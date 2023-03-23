Польша и Япония договорились ввести новые санкции против РФ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились совместно усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Japan Today.
"Учитывая нарастающую нагрузку на Польшу из-за длительного вторжения РФ в Украину, Япония предложит свою помощь. Токио обычно оказывает помощь развивающимся странам, которой Польша больше не является, но японское правительство делает особое исключение", - заявил Кисида.
Он также подчеркнул, что для стран-единомышленников, таких как Япония и Польша, крайне важно оставаться единственными в своей поддержке Украины и в дальнейшем введении санкций против России.
По словам японского премьера, его страна заинтересована в установлении более тесных связей с региональными альянсами в Центральной и Восточной Европе, такими как Вышградская группа, в которую входят Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия, а также со странами, участвующими в экономической инициативе "Три моря".
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