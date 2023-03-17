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США направили в Черное море новый разведывательный беспилотник. КАРТА

безпілотник

Соединенные Штаты направили в Черное море дрон RQ-4 Global Hawk.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, сообщает Цензор.НЕТ.

Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания. Некоторое время он находился в воздушном пространстве Румынии и теперь летит над Черным морем.

За передвижением американского беспилотника RQ-4 Global Hawk на сайте Flightradar24 по состоянию на 13:00 следят 14 800 пользователей.

Читайте: Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем, - ЗМІ

США направили в Черное море новый разведывательный беспилотник 01

Новый американский БПЛА зашел в акваторию Черного моря после того, как 14 марта США пришлось потопить дрон MQ-9 Reaper в результате столкновения с российским истребителем Су-27.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного моря для осмотра места аварии и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.

беспилотник (3842) россия (96420) США (27325) Черное море (1489) дроны (4201)


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Топ комментарии
+49
Ничего они не напудили. Не надо выдавать желанное за реальное.
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17.03.2023 13:08 Ответить
+45
У цього вже реактивний двигун, наскольки я розумію? Якщо так, то літає він вище та швидше.

Коротше кажучи, тролінг кацапів почався
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17.03.2023 13:09 Ответить
+45
Коли США вперше напудять в штанці, від тебе на той час буде тільки купка попілу.
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17.03.2023 13:12 Ответить
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Ничего они не напудили. Не надо выдавать желанное за реальное.
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17.03.2023 13:08 Ответить
Вам не вгодиш.
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17.03.2023 13:08 Ответить
Коли США вперше напудять в штанці, від тебе на той час буде тільки купка попілу.
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17.03.2023 13:12 Ответить
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17.03.2023 13:17 Ответить
навіть не мрій
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17.03.2023 13:15 Ответить
sam ty napudyv... nasyllya - ce slabkist', kacapy proyavyly slabkist'... nai zbyvaut' drugyi... tym samym zabyvauchi drugyi cvyah sobi v trunu.
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17.03.2023 13:15 Ответить
Кажись мы накануне грандиознейшего шухера
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17.03.2023 13:42 Ответить
Смішно, як!

«Високо технологічна « Московія Намагается (!? ) Конкурувати з авіацій США.
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17.03.2023 14:03 Ответить
Пілотів - скрепоносців РФ дратував штовхаючий гвинт американського БПЛА, який швидко обертався. Це дратувало і провокувало пілотів РФ, як колеса байку при обертанні дратують собак.
Тож зграя розлючених пілотів- скрепоносців напала і трохи погризла гвинта БПЛА MQ-9 Reaper.
Заради уникнення подальшої ескалації та заспокоєння розлючених тварин Пентагон перейшов до застосування безгвинтових БЛА RQ-4 Global Hawk.
Жодна скрепоносна тварина під час інциденту не постраждала.
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18.03.2023 15:15 Ответить
а що це за свово таке українське "напудить"? мокша ти тупорила
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17.03.2023 18:58 Ответить
поки що напудило тільки ти і твої куратори з підарстана
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17.03.2023 20:27 Ответить
God bless USA!
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17.03.2023 22:13 Ответить
Мядвєдєв, фас!
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17.03.2023 13:06 Ответить
Мядвєдєв ВСЙО
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17.03.2023 13:10 Ответить
цей дрон летить занадто високо. кацапам немає на чому туда долетіти.
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17.03.2023 13:45 Ответить
Миг-31 ?
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17.03.2023 14:28 Ответить
вони можуть тільки над ********** літати. але не дуже високо. останні аналоговнєти вироблялися до 1995 року, тому вони починають розвалюватися вже на ЗПС, про висоту в 20 км можна навіть не згадувати.
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17.03.2023 14:49 Ответить
На Су-27 є висотні лапємйоти
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17.03.2023 14:29 Ответить
У цього вже реактивний двигун, наскольки я розумію? Якщо так, то літає він вище та швидше.

Коротше кажучи, тролінг кацапів почався
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17.03.2023 13:09 Ответить
На висоті 17-20 кілометрів. Такі літали постійно насході України в січні-лютому перед початком вторгнення кацапотварюк.
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17.03.2023 13:20 Ответить
Вони періодично і зараз там пролітають, не писати ж одне й те саме в новинах жеж кожного тижня.
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17.03.2023 13:26 Ответить
Даний безпілотник літає в акваторії ЧМ на постійній основі від початку війни, через день так точно.
І так дійсно 23 числа цей та збитий літали вздовж наших кордонів з парашею та бамбасом.
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17.03.2023 14:54 Ответить
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17.03.2023 15:26 Ответить
Треба зробити "перемогу", тому випустили дану новину.
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17.03.2023 19:56 Ответить
треба сказати, що насрати на вас тридварасів
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17.03.2023 20:29 Ответить
Что-то подсказывает, что этот Хаук тоже умеет включить форсаж
и испортить чумазому Су-27 всю малину.
Ну или кто-то неподалёку
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17.03.2023 13:10 Ответить
Наверняка там недалеко летит и F-35 с розгами типа AMRAAM для поучения шалунов.
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17.03.2023 13:20 Ответить
Там ещё рядом с ним летает АВАКС Lockheed EP-3E Aries II Далеко от границ Румынии правда не отлетает. Скорее всего истребители тоже есть.
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17.03.2023 15:15 Ответить
Хоук
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17.03.2023 13:23 Ответить
А я ж про що ?
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17.03.2023 14:47 Ответить
Ну добре, добре
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17.03.2023 14:49 Ответить
Absoliutno ce primanka dlia tupoordyncev. Budjmo ********** analo-govnet vialičie ixnijoptv...
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17.03.2023 20:03 Ответить
ты термос-нутый или кацык?
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17.03.2023 13:14 Ответить
любит деда...выручает
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17.03.2023 13:14 Ответить
эбонито-нат
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17.03.2023 13:15 Ответить
Это москальская натужная гипотеза. А по факту: Крым украинский, военные цели оккупанта в Крыму будут продолжать срисовываться и передаваться для ударов ВСУ американскими беспилотниками.
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17.03.2023 13:15 Ответить
цей, на фото, вже з іншим двигуном...без пропелера на видному місці...
як же ж цей вестиме себе у крайній ситуації?
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17.03.2023 13:13 Ответить
отримали більш потужну пташку... дмитрику потрібні більша пляшка...
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17.03.2023 13:13 Ответить
А что если на подобную технику ставить мощные лазеры, на подобии китайских указок, только мощнее? Подлетел московит в плотную, а его лазером пшш и всё.
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17.03.2023 13:14 Ответить
А зачем, если к этому московит усрётся, а не подлетит? Тот, что сбили, с пропеллером был, микрокукурузник по сути)
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17.03.2023 13:17 Ответить
Кукурузник, але із властивостями не тільки розвідувального, а ще й ударного. А той, що тимчасово його заміняє - суто розвідувальний:

Назначение: RQ-4 Global Hawk предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения и мониторинга на больших расстояниях, в то время как MQ-9 Reaper разработан для выполнения тактических операций, включая ударные задачи.

Размер и масса: RQ-4 Global Hawk крупнее и тяжелее, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 имеет размах крыльев 39 метров и весит около 14 тонн, в то время как MQ-9 имеет размах крыльев 20 метров и весит около 4,7 тонн.

Высота полета: RQ-4 Global Hawk способен летать на более высоких высотах, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 может достигать высоты до 18 км, в то время как MQ-9 ограничен высотой в 15 км.

Время полета: RQ-4 Global Hawk имеет большее время полета, чем MQ-9 Reaper. RQ-4 способен летать в течение более 30 часов без посадки, в то время как MQ-9 может летать до 14 часов.

Двигатели: RQ-4 Global Hawk оснащен турбореактивными двигателями, тогда как MQ-9 Reaper оснащен турбовинтовыми двигателями.
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18.03.2023 14:49 Ответить
Та навіщо лазери проти свиней??? Достатньо просто набрати їхньої улюбленої коричневої субстанції і їм на же ж на голови і вилити. Цей ріпер все одно вище за них може літати
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17.03.2023 13:25 Ответить
Скептик , без обід , але з фізикою ви не дружите , я до того , що нема на борту цього безпілотника для потужних лазерів , котрі могли би зробити ,,пшш" де взяти енергії.
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17.03.2023 15:08 Ответить
Все вірно, але колись і лазери були тільки у книжках.
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17.03.2023 16:07 Ответить
Дієвіше, мабуть, щоб слідкувало за польотом не 14800 користувачів, а хоча б ОДИН фрегат УРЗ типу "Тікондерога".
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17.03.2023 13:14 Ответить
гарний тролінг кацапів
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17.03.2023 13:16 Ответить
Надіюсь з ракетним захистом типу електронної мухоловки для кацапських стервятників.
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17.03.2023 13:18 Ответить
У RQ-4 потолок 20км, у су-27 - 18км.
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17.03.2023 13:19 Ответить
зараз цей дрон летить над Чорним морем на висоті 15850 метрів
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17.03.2023 13:43 Ответить
може кацапів нема поряд. Якщо приблизаться, то піднімиться і все.
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17.03.2023 13:46 Ответить
завлекает
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17.03.2023 22:09 Ответить
И пусть отправят парочку F-35 орки все равно их в радары видеть не будут.
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17.03.2023 13:21 Ответить
краще направте шостий флот
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17.03.2023 13:24 Ответить
куди? в Чорне море? в тебе з головою все добре?
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17.03.2023 19:02 Ответить
Поруч більш солідніші "Пташки": JAKE11, BOEING RC13 i NOVA61, BOEING E-3B.
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17.03.2023 13:24 Ответить
Можно подумать, сбитый "Рипер" летал там один...
Сбор данных не прекратился ни на секунду.
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17.03.2023 13:31 Ответить
тип бпла не має значення.

має значення чи відсунули москалі маршрут прольоту.
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17.03.2023 13:36 Ответить
дальше пойдет вдоль границы РФ
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17.03.2023 13:42 Ответить
а что , теперь лапти будут боятся сбить дрон и дрон США будет летать где хочет
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17.03.2023 13:41 Ответить
Да, этот более продвинутей, но думаю главная фишка в том что американцы сказали, и подтвердили свои слова - " Хрен клали мы на ваши запреты и без полётные зоны"!
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17.03.2023 13:49 Ответить
Подивіться коменти вище з поясненнями.
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17.03.2023 19:57 Ответить
Длина 13,53
Размах крыла 35,42 м
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17.03.2023 13:53 Ответить
новий ?
цей безпілотник з позивними форте 10************ збили форте 11) там на постійній основі від початку війни літає, але мушу додати кацапня частково свого добилась, зараз він веде розвідку рухаючись на 100-150 км далі від острова ніж це було зазвичай.
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17.03.2023 14:49 Ответить
У цьому й є перемога кацапів. Вони ж таки відтіснили розвідника. Тепер дані будуть менш точними.
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17.03.2023 15:07 Ответить
Ну, брехлива лівацька повісточка повинна ж відпрацьовуватися: от піплу і ******** "перемогу". Бо вірування мусить продовжуватися і поклони відбитися повинні щодня.

А на факти - плювати.
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17.03.2023 20:00 Ответить
Трампіздка-путініздка тричі деактивована: ведана; злата дира; мавка лісова - під новим ніком Аква Вова продовжує свою ультраправу діяльність на Цензорі.

Тебе треба розстріляти з рогатки та назвати на твою честь село на Житомирщині .
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17.03.2023 23:26 Ответить
Село на Житомирщині - то, звичайно, добре, але троха... не масштабно. Не епічно, во!
А от епічним було б назвати новий штам коронавірусу. Нє?
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17.03.2023 23:32 Ответить
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17.03.2023 23:41 Ответить
А чё пару пулемётов не поставить на такой беспилотник?близко подлетел враг так хоть пару дырок не убивая!и на Форсаж!потом подумают приблежатся ли ещё!
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17.03.2023 15:07 Ответить
Ракета повітря-повітря в нього є, хоч одна?
Бо росіяни знов зібьють, і знов обкіньчаються
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17.03.2023 15:32 Ответить
Нє, за другим разом це вже буде перебір !!
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17.03.2023 16:09 Ответить
Рабссияне, готовьте очередной истребитель для воздушного тарана.
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17.03.2023 15:48 Ответить
По международным законам США при согласии Украины имеют право пускать БПЛА над всей нашей территорией, включая Крым и Донбасс.
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17.03.2023 16:25 Ответить
Після Польського інциденту нато мовчить, тут безпілотника лайном збили, ало!!! Америка??? НАТО???? Ви де?????
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17.03.2023 16:27 Ответить
кацапы даже нэ сiпаються . Сегодня у нас, в отличиии как тогда - ни одной тревоги не было... гудственно... кацапы знают свое место.
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17.03.2023 17:01 Ответить
две тревоги за день точно было!!! да и сбили кое-что сегодня, может позже напишут...
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17.03.2023 19:05 Ответить
Маю надію той дрон з атомною боєголовкою?
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17.03.2023 17:02 Ответить
...с возможностью спланировать на каазлабадию , после отказа мотора... с 20 тысяч докатится до Сибири.
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17.03.2023 17:08 Ответить
недолго раха ликовала)))
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17.03.2023 18:08 Ответить
Після визволення Мелітополю їхні СУ 27 будуть патрулювати хіба що небо над Новоросійсьском, а ріпери літати безпосередньо над Кримом
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17.03.2023 18:37 Ответить
Неужели скрипачь с кучей денег и сытой обеспеченной,культурной жизнью начал понимать что с гопником нельзя идти на уступки ? Хотелось-бы верить, но не верю. Это не значит что нам Украинцам нужно поднимать руки вверх.
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17.03.2023 19:08 Ответить
Готуйте третій безпілотник, для спостереження за тим, як уламки другого падають в море. Ну і не забудьте про глибоку стурбованість
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17.03.2023 19:21 Ответить
Сподіваюсь, що у супроводі F-16 зараз будуть літати американські беспілотники. Бо кацапи терористи від диявола, вони і цей зіпсують.
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17.03.2023 23:29 Ответить
 
 