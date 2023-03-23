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Польша построила 107 километров заграждений на границе с Калининградской областью РФ

кордон,польща

Польша уже выстроила 107 км заграждений на границе с Калининградской областью РФ.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы построили уже около 107 км этого заграждения", - сообщили в Варминско-Мазурском отделе Пограничной службы Польши. Это более половины протяженности наземного отрезка границы Польши с РФ, что составляет 198 км.

Заграждения на этом отрезке границы начали строить в начале ноября прошлого года. Заграждение состоит из трех рядов колючей проволоки на металлических столбах. Оно будет 2,5 м в высоту и 3 м в ширину. Перед ним есть сетка для диких зверей. В то же время, в начале апреля там начнут монтировать так называемый электронный барьер – детальную систему фиксации движения на границе.

Читайте также: Польша построит военную базу у границы с Калининградской областью РФ

Автор: 

граница (5258) Калининград (107) Польша (8403) россия (95372)


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Топ комментарии
+8
Нападом на Україну було перекреслено всі угоди Потсдамської конференції 1945року!
Тому так звана "Калінінградська область" не є володіннями рф.
Так само Японія має повне право повернути свої історичні землі які наразі окуповані свинособаками.
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23.03.2023 19:32
+5
Арсений, учись!
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23.03.2023 19:15
+4
Всі відгороджуються від лєпрозорія.
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23.03.2023 19:29
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Арсений, учись!
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23.03.2023 19:15 Ответить
А Зе?
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23.03.2023 19:36 Ответить
зэ-лупа сам может научить НО не строительству оборонных сооружений а разоружению разрушению линии оборон
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23.03.2023 20:00 Ответить
Рефлекси діють - мозок відпочиває.
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23.03.2023 19:48 Ответить
В тебе до сих пір ригівська відрижка?
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23.03.2023 19:58 Ответить
може й відрижка... але обрунтуй чого "ригівська" це ж Пєтя кроля з'їв а не Яник. Чи логіка то не твоє?
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23.03.2023 20:07 Ответить
Може й Петя, але наратив про стіну постійно озвучували риги чомусь...
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23.03.2023 21:37 Ответить
не знаю ніякого нарратива...знаю загальновідомий факт, а хто тобі що озвучує то суто твоя проблема...а ну накинь пару лінків де там риги претензії до стіни мають. Підозоюю тобі це взагалі наснилось
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23.03.2023 21:54 Ответить
кацапи напишуть шо шиссот шиисят шєсть кілометрів...
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23.03.2023 19:17 Ответить
коли я служив в СА,то була одна ділянка на кордоні з КНР,між двох горних хрібтів,яку перегораджували два ряди автоматичних ДОТів,розміщені вони були в шашковому порядку,перша линія стріляла на рівні 25-30 см,а друга 50-60 см,жоден кітаєц навіть не намагався спробувать...
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23.03.2023 19:17 Ответить
ток пускайте , 380 вольт , ров с аллигатарами копайте , сейсмо системы обнаружения автоматические с пулеметами , что бы даже свиньи кацапские там не ходили .
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23.03.2023 19:22 Ответить
что свиньи? черви что б не заползли!
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23.03.2023 20:42 Ответить
Всі відгороджуються від лєпрозорія.
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23.03.2023 19:29 Ответить
Нападом на Україну було перекреслено всі угоди Потсдамської конференції 1945року!
Тому так звана "Калінінградська область" не є володіннями рф.
Так само Японія має повне право повернути свої історичні землі які наразі окуповані свинособаками.
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23.03.2023 19:32 Ответить
на жаль це не більше ніж твої приватні судження
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23.03.2023 20:41 Ответить
вважаєте що Японія може забути за свої острови?
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23.03.2023 20:49 Ответить
вважаєте що перші два реченя розтанули?
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23.03.2023 21:02 Ответить
Тим більше, що Кенінсберг був переданий в оренду СРСР на 50 років (1945-1995), про що є відповідний документ. А що німці не вимагають його повернення, так ще фаберже не виросли...
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23.05.2023 20:50 Ответить
Зачем? Кениксбергу пора в родную гавань.
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23.03.2023 19:49 Ответить
арсеній "шумів" - а тут тихо побудували
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23.03.2023 19:53 Ответить
Де тихо будували? Поляки про кожен протитанковий їжак вже розповіли по 30 раз.
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23.03.2023 20:20 Ответить
Поляки оце все будують точно не тому, що очікують небезпеку звідтіля....мабуть якийсь бізнес, а укріплення кордону як побічний бонус.
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23.03.2023 20:30 Ответить
Правильніше буде 107 км з Крулевецкой областю.
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10.05.2023 12:26 Ответить
Перед ним є сітка для диких звірів. Джерело:
Це для москалів, напевно...
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23.05.2023 20:46 Ответить
 
 