США направили в Чорне море новий розвідувальний безпілотник. КАРТА
Сполучені Штати направили в Чорне море дрон RQ-4 Global Hawk.
Про це свідчать дані сервісу Flightradar24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Безпілотник злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія. Деякий час він перебував у повітряному просторі Румунії, а тепер летить над Чорним морем.
За пересуванням американського безпілотника RQ-4 Global Hawk на сайті Flightradar24 станом на 13:00 стежать 14 800 користувачів.
Новий американський БпЛА зайшов в акваторію Чорного моря після того, як 14 березня США довелося потопити дрон MQ-9 Reaper внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27.
Раніше телеканал CNN повідомив, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії і спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БПЛА.
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«Високо технологічна « Московія Намагается (!? ) Конкурувати з авіацій США.
Тож зграя розлючених пілотів- скрепоносців напала і трохи погризла гвинта БПЛА MQ-9 Reaper.
Заради уникнення подальшої ескалації та заспокоєння розлючених тварин Пентагон перейшов до застосування безгвинтових БЛА RQ-4 Global Hawk.
Жодна скрепоносна тварина під час інциденту не постраждала.
Коротше кажучи, тролінг кацапів почався
І так дійсно 23 числа цей та збитий літали вздовж наших кордонів з парашею та бамбасом.
и испортить чумазому Су-27 всю малину.
Ну или кто-то неподалёку
як же ж цей вестиме себе у крайній ситуації?
Назначение: RQ-4 Global Hawk предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения и мониторинга на больших расстояниях, в то время как MQ-9 Reaper разработан для выполнения тактических операций, включая ударные задачи.
Размер и масса: RQ-4 Global Hawk крупнее и тяжелее, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 имеет размах крыльев 39 метров и весит около 14 тонн, в то время как MQ-9 имеет размах крыльев 20 метров и весит около 4,7 тонн.
Высота полета: RQ-4 Global Hawk способен летать на более высоких высотах, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 может достигать высоты до 18 км, в то время как MQ-9 ограничен высотой в 15 км.
Время полета: RQ-4 Global Hawk имеет большее время полета, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 способен летать в течение более 30 часов без посадки, в то время как MQ-9 может летать до 14 часов.
Двигатели: RQ-4 Global Hawk оснащен турбореактивными двигателями, тогда как MQ-9 Reaper оснащен турбовинтовыми двигателями.
Сбор данных не прекратился ни на секунду.
має значення чи відсунули москалі маршрут прольоту.
Размах крыла 35,42 м
цей безпілотник з позивними форте 10************ збили форте 11) там на постійній основі від початку війни літає, але мушу додати кацапня частково свого добилась, зараз він веде розвідку рухаючись на 100-150 км далі від острова ніж це було зазвичай.
А на факти - плювати.
Тебе треба розстріляти з рогатки та назвати на твою честь село на Житомирщині .
А от епічним було б назвати новий штам коронавірусу. Нє?
Бо росіяни знов зібьють, і знов обкіньчаються