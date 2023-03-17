США направили в Черное море новый разведывательный беспилотник. КАРТА

Соединенные Штаты направили в Черное море дрон RQ-4 Global Hawk.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ.

Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания. Некоторое время он находился в воздушном пространстве Румынии и теперь летит над Черным морем.

За передвижением американского беспилотника RQ-4 Global Hawk на сайте Flightradar24 по состоянию на 13:00 следят 14 800 пользователей.

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Новый американский БПЛА зашел в акваторию Черного моря после того, как 14 марта США пришлось потопить дрон MQ-9 Reaper в результате столкновения с российским истребителем Су-27.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного моря для осмотра места аварии и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.