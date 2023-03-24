Добірка актуальних вакансій у Збройних силах. ПЕРЕЛІК

LX ARMY продовжує рекрутувати до лав Сил Оборони задля прогресу та перемоги України.

До вашої уваги актуальна добірка військових вакансій:

1 ОМБ "Вовки да Вінчі":

- Гранатометник

- Кулеметник

- Помічник гранатометника

- Помічник кулеметника

- Штурмовик

- Командир екіпажу танка

- Навідник танка

- Навідник-оператор

- Начальник гаража

- Командир бойової машини

- Водій-механік

- Стрілець-снайпер

- Стрілець-санітар

4 БрОП:

- Парамедик

- Програміст-зв’язківець

- Інженер-зв’язківець

- Гранатометник

- Кулеметник

- Помічник кулеметника

- Інженер-механік БТР/танка

- Водій-механік танка

- Водій-механік БТР

- Водій санітарного транспорту

- Водій

Батальйон "Дике поле":

- Командир відділення

- Бойовий медик взводу

- Гранатометник

- Стрілець-санітар

- Стрілець

- Номер обслуги

47 ОМБр:

- Командир взводу

- Начальник медичного пункту

- Парамедик

- Медбрат/медсестра

- Оператор БПЛА

- Водій

72 ОМБр:

- Командир взводу

- Кулеметник

- Гранатометник

- Стрілець

Військово-морські Сили ЗСУ:

- Механік-моторист

- Моторист-електрик

- Бойовий медик взводу

- Водолаз

Держприкордонслужба:

- Фельдшер

- Кінолог-інспектор

- Інспектор прикордонної служби

- Технік автоматизованих систем керування

ЗСУ:

- Лікар

- DevOps Specialist

- Бухгалтер

Кіберсили ЗСУ:

- Web Penetration Tester

- Windows Security Expert

- Linux Security Expert

Сили Оборони:

- Android Team/Tech Lead

- Оперативний співробітник

24 ОМБр:

- Координатор штабної роботи

- Начальник медичної служби

Командування Сил ТрО:

- Інструктор навчального центру

- Інструктор з військової підготовки

Регіональне управління Сил ТрО "Схід":

- Лікар

- Фельдшер

Також читайте: Рада дозволила давати офіцерські звання військовим без освіти, але з досвідом бойових дій



Бригада НГУ "Азов": Відеограф

1 ОТБр: Оператор БПЛА

1 БрОП: Стрілець

13 Бр НГУ "Хартія": Оператор БПЛА

28 ОМБр: Парамедик

53 ОМБр: Оператор БПЛА

93 ОМБр: Оператор БПЛА

125 ОБрТрО: Стрілець

Сухопутні війська ЗСУ: Middle/Senior Android Developer

Відгукуйтесь на вакансії, які зацікавлять, та рекомендуйте друзям.