Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Голодомор признан "геноцидом, осуществленным тоталитарным правительством в Москве против народа Украины".

Президент Владимир Зеленский признателен Исландии и подчеркнул, что это "четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности".

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