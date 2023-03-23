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По всей Украине объявили воздушную тревогу (обновлено)

тривога

В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси взлетел МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ в Беларуси, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

По состоянию на 11:10 тревогу отменили во всех регионах, кроме Луганской области и АР Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы о взлетах МиГов в Беларуси: Пытаются держать Украину в напряжении

Беларусь (7888) Украина (44914) воздушная тревога (776)


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Топ комментарии
+17
Це шоу дегенератів і для дегенератів
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23.03.2023 09:35
+14
Це було зрозуміло ще до виборів 2019. Але ....🤦
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23.03.2023 09:40
+11
Прибити вже отого ''мига'' , бо вже як набридлива муха!
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23.03.2023 09:16
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Знову і знову...та сволота вилітає з Білорусії.
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23.03.2023 09:16 Ответить
Прибити вже отого ''мига'' , бо вже як набридлива муха!
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23.03.2023 09:16 Ответить
МІГ, який не зМІГ
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23.03.2023 09:22 Ответить
Может пора уже буьбофюреру выдать рецепт в Гаагу !?
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23.03.2023 09:25 Ответить
👎👎👎
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23.03.2023 09:25 Ответить
Квартал рже над Джонсоном.
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23.03.2023 09:34 Ответить
Це шоу дегенератів і для дегенератів
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23.03.2023 09:35 Ответить
Це було зрозуміло ще до виборів 2019. Але ....🤦
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23.03.2023 09:40 Ответить
Нехай найвеличнішого-боневтіка покритикують! Мають вже досвід!
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23.03.2023 09:41 Ответить
Якщо в Україні вмикається сирена - то паралельно треба , щоб сирена вмикалась і в бульбостані,👈 і в кацапстані👈
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23.03.2023 09:34 Ответить
З язика зняв, піднімається в них кацаліт, в нас піднімається сокол з ракетами, нам далеко стріляти не потрібно, кордон поряд.
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23.03.2023 09:50 Ответить
Все дуже просто
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23.03.2023 09:53 Ответить
Уже всем до лампочки эти тревоги. Как взлетает МИГ, так никто внимания не обращает. Русские чисто нас на понт берут.
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23.03.2023 09:35 Ответить
Завжди було цікаво, чому по конче заспі жодного прильоту за всю війну.
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23.03.2023 09:35 Ответить
Бо свої по своїм не луплять, теж мені біном Ньютона.
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23.03.2023 09:37 Ответить
Я раніше теж про таке запитував, то мене ледве не роздерли. І це тут.
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23.03.2023 09:42 Ответить
Мені також цікаво, чому в твій дім не залетіло ?
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23.03.2023 10:55 Ответить
Поки ху@ло вигулює свій фалічний символ, діти України сидять по підвалах, замість навчання.
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23.03.2023 11:17 Ответить
 
 