РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10520 посетителей онлайн
Новости Война
2 334 11

Россия ошиблась, когда начала войну в Украине, - президент Финляндии Ниинисте

нііністе

Россия ошиблась, когда начала агрессивную войну, думая, что победит и сломает Украину.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Через год после начала войны Украина продолжает мужественно защищать свою свободу и независимость", – отметил он.

По словам Ниинисте, Финляндия будет продолжать оказывать поддержку Украине, пока это будет необходимо.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в своем заявлении в Instagram написала, что попытка России оккупировать территорию другого государства является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН.

"Финляндия должна сделать все возможное, чтобы Россия прекратила свою незаконную войну, территориальная целостность Украины была восстановлена, Украина сохранила свое право на самоопределение, страна стала на путь восстановления и членства в ЕС", - подчеркнула она.

Читайте также: Финляндия передаст Украине 3 танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи, - Минобороны

Автор: 

россия (96895) Финляндия (1007) Ниинисте Саули (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
росцiя помилилася при народженнi: коли 2 кукуйських алкоголiка московський цар петр I i авантюрист лефорт вирiшили вкрасти чуже iм'я i чужу iсторiю.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
+4
Помилилась... Ню-ню, це тепер так називається, будемо чесніші, рашка обісралась, тому підтвердження виття на болотах і характерний запах
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
+4
В таких випадках прийнято казати: "Це не помилка. Це гірше. Це злочин". За злочин інша відповідальність і тереба її досягати попри що.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помилилась... Ню-ню, це тепер так називається, будемо чесніші, рашка обісралась, тому підтвердження виття на болотах і характерний запах
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
👍
показать весь комментарий
24.02.2023 14:19 Ответить
росцiя помилилася при народженнi: коли 2 кукуйських алкоголiка московський цар петр I i авантюрист лефорт вирiшили вкрасти чуже iм'я i чужу iсторiю.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
ЗЕ и Ермак просто немного не доработали
показать весь комментарий
24.02.2023 14:21 Ответить
В таких випадках прийнято казати: "Це не помилка. Це гірше. Це злочин". За злочин інша відповідальність і тереба її досягати попри що.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:26 Ответить
Тренируй руку асфальт кидать.Маленькие страны,как Финляндия,Эстония и другие помогают,чем могут в то время когда ЗЕ и компания только себе в карман умеют.Посмотри,кто у Финов сосед,и себе тоже надо оружие
показать весь комментарий
24.02.2023 15:07 Ответить
А Отсасита ******* говорила Киев за два дня !!! 😳😲🤭
показать весь комментарий
24.02.2023 15:06 Ответить
Она не ошиблась.Просто это её сущность и закоренелый многовековой шовинизм. Для её экономики всегда не будет хватать новых территорий, пока не распадётся империя.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:07 Ответить
Нічого собі «ошибочка вишла»!
показать весь комментарий
24.02.2023 15:17 Ответить
 
 