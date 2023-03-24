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Действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия, - The Washington Post

війна

Одним из условий эффективного противостояния Украины агрессии России является западная военная помощь, однако новая военная техника поступает в распоряжение ВСУ слишком медленно для организации контрнаступления.

Этой теме посвящена статья, опубликованная The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Хотя Запад гарантирует, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", официальные лица в Киеве, западные дипломаты и военные аналитики предупреждают, что доставка помощи занимает слишком много времени.

"Обе стороны готовятся к весенним боевым действиям, которые могут определить исход войны, а Украине по-прежнему не хватает оружия, чтобы полностью изгнать российских захватчиков со своей территории", – считают авторы статьи.

Они цитируют слова главы МИД Дмитрия Кулебы, который отмечает, что "сторона, к которой быстрее поступают ресурсы, имеет преимущество на поле боя".

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"Чем быстрее мы получим достаточное количество снарядов, тем больше жизней украинцев удастся спасти; чем эффективнее будут оборонительные и контрнаступательные операции ВСУ, тем быстрее Украина сможет положить конец этой войне и восстановить мир", – подчеркивает министр.

По словам командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского, россиянам удалось снизить эффективность переданной Западом дальнобойных средств поражения, в частности, РСЗО HIMARS, переместив склады с боеприпасами на расстояние более 80 км от линии фронта. Генерал отмечает, что это делает крайне актуальной поставку Украине странами Запада боевой авиации для поражения военных целей, которые пока находятся за пределами досягаемости ВСУ.

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Украинские военные, которые находятся на линии фронта, оценивают планы Вашингтона по поставке танков Abrams "со сдержанным энтузиазмом". Один из командиров 17-й Отдельной танковой бригады с позывным "Волк" сказал, что поставка этих танков актуальна, "но только если дадут не только М1А2, но и следующие модификации".

"Возможно, решили не давать нам лучшее оружие сразу, а делать это шаг за шагом", — считает "Волк".

Согласно многократно озвученной официальной позиции западных союзников, Украина получает военную помощь так быстро, как это возможно.

Автор: 

оружие (10198) Кулеба Дмитрий (2880) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+7
И именно поэтому в страну, которая нам поставляла столь необходимое вооружение, вы назначили послом специалистку с минета? Чтобы что? Чтобы они отказались от нового и прервали выполнение старого контрактов? Так получается?
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23.03.2023 23:19
+7
Війна з росією - це завжди війна з бездонною діжкою ресурсів.
Перемогти можна лише за умов, коли русня знищується швидше, ніж відновлюється.
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24.03.2023 08:48
+5
Сам факт того, що з початкиуповномасштабного нападу Московії на Україну багато посадовців та друзів керівництва держави анонсували якісь дії ЗСУ на фронті для дуже багатьох виглядали незрозумілим і навіть злочинним. До того ж сподівання людей які не виправдовувались призводили до песимізму, що не кращім чином відбивалось на настроях суспільства та захисників країни. Але обравши у керівництво державою популістів марно сподіватися на інше, бо саме піар на якихось обіцянках привів їх до перемоги на виборах а іншого вони не вміють! Західним же партнерам вже не було потреби мовчати про якісь плани, бо вони завдяки українським посадовцям та їх оточення вже були озвучені!!!
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24.03.2023 09:27
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Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ, - радник Залужного.

Арестович вже радник Залужного?
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23.03.2023 23:17 Ответить
Це сказав радник Ден Райс, до чого тут це, хочете підірвати довіру до вищого військового керівництва України ?
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24.03.2023 00:56 Ответить
Це до нього, шолі? Йому і без мене ніхто не довіряє.
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24.03.2023 11:38 Ответить
завдяки усіляким пиз*оболам, типу тебе, як раз і розганяють всяке лайно форумами та телеграм-помийками, а люсі стають радниками Залужного. живий приклад - твій висер.
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24.03.2023 08:57 Ответить
Те що готуємо, то це без сумнівів. Але ж і москалі готуюуться, не можуть вони просто скласти руки і чекати нашого удару. Там на півдні вже такі укріплення, що так просто не пройти.
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24.03.2023 09:14 Ответить
И именно поэтому в страну, которая нам поставляла столь необходимое вооружение, вы назначили послом специалистку с минета? Чтобы что? Чтобы они отказались от нового и прервали выполнение старого контрактов? Так получается?
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23.03.2023 23:19 Ответить
Видать там логика другая :опа надеется ,что она своими профессиональными качествами и умением сумеет стимулировать наших западных союзников как раз ускорить процесс поставки этого вооружения
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24.03.2023 06:40 Ответить
Ура! Секрет Полишинеля наконец открылся.
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23.03.2023 23:29 Ответить
Не от Зеленского можно ожидать что угодно. И я не удивлюсь ,если США уже передали атомную бомбу и подводную лодку. С этими клоунами ,можно всего ожидать ,даже того,что в голову не налезет .
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23.03.2023 23:31 Ответить
скоріше за все ми отримаємо M1A1 SA або M1A1 FEP.
І ці модифікації значно краще базової версії М1А2, яка створена у 1992 році, бо ці останні версії M1A1 вироблені у 2010-х роках.
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23.03.2023 23:40 Ответить
ну доки вони приїдуть...як раз для оборони польського кордону згодяться.
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24.03.2023 08:59 Ответить
навряд чи у вересні кацапи будуть під польським кордоном. Вони на той час будуть зайняті остаточним пограбуванням Криму.
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24.03.2023 12:15 Ответить
ну на весні то так, але ці танки (в кількості усього 31 одиниці застарілої моделі) обіцяють доставити до України десь восени 2023 року. вірніше не обіцяють, а лише планують, тобто далеко не факт, що так буде.
на доставку 31 танка треба пів року. якось так...
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24.03.2023 16:06 Ответить
щодо "застарілих моделей" - то кацапська маячня, не треба її поширювати. Машини, які нам нададуть - це модифікації початку або середини десятих років, які по своїм спроможностям значно переважають базову версію М1А2. Танки нам нададуть прямо з армійських частин - або з Сухопутних сил, або з Корпусу морської піхоти. В першому випадку це буде M1A1 SA, якщо будуть давати з Корпусу морпіхів - то M1A1 FEP. Модифікаії M1A1 SA чи FEP фактично відповідають рівню M1A2 SEPv2 2010-х років, яка є наразі основною модифікацією в армії США (модифікація M1A2 SEPv3 лише розгортається у самій армії США).
А щодо термінів поставки, то як філолог філологу поясню: батальон танків - це верхівка айсбергу. До них треба завезти два десятки тралів "ошкош" з навченими водіями цієї техніки та пивтора десятка танкерів-заправників на 40 кубів. Це теж американська військова техніка, яка потребує не тільки водіїв, але ж і механіків, які ці "ошкоши" та танкери будуть обслуговувати.
А ще треба на кожний танк + два двигуни на заміну, БРЕМи та машини обслуговування, пересувні\мобільні станції , десятки тонн траків для гусянки, катків, фільтрів та ще сотні найменувань інших розхідних матеріалів. А також сформувати на теріторії України запаси б\к у необхідній кількості та асорименті, запаси мастильних матеріалів у необхідній кількості і асортименті, а можливо ще і запаси палива конкретно для самих танків. А ще підготувати наших логістів, які будуть у тому всьому розбиратися. А ще пидготувати інженерно-технічнй склад першой ланки з українських фахівців, які будуть надавати перший рівень обслуговування\ремонту танків. А таких спеціалістів підготувати довше, ніж підготувати танкіста з Т-64 на М1А1. І ще багато іншої важливої ******, про яку не те що філологи, а навіть філософи не мають жодної уяви. І все це зараз робиться прискореними темпами 24\7.
Якось так.
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24.03.2023 18:08 Ответить
все пізнається у порівнянні. це саме застарілі танки, в порівнянні з новими *********.
а на те велику кількість тексту, яку можна замінити одним словом - інфраструктура, я вже написав вище: ці танки до того часу як раз згодяться на польському кордоні.
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24.03.2023 19:21 Ответить
Ці танки наразі стоять на озброєнні армії США, але ж кацапське ІПСО непереборне.
А про "польскій кордон" вам тут будуть нагадувати аж до нового вашого акаунту.
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24.03.2023 19:55 Ответить
Війна з росією - це завжди війна з бездонною діжкою ресурсів.
Перемогти можна лише за умов, коли русня знищується швидше, ніж відновлюється.
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24.03.2023 08:48 Ответить
Після інтерв'ю з командиром ще можна вірити цій газеті? Дякую, але ні. Знову прочитала про наступ навесні, вибачте, але весна уже є.
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24.03.2023 09:06 Ответить
Сам факт того, що з початкиуповномасштабного нападу Московії на Україну багато посадовців та друзів керівництва держави анонсували якісь дії ЗСУ на фронті для дуже багатьох виглядали незрозумілим і навіть злочинним. До того ж сподівання людей які не виправдовувались призводили до песимізму, що не кращім чином відбивалось на настроях суспільства та захисників країни. Але обравши у керівництво державою популістів марно сподіватися на інше, бо саме піар на якихось обіцянках привів їх до перемоги на виборах а іншого вони не вміють! Західним же партнерам вже не було потреби мовчати про якісь плани, бо вони завдяки українським посадовцям та їх оточення вже були озвучені!!!
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24.03.2023 09:27 Ответить
З огляду на публічну інформацію дійсно складається враження, що ЗСУ штовхають у контрнаступ не підготувавши у повній мірі та не забезпечивши усім необхідним з боку держави й партнерів. Це нагадує анекдот про "жарь рибу", коли чоловік звертається до дружини з проханням подати на вечерю рибу на що вона відповідає, що для цього потрібна риба, а її не має. Тоді чоловік каже - Ти жарь, жарь, риба буде! Це було б смішно, якби мова не йшла про наступальні бойові дії у яких при недостатньому забезпеченні помре багато бійців життя яким могло зберегти достатня кількість відповідного озброєння, ***********, засобів захисту!!!
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24.03.2023 09:08 Ответить
Уже год об этом пишу....в последнее время хоть дошло до многих, а раньше джеппу рвали, возмущались
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24.03.2023 09:19 Ответить
Обурювались не тим достатньо, чи не достатньо надають зброї та ***********, а тим що треба не голосити про це публічно з усіх щілин, а конструктивно вести діалог з партнерами не надаючи цьому розголосу, бо нахабна поведінка та постійні звинувачення союзників приводять лише до зворотнього ефекту. Тож маємо те, шо маємо!
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24.03.2023 09:32 Ответить
Каждый день одно и тоже, уже давно понятно, оружие даётся на минимуме только для сдерживание и обороны.Была бы воля запада и США за пару месяцев можно было бы все закончить.
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24.03.2023 09:29 Ответить
Якби в нас була проукраїнська влада, то згідно закону про лендліз США постачали б більше.Але ж наші гниди вважають, що це не на часі.
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24.03.2023 11:29 Ответить
Я не вірю, що якби був Порошенко з командою, то США чи хтось інший постачали б більше зброї.

Але я вірю, що Порошенко підготував би нас до війни.
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24.03.2023 13:06 Ответить
 
 