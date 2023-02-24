УКР
Росія помилилась, коли почала війну в Україні, - президент Фінляндії Нііністе

Росія помилилася, коли розпочала агресивну війну, думаючи, що переможе та зломить Україну.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Через рік після початку війни Україна продовжує мужньо захищати свою свободу та незалежність", - зазначив він.

За словами Нііністе, Фінляндія продовжуватиме надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін у своїй заяві вInstagram написала, що спроба Росії окупувати територію іншої держави є кричущим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

"Фінляндія повинна зробити все можливе, щоб росія припинила свою незаконну війну, територіальна цілісність України була відновлена, Україна зберегла своє право на самовизначення, країна стала на шлях відновлення і членства в ЄС", - наголосила вона.

Також читайте: Фінляндія передасть Україні 3 танки Leopard 2 в рамках 13-го пакету військової допомоги, - Міноборони

росцiя помилилася при народженнi: коли 2 кукуйських алкоголiка московський цар петр I i авантюрист лефорт вирiшили вкрасти чуже iм'я i чужу iсторiю.
24.02.2023 14:20 Відповісти
Помилилась... Ню-ню, це тепер так називається, будемо чесніші, рашка обісралась, тому підтвердження виття на болотах і характерний запах
24.02.2023 14:20 Відповісти
В таких випадках прийнято казати: "Це не помилка. Це гірше. Це злочин". За злочин інша відповідальність і тереба її досягати попри що.
показати весь коментар
24.02.2023 14:26 Відповісти
24.02.2023 14:19 Відповісти
ЗЕ и Ермак просто немного не доработали
24.02.2023 14:21 Відповісти
Тренируй руку асфальт кидать.Маленькие страны,как Финляндия,Эстония и другие помогают,чем могут в то время когда ЗЕ и компания только себе в карман умеют.Посмотри,кто у Финов сосед,и себе тоже надо оружие
24.02.2023 15:07 Відповісти
А Отсасита ******* говорила Киев за два дня !!! 😳😲🤭
24.02.2023 15:06 Відповісти
Она не ошиблась.Просто это её сущность и закоренелый многовековой шовинизм. Для её экономики всегда не будет хватать новых территорий, пока не распадётся империя.
24.02.2023 15:07 Відповісти
Нічого собі «ошибочка вишла»!
24.02.2023 15:17 Відповісти
 
 