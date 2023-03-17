США направили в Чорне море новий розвідувальний безпілотник. КАРТА

Сполучені Штати направили в Чорне море дрон RQ-4 Global Hawk.

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Безпілотник злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія. Деякий час він перебував у повітряному просторі Румунії, а тепер летить над Чорним морем.

За пересуванням американського безпілотника RQ-4 Global Hawk на сайті Flightradar24 станом на 13:00 стежать 14 800 користувачів.

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Новий американський БпЛА зайшов в акваторію Чорного моря після того, як 14 березня США довелося потопити дрон MQ-9 Reaper внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27.

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Раніше телеканал CNN повідомив, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії і спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БПЛА.