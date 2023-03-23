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Польша и Япония договорились ввести новые санкции против РФ

санкції

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились совместно усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Japan Today.

"Учитывая нарастающую нагрузку на Польшу из-за длительного вторжения РФ в Украину, Япония предложит свою помощь. Токио обычно оказывает помощь развивающимся странам, которой Польша больше не является, но японское правительство делает особое исключение", - заявил Кисида.

Он также подчеркнул, что для стран-единомышленников, таких как Япония и Польша, крайне важно оставаться единственными в своей поддержке Украины и в дальнейшем введении санкций против России.

По словам японского премьера, его страна заинтересована в установлении более тесных связей с региональными альянсами в Центральной и Восточной Европе, такими как Вышградская группа, в которую входят Польша, Чешская Республика, Словакия и Венгрия, а также со странами, участвующими в экономической инициативе "Три моря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша пытается убедить Пекин не поддерживать РФ в ее агрессивной политике, - Моравецкий

Польша (8403) россия (95372) санкции (11257) Япония (1307) Моравецкий Матеуш (287) Кисида Фумио (41)


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Як же ж добре кацапи об'єднують цивілізований світ. От було б добре, якщо б дальній схід прийшов у хозяйновиті обійми Японії, а кнр щоб відсмоктувало, як воно зазвичай і робить.
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23.03.2023 07:38 Ответить
Японія діє послідовно. "Три моря" - перспективно, відрізає мордор від Заходу, в на Сході треба інший союз - Японія, Пвд.Корея, Тайвань + Сахалін з часткою материкового рашен-рейху.
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23.03.2023 08:28 Ответить
Турне японського премьера приносит плоды. Все же, когда люди приезжают и видят своими глазами весь этот ужас, это на них влияет в тысячи раз сильнее, чем всякие видосы.
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23.03.2023 10:02 Ответить
Против поганной ымперии давно пора не "санкции", а ПОЛНЫЙ БОЙКОТ и БЛОКАДУ вводить с развывом ВСЕХ отношений и изнании из ВСЕХ международных организаций (в том числе, против тех, кто эту блокаду нарушает)!!!
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23.03.2023 10:12 Ответить
 
 