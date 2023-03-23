В бою за Украину погиб военный из Кривого Рога Андрей Левицкий

Воевавший на восточном направлении криворожанин Андрей Левицкий погиб в борьбе против оккупантов.

Об этом сообщила его жена Яна Левицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб мой муж, моя вселенная, моя душа", - написала она в фейсбуке.

У супругов остались маленькие дети.

Прощание с военнослужащим состоится 24 марта у дома по улице Панаса Мирного, 19 в 11:30.

Андрея Левицкого похоронят на Аллее Славы на центральном кладбище Кривого Рога.

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Как сообщает "Первый криворожский", в семье это уже вторая потеря из-за войны. В 2015 году семья Яны Левицкой потеряла на войне против российских оккупантов Александра Яцкова.