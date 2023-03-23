В Беларуси утверждают, что сформировали новый зенитный ракетный полк в Лунинце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны.

"В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вновь сформированный полк в Лунинце сегодня посетит министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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