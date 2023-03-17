США направили в Черное море новый разведывательный беспилотник. КАРТА
Соединенные Штаты направили в Черное море дрон RQ-4 Global Hawk.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ.
Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания. Некоторое время он находился в воздушном пространстве Румынии и теперь летит над Черным морем.
За передвижением американского беспилотника RQ-4 Global Hawk на сайте Flightradar24 по состоянию на 13:00 следят 14 800 пользователей.
Новый американский БПЛА зашел в акваторию Черного моря после того, как 14 марта США пришлось потопить дрон MQ-9 Reaper в результате столкновения с российским истребителем Су-27.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного моря для осмотра места аварии и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.
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«Високо технологічна « Московія Намагается (!? ) Конкурувати з авіацій США.
Тож зграя розлючених пілотів- скрепоносців напала і трохи погризла гвинта БПЛА MQ-9 Reaper.
Заради уникнення подальшої ескалації та заспокоєння розлючених тварин Пентагон перейшов до застосування безгвинтових БЛА RQ-4 Global Hawk.
Жодна скрепоносна тварина під час інциденту не постраждала.
Коротше кажучи, тролінг кацапів почався
І так дійсно 23 числа цей та збитий літали вздовж наших кордонів з парашею та бамбасом.
и испортить чумазому Су-27 всю малину.
Ну или кто-то неподалёку
як же ж цей вестиме себе у крайній ситуації?
Назначение: RQ-4 Global Hawk предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения и мониторинга на больших расстояниях, в то время как MQ-9 Reaper разработан для выполнения тактических операций, включая ударные задачи.
Размер и масса: RQ-4 Global Hawk крупнее и тяжелее, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 имеет размах крыльев 39 метров и весит около 14 тонн, в то время как MQ-9 имеет размах крыльев 20 метров и весит около 4,7 тонн.
Высота полета: RQ-4 Global Hawk способен летать на более высоких высотах, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 может достигать высоты до 18 км, в то время как MQ-9 ограничен высотой в 15 км.
Время полета: RQ-4 Global Hawk имеет большее время полета, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 способен летать в течение более 30 часов без посадки, в то время как MQ-9 может летать до 14 часов.
Двигатели: RQ-4 Global Hawk оснащен турбореактивными двигателями, тогда как MQ-9 Reaper оснащен турбовинтовыми двигателями.
Сбор данных не прекратился ни на секунду.
має значення чи відсунули москалі маршрут прольоту.
Размах крыла 35,42 м
цей безпілотник з позивними форте 10************ збили форте 11) там на постійній основі від початку війни літає, але мушу додати кацапня частково свого добилась, зараз він веде розвідку рухаючись на 100-150 км далі від острова ніж це було зазвичай.
А на факти - плювати.
Тебе треба розстріляти з рогатки та назвати на твою честь село на Житомирщині .
А от епічним було б назвати новий штам коронавірусу. Нє?
Бо росіяни знов зібьють, і знов обкіньчаються