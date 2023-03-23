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Украина использует до 7 тыс. артснарядов в день, - Столтенберг

снаряди

Из-за интенсивности боев украинская армия вынуждена ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом лишил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.

"Бои настолько интенсивны, что Украина в день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов против 20 тысяч, которые использует РФ. Текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем уровень производства", - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что "Путин не планирует мира, он планирует новую войну", а потому Западу надо быть готовым в дальнейшем поддерживать Украину боеприпасами и оружием.

Он рассказал, что РФ наращивает военно-промышленное производство и обращается за оружием к авторитарным режимам Ирана, Северной Кореи и других государств.

Столтенберг также призвал членов НАТО на саммите в Вильнюсе договориться тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Читайте: Столтенберг допустил передачу Украине истребителей F-16

боеприпасы (2330) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+10
Снарядів мало не буває

А дали б касетні, так ми б з'економили гроші європейських та американських платників податків
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23.03.2023 07:10
+3
Не дають бо кажуть, що 1/3 не розривається і це небезпека для мирного населення. І якщо для півночі Луганської області, де кругом одні поля, це допустимо, то для густонаселенних районів це неприємлимо
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23.03.2023 07:35
+3
Я думаю так і роблять. Трохи часу і таки їх нам нададуть. Захід завжди довго воду в ступі товче
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23.03.2023 08:04
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Снарядів мало не буває

А дали б касетні, так ми б з'економили гроші європейських та американських платників податків
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23.03.2023 07:10 Ответить
Не дають бо кажуть, що 1/3 не розривається і це небезпека для мирного населення. І якщо для півночі Луганської області, де кругом одні поля, це допустимо, то для густонаселенних районів це неприємлимо
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23.03.2023 07:35 Ответить
Так треба наголошувати під час переговорів та робити публічні заяви, що ми змирилися та свідомого готові прийняти цей побічний ефект, щоб зняти з Заходу відповідальність
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23.03.2023 07:42 Ответить
Я думаю так і роблять. Трохи часу і таки їх нам нададуть. Захід завжди довго воду в ступі товче
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23.03.2023 08:04 Ответить
Не дають бо байдену хуьло не велит
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23.03.2023 12:19 Ответить
20 snaryadiv ~ 1 trup... otje 350 trupiv vid arty
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23.03.2023 07:25 Ответить
Точити снаряди не завалювати трупами, бо самогубці не нескічені навіть на росії. І 8-річний досвід війни говорить що навіть сама шалена і м'ясна атака колись таки сходить нанівець. Отже і снарядів тоді буде менше потрібно
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23.03.2023 07:54 Ответить
В три в пять разів менше за кацапів.
То як нам звільняти землі..
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23.03.2023 07:58 Ответить
Тобто 1 мільйона снарядів, які нам обіцяють, вистачить менше ніж на 5 місяців.
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23.03.2023 08:14 Ответить
Маловато. Запад не готовился к такой войне, там бабки тратили на масло, а не на пушки.... Снарядов производилось столько, чтобы хватало гонять борадочей в Афгане, Сирии и еще раньше Сомали. На орков и 70 000 снарядов мало ...Сейчас проблема производителей вооружения, что они должны решать вкладываться в производство и тогда они могут потерять бабки если *****@шка быстро проиграет или тянуть резину с теми мощностями, что сейчас есть и получать маленькую прибыль ... Надеюсь дяди взрослые на Западе, как-то решат эту проблему... По мне надо Украине одолжить пару томагавков и поджарить бункерную свинью в кремле ... и... пакуйте чемоданы...
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23.03.2023 08:15 Ответить
Захід не готувався до такої війни. ******* літаки та ракети він нам поки що не дає, а вони б суттєво все змінили.
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23.03.2023 09:22 Ответить
чтобы 4 члена экипажа Leoparda или Abramsa могли воевать, нужна 1. ссотвествующая база ремонтники, оружейники и т.д. обслуживающие эти машины + оборудование. люди обученные это делать, техника и запчасти. 2. Сетецентрическая система управления, на поле боя эти звери бессмысленны - без координации, а их координация происходит через единую систему управления. 3. Другие рода войск обученные и умеющие координировать свои действия с этими монстрами. Сейчас, на сколько я понимаю - происходит обучение и перевооружение новой украинской армии. Во время войны это сложно. И те ребята, что сейчас здерживают орды орков и погибают - дают время для обучения и подготовки, к разгрому рашки этой весной. Знаю что помощи много не бывает. Не хочу оправдывать, западных политиков. там своего амна тоже много, чего только стоит берлускони, саркози, меркель, за шредера вообще молчу, дэбил орбан... Но дают из того что советуют генералы и военные натовские... а они не дураки... совсем не дураки
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23.03.2023 10:03 Ответить
я бы Украине дал тамагавки, одолжил бы "отпускников", что могут их запускать и поджарил бы бункерную свинью в кремле... но к сожалению так это не работает, увы
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23.03.2023 10:07 Ответить
Миллион снарядов - тоже мало (((
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23.03.2023 08:17 Ответить
тих лімон снарядів які Европа хоче закупити і на пів року не вистачить...
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23.03.2023 11:17 Ответить
 
 