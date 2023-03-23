465 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ

По состоянию на утро 23 марта 2023 года более 1405 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 465 детей погибли и более 940 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 125, Херсонской - 94, Запорожской - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - говорится в сообщении.

Так, стало известно о гибели 17-летнего парня в результате попадания 22 марта в Обуховском районе Киевской области вражеским беспилотным аппаратом Shahed в общежитие.

Кроме того, 22 марта в результате ракетного удара государства-агрессора по жилым домам в г. Запорожье получили ранения трое детей в возрасте 7, 8 и 9 лет.

Также сообщается, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

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