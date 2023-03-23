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Новости Война
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Украинские бойцы захватили в плен шестерых оккупантов. ВИДЕО

Украинские военные захватили в плен шестерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры первого обыска пленных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы уничтожают одного "вагнеровца", а другого берут в плен. ВИДЕО боя

армия РФ (19067) пленные (2127)


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Топ комментарии
+61
Навіть собачка задоволена цією процедурою.
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23.03.2023 10:07
+49
А з "другим справа" варто і детальніше розібраться - у нього на ногах - наша взуванка! Питання: звідки вона у нього? З трупа? Чи з полоненого? І те і те - МАРОДЕРСТВО! Тобто військовий злочин!
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23.03.2023 10:12
+38
То не цуцик, а професійний бандерівський оркодав .
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23.03.2023 10:29
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Навіть собачка задоволена цією процедурою.
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23.03.2023 10:07 Ответить
собачка перша

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23.03.2023 10:58 Ответить
ССО ЗСУ
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23.03.2023 10:59 Ответить
Буде шо собаці їсти.
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23.03.2023 10:07 Ответить
Твари с КРАСНЫМИ повязками ! Как были эти быдло-голодранцы с октября 1917 года красножопыми мразями, так ими и остались.

Война не в 2014 году началась:

просто продолжается Столетняя война Украины за свободу и независимость от красной моцковской Орды.
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24.03.2023 00:54 Ответить
+60 тыс гривен в месяц нагрузки на украинский бюджет. =1-2 зарплаты всушника. Или трёх в тылу.
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23.03.2023 10:07 Ответить
а як інакше визволити з полону тих хто там опинився завдяки шашличкам та здачі півдня за один день????
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23.03.2023 10:14 Ответить
Я веду к другому. К тому, что как то слишком жирно тратить на пленного кацапа половину зарплаты всушника.
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23.03.2023 10:17 Ответить
Так там напевне половина з тої суми ''відкат'' . Зелені інакше не вміють
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23.03.2023 10:20 Ответить
Ото отих ''шашличників'' і обміняти на усіх наших бранців.
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23.03.2023 10:17 Ответить
прикопай потихому
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23.03.2023 10:11 Ответить
А з "другим справа" варто і детальніше розібраться - у нього на ногах - наша взуванка! Питання: звідки вона у нього? З трупа? Чи з полоненого? І те і те - МАРОДЕРСТВО! Тобто військовий злочин!
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23.03.2023 10:12 Ответить
Ні. Мародерство, то якщо з цивільних щось забирати. З військових то трофей. Це звична практика ро всьому світі. З цивільних не можна, з військових можна.
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23.03.2023 12:01 Ответить
Ти впевнений? Відповідно до статті 432 Кримінального кодексу України мародерство - викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених. До об'єкта злочину у даному випадку відноситься порядок несення військової служби під час ведення бойових дій.
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23.03.2023 12:21 Ответить
яр равник- то він завжди правіший))- трофей завжди є зброєю, або річчю військового призначення.- вчи мат. частину)
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23.03.2023 23:58 Ответить
ПППП правник))- соррі..
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23.03.2023 23:59 Ответить
Довбойоби кацапськи в кирзачах))))

Да стріляйтесь вже дома- щоб вас дебілів не лікувати від гангрени...
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23.03.2023 10:12 Ответить
У одного 3,14дора бєрці світлі. Цікаво звідки?
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23.03.2023 10:15 Ответить
З нашого загиблого.
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23.03.2023 10:53 Ответить
от ми цю гидоту обміняємо, а вони потім знов повернуться до нас нас вбивати. Тре їх по частинам віддавати. Щоб зібрати було неможливо, або калічити, щоб вже більше не повертались.
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23.03.2023 10:17 Ответить
Пальці не руках і ногах поломати, щоб ложку не могли тримати. І стерилізувати, щоб не розмножалися. А потім можна й на обмін.
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23.03.2023 10:33 Ответить
Цуцик загадково мотиляє хвостиком)))
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23.03.2023 10:21 Ответить
То не цуцик, а професійний бандерівський оркодав .
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23.03.2023 10:29 Ответить
У двох наша взувачка.
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23.03.2023 10:23 Ответить
пєтухі зняли песочні берці з наших загиблих.
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23.03.2023 10:34 Ответить
Картина маслом - "Орки на привале в с3,14женных берцах"
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23.03.2023 10:39 Ответить
Якби песик міг говорити то запитав би в цих виб...ків :" А що щурята ,допоміг вам ваш Путлєр"...)))
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23.03.2023 10:40 Ответить
В зоопарке пополнение.
Пополнение в вольере: "Отряд приматы. Подотряд россияне. Семейство тупые кацапы.".
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23.03.2023 10:42 Ответить
не тягнуть вони на приматів. черви. хробаки максимум
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23.03.2023 11:49 Ответить
З червоними пов'язками днрівці 😡
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23.03.2023 10:43 Ответить
БУДЕТ ШО СОБАКЕ ЖРАТЬ !)
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23.03.2023 10:43 Ответить
svynosobaky !!!!
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23.03.2023 11:36 Ответить
Відріжте одному з них яйця. Можна й з членом. Іншого заставте їсти свій шеврон і танцювати, а третій нехай крикне слава россии і чергу по ньому.
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23.03.2023 11:53 Ответить
іван динисюк, ти сповна розуму? Те що ти нагородив даже якось коментувати гидко!
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23.03.2023 12:29 Ответить
Ну то закрий хлебало колаборант
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23.03.2023 16:22 Ответить
..якщо впросто - дуже хочеться, щоб кожен розповів усе, що викоїв.. (все можливо, якщо вміло попрацювати..)- а вже потім я не проти, щоб кожне створіння особисто відчуло на собі все витворене...))
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24.03.2023 00:05 Ответить
собак смотрит на них, как на сардельки
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23.03.2023 15:19 Ответить
в московитів така стрьомна форма
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23.03.2023 15:55 Ответить
как и все кацапское
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23.03.2023 20:07 Ответить
Собаку навчили атакувати орків, видно по погляду песика що він спостерігає за рухом
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23.03.2023 16:00 Ответить
З червоними стрічками це мобіки чи регулярні?
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23.03.2023 21:04 Ответить
Лайно со сраиси - это все, что нужно знать , на самом деле.
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23.03.2023 22:36 Ответить
хлопцам надо одноразовые резиновые перчатки выдавать, что б не мазали руки об сруснявую дрыстню.
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23.03.2023 22:35 Ответить
 
 