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В Киевской области сокращают комендантский час

година,комендантська,годинник

Комендантский час в Киевской области с 26 марта будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что большинство пригородных и междугородных автобусов в области с воскресенья будут курсировать дольше. Они будут выходить на маршруты на 1 час раньше и будут возвращаться в депо на 30 мин. позже.

"Обращаюсь к жителям Киевщины. Не забывайте, что мы живем в условиях войны, в условиях, когда враг обстреливает наши мирные города и села. Поэтому прошу соблюдать все требования военного положения. В частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", - подчеркнул и.о. главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

Читайте также: В Киеве сократили комендантский час: с 26 марта он будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день

Автор: 

Киевская область (4124) комендантский час (166)


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Да всем *****!!!! как вы *******, наша страна уже и так стала похожей на рашку, ******, грабят, это жесть1!!!
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24.03.2023 14:52 Ответить
Тяжёлые бабочки?
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24.03.2023 15:10 Ответить
Схожість на москаля визначається насамперед свинособачою говіркою, мордвинко.
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24.03.2023 15:27 Ответить
тебе накрило, рашистка?
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24.03.2023 15:48 Ответить
Це просто кацапський бот, зараз вони бігають з цими наративами по соцмережах. Дуже топорна робота, мабуть якийсь бомж, найнятий за бутилку.
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24.03.2023 19:41 Ответить
 
 