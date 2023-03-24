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Новости Война
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Подборка актуальных вакансий в Вооруженных Силах. СПИСОК

вакансія

LX ARMY продолжает рекрутировать в ряды Сил Обороны для прогресса и победы Украины.

Вашему вниманию актуальная подборка военных вакансий:

1 ОМБ "Волки да Винчи":
- Гранатометчик
- Пулеметчик
- Помощник гранатометчика
- Помощник пулеметчика
- Штурмовик
- Командир экипажа танка
- Наводчик танка
- Наводчик-оператор
- Начальник гаража
- Командир боевой машины
- Водитель-механик
- Стрелок-снайпер
- Стрелок-санитар

4 БрОП:
- Парамедик
- Программист-связист
- Инженер-связист
- Гранатометчик
- Пулеметчик
- Помощник пулеметчика
- Инженер-механик БТР/танка
- Водитель-механик танка
- Водитель -механик БТР
- Водитель санитарного транспорта
- Водитель

Батальон "Дикое поле":
- Командир отделения
- Боевой медик взвода
- Гранатометчик
- Стрелок-санитар
- Стрелок
- Номер расчета

47 ОМБр:
- Командир взвода
- Начальник медицинского пункта
- Парамедик
- Медбрат/медсестра
- Оператор БПЛА
- Водитель

72 ОМБр:
- Командир взвода
- Пулеметчик
- Гранатометчик
- Стрелок

Военно-морские Силы ВСУ:
- Механик-моторист
- Моторист-электрик
- Боевой медик взвода
- Водолаз

Госпогранслужба:
- Фельдшер
- Кинолог-инспектор
- Инспектор пограничной службы
- Техник автоматизированных систем управления

ВСУ:
- Врач
- DevOps Specialist
- Бухгалтер

Киберсилы ВСУ:
- Web Penetration Tester
- Windows Security Expert
- Linux Security Expert

Силы Обороны:
- Android Team/Tech Lead
- Оперативный сотрудник

24 ОМБр:
- Координатор штабной работы
- Начальник медицинской службы

Командование Сил ТрО:
- Инструктор учебного центра
- Инструктор по военной подготовке

Региональное управление Сил ТрО "Восток":
- Врач
- Фельдшер

Бригада НГУ "Азов": Видеограф

1 ОТБр: Оператор БПЛА

1 БрОП: Стрелок

13 Бр НГУ "Хартия": Оператор БПЛА

28 ОМБр: Парамедик

53 ОМБр: Оператор БПЛА

93 ОМБр: Оператор БПЛА

125 ОБРТРО: Стрелок

Сухопутные войска ВСУ: Middle/Senior Android Developer

Откликайтесь на интересующие вакансии и рекомендуйте друзьям.

Автор: 

армия (8495) контракт (423) ВСУ (6579)


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Топ комментарии
+14
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть фашистським окупантам!
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24.03.2023 15:40
+6
Все, почитав:

Обов'язкові вимоги:

• пройдений курс тактичної медицини буде перевагою
• пройдений курс базової військової підготовки буде перевагою
• навички влучної стрільби
• фізичне здоровʼя
• стресостійкість
• мотивація нищити ворога
• готовність працювати в зоні активних бойових дій

Тобто з досвідом.
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24.03.2023 15:56
+6
А ти вважаєш що ми як на расії повинні як гарматне м'ясо йти на забій "ярАсть блАгАродная"?чи ти вважаєш що тил для армії не потрібен?особисто я не служив ,після проходження комісії написали що не придатний з причин здоров'я,але працювати можу.з 2019 року працюю в Польщі ,с початку повномасштабного вторгнення віддаю з кожної зарплати гроші на армію,а по суботам безкоштовно хліб печу який їде в Україну,і рахую що користі з мене тут більше,ніж від того,що я,який не вміє навіть стріляти і нічого не тямить в військовій справі,спіймаю кулю в окопі
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24.03.2023 16:17
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Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть фашистським окупантам!
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24.03.2023 15:40 Ответить
ты куда записался ? слава - славой , это хорошо , а делать для Славы что умеешь ?
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24.03.2023 15:52 Ответить
Він виписався, як і я...
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24.03.2023 15:58 Ответить
Це ти в кого питаєш? Спочатку сам відчитайся про свої досягнення?
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24.03.2023 16:10 Ответить
А ти вважаєш що ми як на расії повинні як гарматне м'ясо йти на забій "ярАсть блАгАродная"?чи ти вважаєш що тил для армії не потрібен?особисто я не служив ,після проходження комісії написали що не придатний з причин здоров'я,але працювати можу.з 2019 року працюю в Польщі ,с початку повномасштабного вторгнення віддаю з кожної зарплати гроші на армію,а по суботам безкоштовно хліб печу який їде в Україну,і рахую що користі з мене тут більше,ніж від того,що я,який не вміє навіть стріляти і нічого не тямить в військовій справі,спіймаю кулю в окопі
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24.03.2023 16:17 Ответить
тобі шана і повага , як що так , я працюю мотристом , роботи теж багато .........
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24.03.2023 16:20 Ответить
А вы ник внимательно прочли?)
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24.03.2023 16:41 Ответить
Вы хотите чтоб Любка куда то записалась?
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24.03.2023 17:01 Ответить
Я уже записана,з 2009року воюю тут, з владою і кацапськими фашистами! Дома допомагаю фронту, спочатку було що і продукти збирали і відсилали,а зараз збираю кошти на маскувальні сітки,наша швейна фабрика дає обрізки тканин,дівчата плетуть сітки і відсилаєм. Боремся як хто вміє! І відчитуватись перед якимсь Валеркою,я не збираюсь. На фронт мене не беруть за віком,а з мене був би хороший снайпер.
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24.03.2023 20:03 Ответить
109 бригаді ТрО потрібен юрисконсульт.
Офіцер із вищою юридичною освітою вище бакалавра.
ШПК ст. л-нт юстиції.
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24.03.2023 15:52 Ответить
А стрілець-снайпер це вже з відповідною підготовкою? Чи всьому навчать?
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24.03.2023 15:52 Ответить
Все, почитав:

Обов'язкові вимоги:

• пройдений курс тактичної медицини буде перевагою
• пройдений курс базової військової підготовки буде перевагою
• навички влучної стрільби
• фізичне здоровʼя
• стресостійкість
• мотивація нищити ворога
• готовність працювати в зоні активних бойових дій

Тобто з досвідом.
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24.03.2023 15:56 Ответить
Начальник гаража.) Как там писал волонтер... пообіцяють тиловіка - і ******** в окоп в саме пекло.
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24.03.2023 16:07 Ответить
..як там, "в Японії", заро ********?
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24.03.2023 16:28 Ответить
та таке лайно зазвичай сидить десь в Дніпрі чи Запоріжжі і з-під проксі висерає ріденьким.
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24.03.2023 16:36 Ответить
На удаленке (з-за кордону) есть, что-нибудь (для граждан Украины на ПМЖ)?
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24.03.2023 16:21 Ответить
Наврядчи беспосердньо для армії ти будеш корисним...
гроші кидай на Притулу або Повернися Живим. Або зв'яжись з ними і можливо знадобишся в процесі закупівель та передачі всіляких ніштяків в Україну.
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24.03.2023 16:31 Ответить
Кидай гроші аферистам - будеш корисним!!!!)) Правда, корисним і.отом))))
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24.03.2023 16:39 Ответить
А є ще донат-платформа "Справа громад/Брати по зброї".

https://shop.spgr.org.ua/
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24.03.2023 18:41 Ответить
а начпродскладом до резникова е вакансія??? я при ревізіі його вдавлю яйцями
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24.03.2023 16:47 Ответить
резніков це не прізвище, а посада
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25.03.2023 12:37 Ответить
Там головні вимоги: бути гнидою і досвід в пограбуванні під виглядом благої справи
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26.03.2023 15:59 Ответить
Еще наверное нужны будут квалифицированные юристы,что бы после победы Украины судить эту зеленую банду во главе с ермаком и клоуном,за неудавшуюся подготовку к сдаче Украины,за Чонгар,за Харьков,за мародерство и разворовывание с бюджета и многое другое
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24.03.2023 17:05 Ответить
Мені військові юристи треба зараз, юрисконсультами. Але не хочуть юристи йти на військову службу.
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24.03.2023 19:00 Ответить
А нового министра обороны им не нужно?
Я возьмусь, и пусть ворюги в МО плачут - загремят под фанфары моментом.

PS: образование и опыт повыше , чем у нынешних барыг в МО. Ворюг ненавижу.
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24.03.2023 17:39 Ответить
ура )))
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24.03.2023 18:31 Ответить
Я знаю де є ціні кадри....Це чиновники,колишні мєнти, СБУ, прокуратура суді... всі вони під присягою,всі вони дали клятву вірності України,отримували гроші з бюджету,пора показати любов до Батьківщини України
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26.03.2023 10:20 Ответить
Yuriy Kuschnir не гребіть всіх під одну гребінку
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27.03.2023 10:14 Ответить
 
 