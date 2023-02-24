Россия ошиблась, когда начала войну в Украине, - президент Финляндии Ниинисте

Россия ошиблась, когда начала агрессивную войну, думая, что победит и сломает Украину.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Через год после начала войны Украина продолжает мужественно защищать свою свободу и независимость", – отметил он.

По словам Ниинисте, Финляндия будет продолжать оказывать поддержку Украине, пока это будет необходимо.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в своем заявлении в Instagram написала, что попытка России оккупировать территорию другого государства является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН.

"Финляндия должна сделать все возможное, чтобы Россия прекратила свою незаконную войну, территориальная целостность Украины была восстановлена, Украина сохранила свое право на самоопределение, страна стала на путь восстановления и членства в ЕС", - подчеркнула она.

