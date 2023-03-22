УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10416 відвідувачів онлайн
Новини
7 154 25

Американські безпілотники змінили свої маршрути над Чорним морем, - CNN

американський,безпілотник

Після інциденту американського розвідувально-ударного БпЛА MQ-9 Reaper з двома російськими винищувачами Су-27 безпілотники США продовжують літати над Чорним морем, однак змінили маршрути, віддалившись від Криму.

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними видання, польоти американських безпілотників в міжнародному повітряному просторі продовжуються, але тепер вони віддалили свої польоти від повітряного простору навколо Кримського півострова та східних частин Чорного моря.

Читайте: США відновили польоти безпілотників над Чорним морем після інциденту зі Су-27, - Reuters

Один з американських посадовців розповів CNN, що нові маршрути мають на меті уникнути провокацій, оскільки адміністрація Джо Байдена не хоче спричинити інцидент, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами.

За словами посадовця, польоти американських безпілотників поки що відбуваються за новими маршрутами, однак США воліють повернутися до маршрутів, які проходитимуть ближче до територій, які контролює РФ.

Джерела видання також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про закриття повітряного простору на більшій території навколо південної та східної України, намагаючись відсунути американські безпілотники якомога далі.

Також читайте: Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем

CNN зазначає, що прессекретар Пентагону Пет Райдер підтвердив, що США продовжують використовувати безпілотники в районі Чорного моря, але відмовився сказати, чи змінилися їхні маршрути.

"З міркувань оперативної безпеки я не вдаватимуся в деталі маршрутів, місій, часових рамок", - сказав Райдер.

Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив інцидент з безпілотником з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Той, своєю чергою, представив льотчиків, які збили безпілотник, до державних нагород.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США в ігноруванні обмежень у повітряному просторі над Чорним морем і постійному пошуку провокацій. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що "американці знахабніли", та закликав родовжити атаки на безпілотники. 

17 березня США направили в Чорне море новий безпілотник, а наступного дня відновили польоти там своїх дронів.

Автор: 

безпілотник (4087) США (22473) Чорне море (1658) CNN (119) дрони (4620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Все таки рашисты своего добились. Амеры обосрались и обходят крым что не очень хорошо для разведки
показати весь коментар
22.03.2023 09:09
+13
а якщо божевільні завтра оголосять про закриття повітряного простору до атлантики?...
показати весь коментар
22.03.2023 09:15
+12
сумно це чути, виходить що ********** з москалями окрім українців особливо і не має кому...
показати весь коментар
22.03.2023 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все таки рашисты своего добились. Амеры обосрались и обходят крым что не очень хорошо для разведки
показати весь коментар
22.03.2023 09:09 Відповісти
схоже ті дрони ефективні тіки проти брудних арабів з палками
показати весь коментар
22.03.2023 09:25 Відповісти
К сожалению амеры не понимают что отступая они только подбадривают рашистов и те будут атаковать авиацию США еще на дальших подступах.
показати весь коментар
22.03.2023 09:49 Відповісти
Да, не стоило бы менять маршрут, они ведь летают в международном воздушном пространстве - и всё, пшли на..уй. Можно ещё параллельно по этому маршруту пустить F-16, и тогда раша точно зас..сыт снова предпринять что-то подобное..
показати весь коментар
22.03.2023 10:17 Відповісти
Бзділуваті сцикуни.
показати весь коментар
22.03.2023 09:14 Відповісти
Ну ты-то наверняка из Бахмута пишешь, так ведь?
показати весь коментар
22.03.2023 09:23 Відповісти
а якщо божевільні завтра оголосять про закриття повітряного простору до атлантики?...
показати весь коментар
22.03.2023 09:15 Відповісти
"животворящий" втреться і проковтне.
Він лише цим займається з 20.01.2021.
показати весь коментар
22.03.2023 19:59 Відповісти
Невмируща Відьмана!
показати весь коментар
22.03.2023 20:07 Відповісти
Скажіть простіше-американці засцяли а рашка в цій ситуацій перемогла. Нехай США чекає нового наскоку рашки і готується відсунутись ще дальше. Аж до Каліфорнії.
показати весь коментар
22.03.2023 09:18 Відповісти
Все як завжди.
показати весь коментар
22.03.2023 12:29 Відповісти
Да добре що Рейган це не бачить після Буша Америка впала в обійми літаків які можуть тільки щоки роздувати
показати весь коментар
22.03.2023 09:18 Відповісти
Терпилы.
показати весь коментар
22.03.2023 09:19 Відповісти
обосрались, сцикуны ? Впрочем как всегда. Как там расследование рос ракеты в Польше ?
показати весь коментар
22.03.2023 09:19 Відповісти
сумно це чути, виходить що ********** з москалями окрім українців особливо і не має кому...
показати весь коментар
22.03.2023 09:26 Відповісти
Тактика залякування і безкришого гопника працює.
показати весь коментар
22.03.2023 09:35 Відповісти
Виглядає якось не дуже, але була інформація, що американці зараз використовують більш потужні беспілотники, набагато краще оснащені, що дозволяє охопити більшу територію спостереження, включно і Симферополь.
показати весь коментар
22.03.2023 09:54 Відповісти
в эпоху железного занавеса амеры не бомбили коммунистическую Кубу, они её раздавили санкциями.
Кубы нет, как субъекта
показати весь коментар
22.03.2023 10:12 Відповісти
Маленький острівець, який навіть не здатний сам себе прогодувати? Що там його давити? А з великим і значно багатшим Іраном американці обламались...
показати весь коментар
22.03.2023 10:45 Відповісти
То-то ***** радость
показати весь коментар
22.03.2023 10:43 Відповісти
Ви ще всього не чули. Ось як прокоментувала збиття безпілотника офіційний представник Держдепу Андреа Калан:

https://streamable.com/40k0o8

Це, виявляється, не було зроблено навмисно....
показати весь коментар
22.03.2023 10:59 Відповісти
Годі вже скиглити!
Нові абрамси вже вантажать!
показати весь коментар
22.03.2023 16:48 Відповісти
бздуны 👎👎👎
показати весь коментар
22.03.2023 18:01 Відповісти
Що і треба було довести.

Але сектанти вищали вкотре: ну, тепер штати вам покажуть !

Показали.
Хоча, що можуть показати тупі імпотенти ...

Скільки фактів, але нічого так і не доходить.
показати весь коментар
22.03.2023 20:01 Відповісти
Ну, ти вже остаточно довело, що працюєш на крембль. Якщо навіть пишеш з деактива. Яке у тебе звання? Майорчік фсб?
показати весь коментар
22.03.2023 20:06 Відповісти
 
 