Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2

Передача Leopard 2 является частью 14-го пакета военной помощи, предоставленной Финляндией Украине. 23 марта этот пакет одобрил президент Саули Ниинистё

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на финское издание MTV.

Он отметил, что ранее Финляндия уже приняла решение о передаче трех бронированных танков для разминирования на базе Leopard 2, что означает, что в целом страна передаст Украине шесть машин Leopard 2.

Также Финляндия проводит для украинских военных учения, связанные с использованием и обслуживанием танков Leopard 2.

Стоимость пакета помощи в сфере оборонного оборудования составляет около 161 миллиона евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет около 910 миллионов евро.

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