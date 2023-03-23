В бою за Украину погиб военный из Кривого Рога Андрей Левицкий
Воевавший на восточном направлении криворожанин Андрей Левицкий погиб в борьбе против оккупантов.
Об этом сообщила его жена Яна Левицкая, передает Цензор.НЕТ.
"Погиб мой муж, моя вселенная, моя душа", - написала она в фейсбуке.
У супругов остались маленькие дети.
Прощание с военнослужащим состоится 24 марта у дома по улице Панаса Мирного, 19 в 11:30.
Андрея Левицкого похоронят на Аллее Славы на центральном кладбище Кривого Рога.
Как сообщает "Первый криворожский", в семье это уже вторая потеря из-за войны. В 2015 году семья Яны Левицкой потеряла на войне против российских оккупантов Александра Яцкова.
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Героям слава, вічна наша шана і пам"ять!
Вклоняємося Вам до землі, наші мужні захисники... R.I.P...
Cлава ЗСУ!
щирі співчуття родині 😪😪😪
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.