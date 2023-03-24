Действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия, - The Washington Post
Одним из условий эффективного противостояния Украины агрессии России является западная военная помощь, однако новая военная техника поступает в распоряжение ВСУ слишком медленно для организации контрнаступления.
Этой теме посвящена статья, опубликованная The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Хотя Запад гарантирует, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", официальные лица в Киеве, западные дипломаты и военные аналитики предупреждают, что доставка помощи занимает слишком много времени.
"Обе стороны готовятся к весенним боевым действиям, которые могут определить исход войны, а Украине по-прежнему не хватает оружия, чтобы полностью изгнать российских захватчиков со своей территории", – считают авторы статьи.
Они цитируют слова главы МИД Дмитрия Кулебы, который отмечает, что "сторона, к которой быстрее поступают ресурсы, имеет преимущество на поле боя".
"Чем быстрее мы получим достаточное количество снарядов, тем больше жизней украинцев удастся спасти; чем эффективнее будут оборонительные и контрнаступательные операции ВСУ, тем быстрее Украина сможет положить конец этой войне и восстановить мир", – подчеркивает министр.
По словам командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского, россиянам удалось снизить эффективность переданной Западом дальнобойных средств поражения, в частности, РСЗО HIMARS, переместив склады с боеприпасами на расстояние более 80 км от линии фронта. Генерал отмечает, что это делает крайне актуальной поставку Украине странами Запада боевой авиации для поражения военных целей, которые пока находятся за пределами досягаемости ВСУ.
Украинские военные, которые находятся на линии фронта, оценивают планы Вашингтона по поставке танков Abrams "со сдержанным энтузиазмом". Один из командиров 17-й Отдельной танковой бригады с позывным "Волк" сказал, что поставка этих танков актуальна, "но только если дадут не только М1А2, но и следующие модификации".
"Возможно, решили не давать нам лучшее оружие сразу, а делать это шаг за шагом", — считает "Волк".
Согласно многократно озвученной официальной позиции западных союзников, Украина получает военную помощь так быстро, как это возможно.
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Арестович вже радник Залужного?
І ці модифікації значно краще базової версії М1А2, яка створена у 1992 році, бо ці останні версії M1A1 вироблені у 2010-х роках.
на доставку 31 танка треба пів року. якось так...
А щодо термінів поставки, то як філолог філологу поясню: батальон танків - це верхівка айсбергу. До них треба завезти два десятки тралів "ошкош" з навченими водіями цієї техніки та пивтора десятка танкерів-заправників на 40 кубів. Це теж американська військова техніка, яка потребує не тільки водіїв, але ж і механіків, які ці "ошкоши" та танкери будуть обслуговувати.
А ще треба на кожний танк + два двигуни на заміну, БРЕМи та машини обслуговування, пересувні\мобільні станції , десятки тонн траків для гусянки, катків, фільтрів та ще сотні найменувань інших розхідних матеріалів. А також сформувати на теріторії України запаси б\к у необхідній кількості та асорименті, запаси мастильних матеріалів у необхідній кількості і асортименті, а можливо ще і запаси палива конкретно для самих танків. А ще підготувати наших логістів, які будуть у тому всьому розбиратися. А ще пидготувати інженерно-технічнй склад першой ланки з українських фахівців, які будуть надавати перший рівень обслуговування\ремонту танків. А таких спеціалістів підготувати довше, ніж підготувати танкіста з Т-64 на М1А1. І ще багато іншої важливої ******, про яку не те що філологи, а навіть філософи не мають жодної уяви. І все це зараз робиться прискореними темпами 24\7.
Якось так.
а на те велику кількість тексту, яку можна замінити одним словом - інфраструктура, я вже написав вище: ці танки до того часу як раз згодяться на польському кордоні.
А про "польскій кордон" вам тут будуть нагадувати аж до нового вашого акаунту.
Перемогти можна лише за умов, коли русня знищується швидше, ніж відновлюється.
Але я вірю, що Порошенко підготував би нас до війни.