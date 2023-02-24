Росія помилилась, коли почала війну в Україні, - президент Фінляндії Нііністе

Росія помилилася, коли розпочала агресивну війну, думаючи, що переможе та зломить Україну.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Через рік після початку війни Україна продовжує мужньо захищати свою свободу та незалежність", - зазначив він.

За словами Нііністе, Фінляндія продовжуватиме надавати підтримку Україні доти, доки це буде необхідно.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін у своїй заяві вInstagram написала, що спроба Росії окупувати територію іншої держави є кричущим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

"Фінляндія повинна зробити все можливе, щоб росія припинила свою незаконну війну, територіальна цілісність України була відновлена, Україна зберегла своє право на самовизначення, країна стала на шлях відновлення і членства в ЄС", - наголосила вона.

Також читайте: Фінляндія передасть Україні 3 танки Leopard 2 в рамках 13-го пакету військової допомоги, - Міноборони