В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк
В Беларуси утверждают, что сформировали новый зенитный ракетный полк в Лунинце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минобороны.
"В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вновь сформированный полк в Лунинце сегодня посетит министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
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