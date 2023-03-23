Украинские бойцы захватили в плен шестерых оккупантов. ВИДЕО
Украинские военные захватили в плен шестерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры первого обыска пленных.
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+61 Валентина Саюн #551086
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+38 Kite #527076
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Война не в 2014 году началась:
просто продолжается Столетняя война Украины за свободу и независимость от красной моцковской Орды.
Да стріляйтесь вже дома- щоб вас дебілів не лікувати від гангрени...
Пополнение в вольере: "Отряд приматы. Подотряд россияне. Семейство тупые кацапы.".