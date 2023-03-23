Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа
Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом в Twitter сообщила глава МИД Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Голодомор признан "геноцидом, осуществленным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины".
Президент Владимир Зеленский признателен Исландии и подчеркнул, что это "четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности".
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гнобителі украінськоі націі 😠
Тьху,гидота"православна"
Подохніть всі, падоючі і ледачі кацапи. До сьомого коліна видихайте.