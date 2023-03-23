Пригожин хочет уйти из Украины и перебросить "вагнеровцев" в Африку, - Bloomberg
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и переключить внимание на Африку.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Пригожин, которого безопасный и политический истеблишмент (России) рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов, и лишили поставок", – говорится в публикации.
Издание напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять город Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и колосальные потери.
После недель публичных жалоб на то, что вагнеровцам не снабжают жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.
Знакомые с ситуацией источники утверждают, что сделки в Африке, вероятно, привлекут внимание Пригожина в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.
Издание обращает внимание на то, что уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9 - 14 месяцев в Африке. При этом уточняется, что желающие служить в африканских странах будут зачислены в резерв.
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»Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої масштаби" після завершення битви за Бахмут».
«Після завершення», це не зібрати свій контингент зараз.
Він буде битися поки ЗСУ его не поженуть.
Та взагалі, ні одному слову кацапа віріти НЕ можно.
Нам свое робить.
Слава ЗСУ!
У Пригожіна там золоті копальні, якість вони фактично володіють ( «охороняють»).
Гроші йдуть кожен день.
Не так як в Україні -
кожний день одні 3.14 Zдюлі від ЗСУ.
В Афрікє алмази, за них вас будуть теж вбивать.
Як ти можеш жити з такою паскудною пикою?
Саме час прийняти йаду та вбитися апстіну!
Вікіпедія не дасть збрехати!