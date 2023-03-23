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В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк

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В Беларуси утверждают, что сформировали новый зенитный ракетный полк в Лунинце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны.

"В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вновь сформированный полк в Лунинце сегодня посетит министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Беларусь (7888)


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И шо, подкацапникам это сильно поможет если пюрер Лука решит свою скотинку на бойню отправить?
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23.03.2023 11:30 Ответить
Ага! Спеціальний "антивільхово-протихаймерсний"!
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23.03.2023 11:30 Ответить

Нові бульбометні війська
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23.03.2023 11:36 Ответить
Тут український водій Хаймарса цікавиться, чи вже заселили особовий склад у ПТУ? )))
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23.03.2023 11:41 Ответить
сачками для метеликів будуть дрони ловити.
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23.03.2023 12:58 Ответить
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23.03.2023 12:59 Ответить
А бульбометні системи ППО вже на бойовому чергуванні?
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23.03.2023 12:09 Ответить
 
 