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Новости Агрессия России против Украины
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Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2

leopard

Передача Leopard 2 является частью 14-го пакета военной помощи, предоставленной Финляндией Украине. 23 марта этот пакет одобрил президент Саули Ниинистё

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание MTV.

Он отметил, что ранее Финляндия уже приняла решение о передаче трех бронированных танков для разминирования на базе Leopard 2, что означает, что в целом страна передаст Украине шесть машин Leopard 2.

Также Финляндия проводит для украинских военных учения, связанные с использованием и обслуживанием танков Leopard 2.

Стоимость пакета помощи в сфере оборонного оборудования составляет около 161 миллиона евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет около 910 миллионов евро.

Читайте: Россия ошиблась, когда начала войну в Украине, - президент Финляндии Ниинисте

танк (2248) Украина (44914) Финляндия (956) Ниинисте Саули (69) Leopard (114)


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Спасибо Финам!
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23.03.2023 15:50 Ответить
Сяє в світі України і Слава і Воля,вже нам браття українці всміхається доля!Дружні з нами всі держави,як Земля і Сонце і пануємо ми,браття у своїй сторонці! Душі й тіла наші прагнуть Щастя і Свободи,бо всі знають,що ми браття Козацького роду!
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23.03.2023 15:59 Ответить
Тепер в України буде вже 74 танки Леопард 2 і 28 танків Челенджер 2. Тобто 102 танка. Також буде 180 модернізованих танків Т-72. Потрібно ще 18 танків. Якби німці дозволили голандцям передати свої танки, то потреба була б закрита. Але я думаю що фіни передають не останні свої танки для України. Думаю ще 3 передадуть згодом. Ще надіюсь на 12 від німців, 18 від голандців і до 40 від іспанців.
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23.03.2023 16:13 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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23.03.2023 16:34 Ответить
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23.03.2023 17:31 Ответить
А в той же час,хай фіни передадуть біографію та майстерність Симо Хяюхя! Кращого у світі снайпера! Знищів власноруч 525 кацапських виродків! Батальйон!!! Бажаю українським снайперам такої ж звитяги!
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23.03.2023 18:24 Ответить
 
 