"Из соображений оперативной безопасности я не вдаваться в детали маршрутов, миссий, временных рамок", – сказал Райдер.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил инцидент с беспилотником с министром обороны РФ Сергеем Шойгом. Тот, в свою очередь, представил сбивших беспилотник летчиков к государственным наградам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "американцы обнаглели", и призвал родовлить атаки на беспилотники.

17 марта США направили в Черное море новый беспилотник, а на следующий день возобновили полеты там своих дронов.