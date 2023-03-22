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Американские беспилотники сменили свои маршруты над Черным морем, - CNN

американський,безпілотник

После инцидента американского разведывательно-ударного БпЛА MQ-9 Reaper с двумя российскими истребителями Су-27 беспилотники США продолжают летать над Черным морем, однако сменили маршруты, удалившись от Крыма.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным издания, полеты американских беспилотников в международном воздушном пространстве продолжаются, но теперь удалили свои полеты от воздушного пространства вокруг Крымского полуострова и восточных частей Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США направили в Черное море новый разведывательный беспилотник. КАРТА

Один из американских чиновников рассказал CNN, что новые маршруты преследуют цель избежать провокаций, поскольку администрация Джо Байдена не хочет вызвать инцидент, который потенциально может перерасти в прямой конфликт между американскими и российскими силами.

По словам чиновника, полеты американских беспилотников пока проходят по новым маршрутам, однако США предпочитают вернуться к маршрутам, которые будут проходить ближе к контролируемым РФ территориям.

Источники издания также заявили, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о закрытии воздушного пространства на большей территории вокруг южной и восточной Украины, пытаясь отодвинуть американские беспилотники как можно дальше.

Также читайте: Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций

CNN отмечает, что пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтвердил, что США продолжают использовать беспилотники в районе Черного моря, но отказался сказать, изменились ли их маршруты.

"Из соображений оперативной безопасности я не вдаваться в детали маршрутов, миссий, временных рамок", – сказал Райдер.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил инцидент с беспилотником с министром обороны РФ Сергеем Шойгом. Тот, в свою очередь, представил сбивших беспилотник летчиков к государственным наградам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что "американцы обнаглели", и призвал родовлить атаки на беспилотники.

17 марта США направили в Черное море новый беспилотник, а на следующий день возобновили полеты там своих дронов.

беспилотник (3529) США (26381) Черное море (1472) CNN (117) дроны (3841)


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Топ комментарии
+15
Все таки рашисты своего добились. Амеры обосрались и обходят крым что не очень хорошо для разведки
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22.03.2023 09:09
+13
а якщо божевільні завтра оголосять про закриття повітряного простору до атлантики?...
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22.03.2023 09:15
+12
сумно це чути, виходить що ********** з москалями окрім українців особливо і не має кому...
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22.03.2023 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Все таки рашисты своего добились. Амеры обосрались и обходят крым что не очень хорошо для разведки
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22.03.2023 09:09 Ответить
схоже ті дрони ефективні тіки проти брудних арабів з палками
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22.03.2023 09:25 Ответить
К сожалению амеры не понимают что отступая они только подбадривают рашистов и те будут атаковать авиацию США еще на дальших подступах.
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22.03.2023 09:49 Ответить
Да, не стоило бы менять маршрут, они ведь летают в международном воздушном пространстве - и всё, пшли на..уй. Можно ещё параллельно по этому маршруту пустить F-16, и тогда раша точно зас..сыт снова предпринять что-то подобное..
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22.03.2023 10:17 Ответить
Бзділуваті сцикуни.
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22.03.2023 09:14 Ответить
Ну ты-то наверняка из Бахмута пишешь, так ведь?
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22.03.2023 09:23 Ответить
а якщо божевільні завтра оголосять про закриття повітряного простору до атлантики?...
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22.03.2023 09:15 Ответить
"животворящий" втреться і проковтне.
Він лише цим займається з 20.01.2021.
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22.03.2023 19:59 Ответить
Невмируща Відьмана!
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22.03.2023 20:07 Ответить
Скажіть простіше-американці засцяли а рашка в цій ситуацій перемогла. Нехай США чекає нового наскоку рашки і готується відсунутись ще дальше. Аж до Каліфорнії.
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22.03.2023 09:18 Ответить
Все як завжди.
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22.03.2023 12:29 Ответить
Да добре що Рейган це не бачить після Буша Америка впала в обійми літаків які можуть тільки щоки роздувати
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22.03.2023 09:18 Ответить
Терпилы.
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22.03.2023 09:19 Ответить
обосрались, сцикуны ? Впрочем как всегда. Как там расследование рос ракеты в Польше ?
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22.03.2023 09:19 Ответить
сумно це чути, виходить що ********** з москалями окрім українців особливо і не має кому...
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22.03.2023 09:26 Ответить
Тактика залякування і безкришого гопника працює.
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22.03.2023 09:35 Ответить
Виглядає якось не дуже, але була інформація, що американці зараз використовують більш потужні беспілотники, набагато краще оснащені, що дозволяє охопити більшу територію спостереження, включно і Симферополь.
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22.03.2023 09:54 Ответить
в эпоху железного занавеса амеры не бомбили коммунистическую Кубу, они её раздавили санкциями.
Кубы нет, как субъекта
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22.03.2023 10:12 Ответить
Маленький острівець, який навіть не здатний сам себе прогодувати? Що там його давити? А з великим і значно багатшим Іраном американці обламались...
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22.03.2023 10:45 Ответить
То-то ***** радость
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22.03.2023 10:43 Ответить
Ви ще всього не чули. Ось як прокоментувала збиття безпілотника офіційний представник Держдепу Андреа Калан:

https://streamable.com/40k0o8

Це, виявляється, не було зроблено навмисно....
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22.03.2023 10:59 Ответить
Годі вже скиглити!
Нові абрамси вже вантажать!
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22.03.2023 16:48 Ответить
бздуны 👎👎👎
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22.03.2023 18:01 Ответить
Що і треба було довести.

Але сектанти вищали вкотре: ну, тепер штати вам покажуть !

Показали.
Хоча, що можуть показати тупі імпотенти ...

Скільки фактів, але нічого так і не доходить.
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22.03.2023 20:01 Ответить
Ну, ти вже остаточно довело, що працюєш на крембль. Якщо навіть пишеш з деактива. Яке у тебе звання? Майорчік фсб?
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22.03.2023 20:06 Ответить
 
 