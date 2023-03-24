Подборка актуальных вакансий в Вооруженных Силах. СПИСОК

LX ARMY продолжает рекрутировать в ряды Сил Обороны для прогресса и победы Украины.

Вашему вниманию актуальная подборка военных вакансий:

1 ОМБ "Волки да Винчи":

- Гранатометчик

- Пулеметчик

- Помощник гранатометчика

- Помощник пулеметчика

- Штурмовик

- Командир экипажа танка

- Наводчик танка

- Наводчик-оператор

- Начальник гаража

- Командир боевой машины

- Водитель-механик

- Стрелок-снайпер

- Стрелок-санитар

4 БрОП:

- Парамедик

- Программист-связист

- Инженер-связист

- Гранатометчик

- Пулеметчик

- Помощник пулеметчика

- Инженер-механик БТР/танка

- Водитель-механик танка

- Водитель -механик БТР

- Водитель санитарного транспорта

- Водитель

Батальон "Дикое поле":

- Командир отделения

- Боевой медик взвода

- Гранатометчик

- Стрелок-санитар

- Стрелок

- Номер расчета

47 ОМБр:

- Командир взвода

- Начальник медицинского пункта

- Парамедик

- Медбрат/медсестра

- Оператор БПЛА

- Водитель

72 ОМБр:

- Командир взвода

- Пулеметчик

- Гранатометчик

- Стрелок

Военно-морские Силы ВСУ:

- Механик-моторист

- Моторист-электрик

- Боевой медик взвода

- Водолаз

Госпогранслужба:

- Фельдшер

- Кинолог-инспектор

- Инспектор пограничной службы

- Техник автоматизированных систем управления

ВСУ:

- Врач

- DevOps Specialist

- Бухгалтер

Киберсилы ВСУ:

- Web Penetration Tester

- Windows Security Expert

- Linux Security Expert

Силы Обороны:

- Android Team/Tech Lead

- Оперативный сотрудник

24 ОМБр:

- Координатор штабной работы

- Начальник медицинской службы

Командование Сил ТрО:

- Инструктор учебного центра

- Инструктор по военной подготовке

Региональное управление Сил ТрО "Восток":

- Врач

- Фельдшер

Бригада НГУ "Азов": Видеограф

1 ОТБр: Оператор БПЛА

1 БрОП: Стрелок

13 Бр НГУ "Хартия": Оператор БПЛА

28 ОМБр: Парамедик

53 ОМБр: Оператор БПЛА

93 ОМБр: Оператор БПЛА

125 ОБРТРО: Стрелок

Сухопутные войска ВСУ: Middle/Senior Android Developer

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