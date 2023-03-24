Добірка актуальних вакансій у Збройних силах. ПЕРЕЛІК
LX ARMY продовжує рекрутувати до лав Сил Оборони задля прогресу та перемоги України.
До вашої уваги актуальна добірка військових вакансій:
1 ОМБ "Вовки да Вінчі":
- Гранатометник
- Кулеметник
- Помічник гранатометника
- Помічник кулеметника
- Штурмовик
- Командир екіпажу танка
- Навідник танка
- Навідник-оператор
- Начальник гаража
- Командир бойової машини
- Водій-механік
- Стрілець-снайпер
- Стрілець-санітар
4 БрОП:
- Парамедик
- Програміст-зв’язківець
- Інженер-зв’язківець
- Гранатометник
- Кулеметник
- Помічник кулеметника
- Інженер-механік БТР/танка
- Водій-механік танка
- Водій-механік БТР
- Водій санітарного транспорту
- Водій
Батальйон "Дике поле":
- Командир відділення
- Бойовий медик взводу
- Гранатометник
- Стрілець-санітар
- Стрілець
- Номер обслуги
47 ОМБр:
- Командир взводу
- Начальник медичного пункту
- Парамедик
- Медбрат/медсестра
- Оператор БПЛА
- Водій
72 ОМБр:
- Командир взводу
- Кулеметник
- Гранатометник
- Стрілець
Військово-морські Сили ЗСУ:
- Механік-моторист
- Моторист-електрик
- Бойовий медик взводу
- Водолаз
Держприкордонслужба:
- Фельдшер
- Кінолог-інспектор
- Інспектор прикордонної служби
- Технік автоматизованих систем керування
ЗСУ:
- Лікар
- DevOps Specialist
- Бухгалтер
Кіберсили ЗСУ:
- Web Penetration Tester
- Windows Security Expert
- Linux Security Expert
Сили Оборони:
- Android Team/Tech Lead
- Оперативний співробітник
24 ОМБр:
- Координатор штабної роботи
- Начальник медичної служби
Командування Сил ТрО:
- Інструктор навчального центру
- Інструктор з військової підготовки
Регіональне управління Сил ТрО "Схід":
- Лікар
- Фельдшер
Бригада НГУ "Азов": Відеограф
1 ОТБр: Оператор БПЛА
1 БрОП: Стрілець
13 Бр НГУ "Хартія": Оператор БПЛА
28 ОМБр: Парамедик
53 ОМБр: Оператор БПЛА
93 ОМБр: Оператор БПЛА
125 ОБрТрО: Стрілець
Сухопутні війська ЗСУ: Middle/Senior Android Developer
Відгукуйтесь на вакансії, які зацікавлять, та рекомендуйте друзям.
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Офіцер із вищою юридичною освітою вище бакалавра.
ШПК ст. л-нт юстиції.
Обов'язкові вимоги:
• пройдений курс тактичної медицини буде перевагою
• пройдений курс базової військової підготовки буде перевагою
• навички влучної стрільби
• фізичне здоровʼя
• стресостійкість
• мотивація нищити ворога
• готовність працювати в зоні активних бойових дій
Тобто з досвідом.
гроші кидай на Притулу або Повернися Живим. Або зв'яжись з ними і можливо знадобишся в процесі закупівель та передачі всіляких ніштяків в Україну.
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Я возьмусь, и пусть ворюги в МО плачут - загремят под фанфары моментом.
PS: образование и опыт повыше , чем у нынешних барыг в МО. Ворюг ненавижу.