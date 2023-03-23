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Новости Война
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В бою за Украину погиб военный из Кривого Рога Андрей Левицкий

андрій,левицький

Воевавший на восточном направлении криворожанин Андрей Левицкий погиб в борьбе против оккупантов.

Об этом сообщила его жена Яна Левицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб мой муж, моя вселенная, моя душа", - написала она в фейсбуке.

У супругов остались маленькие дети.

Прощание с военнослужащим состоится 24 марта у дома по улице Панаса Мирного, 19 в 11:30.

Андрея Левицкого похоронят на Аллее Славы на центральном кладбище Кривого Рога.

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Как сообщает "Первый криворожский", в семье это уже вторая потеря из-за войны. В 2015 году семья Яны Левицкой потеряла на войне против российских оккупантов Александра Яцкова.

Кривой Рог (1383) потери (4371)


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Топ комментарии
+13
Тільки но у понеділок поховали з сусіднього під'їзду бійця, 25 років...
Вклоняємося Вам до землі, наші мужні захисники... R.I.P...
Cлава ЗСУ!
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23.03.2023 10:48
+12
Спочивай з миром Герой! Жалоба.. Вклоняюся до землі.
Героям слава, вічна наша шана і пам"ять!
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23.03.2023 10:31
+11
Вічна Пам'ять Герою! Тихої ходи в Небесну Сотню.
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23.03.2023 10:34
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Спочивай з миром Герой! Жалоба.. Вклоняюся до землі.
Героям слава, вічна наша шана і пам"ять!
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23.03.2023 10:31 Ответить
Щирі співчуття родині загиблого Героя. Дружині сили і терпіння, адже іі чекає велика робота - виростити і виховати дітей. Сподіваюсь, що держава іі не залишить і допоможе.
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23.03.2023 11:00 Ответить
Вічна Пам'ять Герою! Тихої ходи в Небесну Сотню.
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23.03.2023 10:34 Ответить
Шана 🇺🇦
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23.03.2023 10:41 Ответить
Дякувати батькам за такого сина!!! Слава та вічна пам'ять ГЕРОЮ....
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23.03.2023 10:44 Ответить
Тільки но у понеділок поховали з сусіднього під'їзду бійця, 25 років...
Вклоняємося Вам до землі, наші мужні захисники... R.I.P...
Cлава ЗСУ!
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23.03.2023 10:48 Ответить
Співчуття рідним героя.
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23.03.2023 11:19 Ответить
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23.03.2023 11:38 Ответить
С.У.М.
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23.03.2023 11:54 Ответить
Вічна пам'ять Герою нашоі краіни та
щирі співчуття родині 😪😪😪
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23.03.2023 14:19 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:52 Ответить
 
 