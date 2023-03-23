Польша построила 107 километров заграждений на границе с Калининградской областью РФ

Польша уже выстроила 107 км заграждений на границе с Калининградской областью РФ.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы построили уже около 107 км этого заграждения", - сообщили в Варминско-Мазурском отделе Пограничной службы Польши. Это более половины протяженности наземного отрезка границы Польши с РФ, что составляет 198 км.

Заграждения на этом отрезке границы начали строить в начале ноября прошлого года. Заграждение состоит из трех рядов колючей проволоки на металлических столбах. Оно будет 2,5 м в высоту и 3 м в ширину. Перед ним есть сетка для диких зверей. В то же время, в начале апреля там начнут монтировать так называемый электронный барьер – детальную систему фиксации движения на границе.

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