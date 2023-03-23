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Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа

голодомор

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Голодомор признан "геноцидом, осуществленным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины".

Президент Владимир Зеленский признателен Исландии и подчеркнул, что это "четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа, - Зеленский

Голодомор (1055) Исландия (108)


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Нарешті світ починає розуміти , що таке срюські свині і споконвічні
гнобителі украінськоі націі 😠
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23.03.2023 14:39 Ответить
ми не забули, як мінімум більшість українців, червону комуно-нацистьку окупацію УНР та інших країн колишнього совка, в 1918-22 рр., більш відому в кацапській історичній міфології як "гражданская вайна", три Голодомори геноциди українців, розвʼязану червоними і коричнивими нацистами 2Світову, в кацапській міфології проходить як "вов" з поділом і окупацією червоними "асвабодітелямі" сходу польщі (Західної України та західної Білорусі), а ще червоний терор, трійки нквд, гулаги, сибіри, соловки, тощо !!!











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23.03.2023 14:53 Ответить
Смердючі і ледачі, монголоїдні скоти.
Тьху,гидота"православна"
Подохніть всі, падоючі і ледачі кацапи. До сьомого коліна видихайте.
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23.03.2023 15:31 Ответить
Историческое решение!
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23.03.2023 20:20 Ответить
 
 