Пригожин хочет уйти из Украины и перебросить "вагнеровцев" в Африку, - Bloomberg

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и переключить внимание на Африку.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Пригожин, которого безопасный и политический истеблишмент (России) рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов, и лишили поставок", – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять город Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и колосальные потери.

После недель публичных жалоб на то, что вагнеровцам не снабжают жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.

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Знакомые с ситуацией источники утверждают, что сделки в Африке, вероятно, привлекут внимание Пригожина в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

Издание обращает внимание на то, что уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9 - 14 месяцев в Африке. При этом уточняется, что желающие служить в африканских странах будут зачислены в резерв.