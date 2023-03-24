В Киевской области сокращают комендантский час

Комендантский час в Киевской области с 26 марта будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что большинство пригородных и междугородных автобусов в области с воскресенья будут курсировать дольше. Они будут выходить на маршруты на 1 час раньше и будут возвращаться в депо на 30 мин. позже.

"Обращаюсь к жителям Киевщины. Не забывайте, что мы живем в условиях войны, в условиях, когда враг обстреливает наши мирные города и села. Поэтому прошу соблюдать все требования военного положения. В частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", - подчеркнул и.о. главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

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