По всей Украине объявили воздушную тревогу (обновлено)
В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси взлетел МиГ-31.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ в Беларуси, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
По состоянию на 11:10 тревогу отменили во всех регионах, кроме Луганской области и АР Крым.
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