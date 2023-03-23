По всей Украине объявили воздушную тревогу (обновлено)

В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси взлетел МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ в Беларуси, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

По состоянию на 11:10 тревогу отменили во всех регионах, кроме Луганской области и АР Крым.

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