Подборка актуальных вакансий в Вооруженных Силах. СПИСОК
LX ARMY продолжает рекрутировать в ряды Сил Обороны для прогресса и победы Украины.
Вашему вниманию актуальная подборка военных вакансий:
1 ОМБ "Волки да Винчи":
- Гранатометчик
- Пулеметчик
- Помощник гранатометчика
- Помощник пулеметчика
- Штурмовик
- Командир экипажа танка
- Наводчик танка
- Наводчик-оператор
- Начальник гаража
- Командир боевой машины
- Водитель-механик
- Стрелок-снайпер
- Стрелок-санитар
4 БрОП:
- Парамедик
- Программист-связист
- Инженер-связист
- Гранатометчик
- Пулеметчик
- Помощник пулеметчика
- Инженер-механик БТР/танка
- Водитель-механик танка
- Водитель -механик БТР
- Водитель санитарного транспорта
- Водитель
Батальон "Дикое поле":
- Командир отделения
- Боевой медик взвода
- Гранатометчик
- Стрелок-санитар
- Стрелок
- Номер расчета
47 ОМБр:
- Командир взвода
- Начальник медицинского пункта
- Парамедик
- Медбрат/медсестра
- Оператор БПЛА
- Водитель
72 ОМБр:
- Командир взвода
- Пулеметчик
- Гранатометчик
- Стрелок
Военно-морские Силы ВСУ:
- Механик-моторист
- Моторист-электрик
- Боевой медик взвода
- Водолаз
Госпогранслужба:
- Фельдшер
- Кинолог-инспектор
- Инспектор пограничной службы
- Техник автоматизированных систем управления
ВСУ:
- Врач
- DevOps Specialist
- Бухгалтер
Киберсилы ВСУ:
- Web Penetration Tester
- Windows Security Expert
- Linux Security Expert
Силы Обороны:
- Android Team/Tech Lead
- Оперативный сотрудник
24 ОМБр:
- Координатор штабной работы
- Начальник медицинской службы
Командование Сил ТрО:
- Инструктор учебного центра
- Инструктор по военной подготовке
Региональное управление Сил ТрО "Восток":
- Врач
- Фельдшер
Бригада НГУ "Азов": Видеограф
1 ОТБр: Оператор БПЛА
1 БрОП: Стрелок
13 Бр НГУ "Хартия": Оператор БПЛА
28 ОМБр: Парамедик
53 ОМБр: Оператор БПЛА
93 ОМБр: Оператор БПЛА
125 ОБРТРО: Стрелок
Сухопутные войска ВСУ: Middle/Senior Android Developer
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Офіцер із вищою юридичною освітою вище бакалавра.
ШПК ст. л-нт юстиції.
Обов'язкові вимоги:
• пройдений курс тактичної медицини буде перевагою
• пройдений курс базової військової підготовки буде перевагою
• навички влучної стрільби
• фізичне здоровʼя
• стресостійкість
• мотивація нищити ворога
• готовність працювати в зоні активних бойових дій
Тобто з досвідом.
гроші кидай на Притулу або Повернися Живим. Або зв'яжись з ними і можливо знадобишся в процесі закупівель та передачі всіляких ніштяків в Україну.
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Я возьмусь, и пусть ворюги в МО плачут - загремят под фанфары моментом.
PS: образование и опыт повыше , чем у нынешних барыг в МО. Ворюг ненавижу.