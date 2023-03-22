Американські безпілотники змінили свої маршрути над Чорним морем, - CNN

Після інциденту американського розвідувально-ударного БпЛА MQ-9 Reaper з двома російськими винищувачами Су-27 безпілотники США продовжують літати над Чорним морем, однак змінили маршрути, віддалившись від Криму.

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними видання, польоти американських безпілотників в міжнародному повітряному просторі продовжуються, але тепер вони віддалили свої польоти від повітряного простору навколо Кримського півострова та східних частин Чорного моря.

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Один з американських посадовців розповів CNN, що нові маршрути мають на меті уникнути провокацій, оскільки адміністрація Джо Байдена не хоче спричинити інцидент, який потенційно може перерости в прямий конфлікт між американськими та російськими силами.

За словами посадовця, польоти американських безпілотників поки що відбуваються за новими маршрутами, однак США воліють повернутися до маршрутів, які проходитимуть ближче до територій, які контролює РФ.

Джерела видання також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про закриття повітряного простору на більшій території навколо південної та східної України, намагаючись відсунути американські безпілотники якомога далі.

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CNN зазначає, що прессекретар Пентагону Пет Райдер підтвердив, що США продовжують використовувати безпілотники в районі Чорного моря, але відмовився сказати, чи змінилися їхні маршрути.

"З міркувань оперативної безпеки я не вдаватимуся в деталі маршрутів, місій, часових рамок", - сказав Райдер.

Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив інцидент з безпілотником з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Той, своєю чергою, представив льотчиків, які збили безпілотник, до державних нагород.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США в ігноруванні обмежень у повітряному просторі над Чорним морем і постійному пошуку провокацій. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що "американці знахабніли", та закликав родовжити атаки на безпілотники.

17 березня США направили в Чорне море новий безпілотник, а наступного дня відновили польоти там своїх дронів.