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Пригожин хочет уйти из Украины и перебросить "вагнеровцев" в Африку, - Bloomberg

пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и переключить внимание на Африку.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, передает  Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Пригожин, которого безопасный и политический истеблишмент (России) рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов, и лишили поставок", – говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт между Пригожиным и Минобороны России продолжается. Победа, вероятно, за МО - Скибицкий

Издание напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять город Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и колосальные потери.

После недель публичных жалоб на то, что вагнеровцам не снабжают жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.

Также читайте: Пригожин ежедневно теряет 500-800 "вагнеровцев". Основная задача для него - где их хоронить, - Силы обороны

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что сделки в Африке, вероятно, привлекут внимание Пригожина в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

Издание обращает внимание на то, что уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9 - 14 месяцев в Африке. При этом уточняется, что желающие служить в африканских странах будут зачислены в резерв.

Африка (277) Bloomberg (220) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+13
Одне діло воювати проти регулярної арміїї яка має на озброєнні танки, РСЗВ, артилерію та інші плюшки, а зовсім інше ганяти по преріях бармалеїв озброєних в кращому випадку калашматами та РПГ.
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23.03.2023 15:07
+12
Ніхадітє зекі в Афріку гулять.

В Афрікє алмази, за них вас будуть теж вбивать.
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23.03.2023 14:59
+7
Даваи до племені тумбо -- юмбо .
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23.03.2023 14:59
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Даваи до племені тумбо -- юмбо .
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23.03.2023 14:59 Ответить
в качестве "Груза 200" таки да живыми они никуда не выйдут их просто покладут заградительные отряды своя же арта и реактивная арта и авиация... Пригожин ОБЕЩАЛ ВОВЕ ЗУБ ДАВАЛ ЧТО ВОЗБМЕТ БАХМУТ ПУТИНУ..слово не сдержал что с такими делает путин? правильно выпадают из окна высоток отравился чаем с Новачком попал в ДТП под Танк да мало ли способов укоротить судьбу..
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23.03.2023 15:35 Ответить
Він не збераеться капітулювати у Базмуті:

»Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої масштаби" після завершення битви за Бахмут».

«Після завершення», це не зібрати свій контингент зараз.

Він буде битися поки ЗСУ его не поженуть.

Та взагалі, ні одному слову кацапа віріти НЕ можно.

Нам свое робить.
Слава ЗСУ!
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23.03.2023 17:22 Ответить
Що до Африки, то тут усе зрозуміло.

У Пригожіна там золоті копальні, якість вони фактично володіють ( «охороняють»).

Гроші йдуть кожен день.

Не так як в Україні -
кожний день одні 3.14 Zдюлі від ЗСУ.
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23.03.2023 17:26 Ответить
Ніхадітє зекі в Афріку гулять.

В Афрікє алмази, за них вас будуть теж вбивать.
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23.03.2023 14:59 Ответить
Одне діло воювати проти регулярної арміїї яка має на озброєнні танки, РСЗВ, артилерію та інші плюшки, а зовсім інше ганяти по преріях бармалеїв озброєних в кращому випадку калашматами та РПГ.
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23.03.2023 15:07 Ответить
Кухар там же не просто аборигенів ганяє по преріях, він займається видобутком алмазів.
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23.03.2023 16:55 Ответить
Прерії в Північній Америці, в Африці - савани.
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23.03.2023 17:17 Ответить
а ще залишилось що перекидати ? чи він мав на увазі вже запакованих ? тема не розкрита!
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23.03.2023 15:01 Ответить
Догоняйте и ****** пидаров в спину
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23.03.2023 15:01 Ответить
Хо! А це уже расизм чи як? А то ж міжнародні організації ве натякали, що війна в Україні відволікає від проблем чорношкірих.
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23.03.2023 15:01 Ответить
І почнеться касабо китайська війна в Африці
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23.03.2023 15:01 Ответить
Забагато цього клоуна.
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23.03.2023 15:02 Ответить
Пора к сомалийским пиратам.
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23.03.2023 15:03 Ответить
Голомозий!
Як ти можеш жити з такою паскудною пикою?
Саме час прийняти йаду та вбитися апстіну!
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23.03.2023 15:03 Ответить
Ой, ГлавПетух, а що сталось? Всі петухо-вагнери вже повиздихали на українській землі?
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23.03.2023 15:07 Ответить
Все банально просто. Гроші, це перший момент, оскільки зеків, які гинуть на війні тут багато не зтрясеш. Плюс, зазвичай довго вони не живуть. Другий, це те, що кацапи банальні садисти, а не воїни. Так, в Африці їм будуть протистояти в основному повстанці, а не регулярна армія. А так як умовному мокші або буряту воювати з погано екіперованими та майже не обученими легше, ну і воювати проти жінок та дітей кацапи *******, значить там буде більше шансів накосити шекелів. І звичайно задовільнити свої хворі фантазії. Все в їхньому стилі.
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23.03.2023 15:09 Ответить
Смотрю на это опущенное существо и просто смех разбирает. Это надо же иметь внешность один в один с glans penis, только с ушами.
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23.03.2023 15:13 Ответить
Яволь! Натюрліх!
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23.03.2023 15:40 Ответить
Апхахахапхапррхах ))

Вікіпедія не дасть збрехати!
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23.03.2023 15:42 Ответить
Про уши?
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23.03.2023 15:54 Ответить
Пора уже и самого официанта на бутылку присадить
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23.03.2023 15:18 Ответить
А воно знає, що в тамтешніх біолабораторіях "злиї повстанці" вирощують скажених мух цеце?
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23.03.2023 15:18 Ответить
Справа не в тому що він хоче ,а його вимушують бізнес інтереси.Там почали діяти активно партизани проти армії влади особливо в ПАР і інших країнах де діють найманці гівна.Плюс лідери провідних країн активно обговорюють тему взагалі ліквідації всієї структури як чвк гівновагнер.
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23.03.2023 15:26 Ответить
Стяг йому в дупу!
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23.03.2023 15:46 Ответить
Тепер зеків потрібно вивозити з Московії, бо буде просто пісець, будуть вивозити в Африку.
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23.03.2023 15:47 Ответить
Правильно! Африканцы в большинстве своём лаптестан боготворят, как "защитников угнетённых", значит нужно их ипашить побольше , чтобы помнили, что "мы же братские народы".
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23.03.2023 16:07 Ответить
Какая Африка, идиот. Он ещё не понял, что его, вместе с кодлой, подкинули под Бахмут для окончательной утилизации, а ему до сих пор Африка снится, вместо чёрных пакетов.
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23.03.2023 16:16 Ответить
Потому что в Африке неоткого выгребать пи@ды, как быгребают от ВСУ.
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23.03.2023 17:02 Ответить
A kto buģet poloskaķ nožki v India ocean?
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23.03.2023 17:49 Ответить
Шо, у ************ повара бізЬньЄс в Україні нє пАшОл?
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23.03.2023 18:02 Ответить
ахахахахаххахаха что ни день так кацапское шапито
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23.03.2023 20:16 Ответить
 
 