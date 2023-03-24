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Новини Війна
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Добірка актуальних вакансій у Збройних силах. ПЕРЕЛІК

вакансія

LX ARMY продовжує рекрутувати до лав Сил Оборони задля прогресу та перемоги України.

До вашої уваги актуальна добірка військових вакансій:

1 ОМБ "Вовки да Вінчі":
- Гранатометник
- Кулеметник
- Помічник гранатометника
- Помічник кулеметника
- Штурмовик
- Командир екіпажу танка
- Навідник танка
- Навідник-оператор
- Начальник гаража
- Командир бойової машини
- Водій-механік
- Стрілець-снайпер
- Стрілець-санітар

4 БрОП:
- Парамедик
- Програміст-зв’язківець
- Інженер-зв’язківець
- Гранатометник
- Кулеметник
- Помічник кулеметника
- Інженер-механік БТР/танка
- Водій-механік танка
- Водій-механік БТР
- Водій санітарного транспорту
- Водій

Батальйон "Дике поле":
- Командир відділення
- Бойовий медик взводу
- Гранатометник
- Стрілець-санітар
- Стрілець
- Номер обслуги

47 ОМБр:
- Командир взводу
- Начальник медичного пункту
- Парамедик
- Медбрат/медсестра
- Оператор БПЛА
- Водій

72 ОМБр:
- Командир взводу
- Кулеметник
- Гранатометник
- Стрілець

Військово-морські Сили ЗСУ:
- Механік-моторист
- Моторист-електрик
- Бойовий медик взводу
- Водолаз

Держприкордонслужба:
- Фельдшер
- Кінолог-інспектор
- Інспектор прикордонної служби
- Технік автоматизованих систем керування

ЗСУ:
- Лікар
- DevOps Specialist
- Бухгалтер

Кіберсили ЗСУ:
- Web Penetration Tester
- Windows Security Expert
- Linux Security Expert

Сили Оборони:
- Android Team/Tech Lead
- Оперативний співробітник

24 ОМБр:
- Координатор штабної роботи
- Начальник медичної служби

Командування Сил ТрО:
- Інструктор навчального центру
- Інструктор з військової підготовки

Регіональне управління Сил ТрО "Схід":
- Лікар
- Фельдшер

Також читайте: Рада дозволила давати офіцерські звання військовим без освіти, але з досвідом бойових дій


Бригада НГУ "Азов": Відеограф
1 ОТБр: Оператор БПЛА
1 БрОП: Стрілець
13 Бр НГУ "Хартія": Оператор БПЛА
28 ОМБр: Парамедик
53 ОМБр: Оператор БПЛА
93 ОМБр: Оператор БПЛА
125 ОБрТрО: Стрілець
Сухопутні війська ЗСУ: Middle/Senior Android Developer

Відгукуйтесь на вакансії, які зацікавлять, та рекомендуйте друзям.

Автор: 

армія (3770) контракт (400) ЗСУ (7536)


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Топ коментарі
+14
Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть фашистським окупантам!
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24.03.2023 15:40
+6
Все, почитав:

Обов'язкові вимоги:

• пройдений курс тактичної медицини буде перевагою
• пройдений курс базової військової підготовки буде перевагою
• навички влучної стрільби
• фізичне здоровʼя
• стресостійкість
• мотивація нищити ворога
• готовність працювати в зоні активних бойових дій

Тобто з досвідом.
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24.03.2023 15:56
+6
А ти вважаєш що ми як на расії повинні як гарматне м'ясо йти на забій "ярАсть блАгАродная"?чи ти вважаєш що тил для армії не потрібен?особисто я не служив ,після проходження комісії написали що не придатний з причин здоров'я,але працювати можу.з 2019 року працюю в Польщі ,с початку повномасштабного вторгнення віддаю з кожної зарплати гроші на армію,а по суботам безкоштовно хліб печу який їде в Україну,і рахую що користі з мене тут більше,ніж від того,що я,який не вміє навіть стріляти і нічого не тямить в військовій справі,спіймаю кулю в окопі
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24.03.2023 16:17
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Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть фашистським окупантам!
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24.03.2023 15:40 Відповісти
ты куда записался ? слава - славой , это хорошо , а делать для Славы что умеешь ?
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24.03.2023 15:52 Відповісти
Він виписався, як і я...
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24.03.2023 15:58 Відповісти
Це ти в кого питаєш? Спочатку сам відчитайся про свої досягнення?
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24.03.2023 16:10 Відповісти
А ти вважаєш що ми як на расії повинні як гарматне м'ясо йти на забій "ярАсть блАгАродная"?чи ти вважаєш що тил для армії не потрібен?особисто я не служив ,після проходження комісії написали що не придатний з причин здоров'я,але працювати можу.з 2019 року працюю в Польщі ,с початку повномасштабного вторгнення віддаю з кожної зарплати гроші на армію,а по суботам безкоштовно хліб печу який їде в Україну,і рахую що користі з мене тут більше,ніж від того,що я,який не вміє навіть стріляти і нічого не тямить в військовій справі,спіймаю кулю в окопі
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24.03.2023 16:17 Відповісти
тобі шана і повага , як що так , я працюю мотристом , роботи теж багато .........
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24.03.2023 16:20 Відповісти
А вы ник внимательно прочли?)
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24.03.2023 16:41 Відповісти
Вы хотите чтоб Любка куда то записалась?
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24.03.2023 17:01 Відповісти
Я уже записана,з 2009року воюю тут, з владою і кацапськими фашистами! Дома допомагаю фронту, спочатку було що і продукти збирали і відсилали,а зараз збираю кошти на маскувальні сітки,наша швейна фабрика дає обрізки тканин,дівчата плетуть сітки і відсилаєм. Боремся як хто вміє! І відчитуватись перед якимсь Валеркою,я не збираюсь. На фронт мене не беруть за віком,а з мене був би хороший снайпер.
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24.03.2023 20:03 Відповісти
109 бригаді ТрО потрібен юрисконсульт.
Офіцер із вищою юридичною освітою вище бакалавра.
ШПК ст. л-нт юстиції.
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24.03.2023 15:52 Відповісти
А стрілець-снайпер це вже з відповідною підготовкою? Чи всьому навчать?
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24.03.2023 15:52 Відповісти
Все, почитав:

Обов'язкові вимоги:

• пройдений курс тактичної медицини буде перевагою
• пройдений курс базової військової підготовки буде перевагою
• навички влучної стрільби
• фізичне здоровʼя
• стресостійкість
• мотивація нищити ворога
• готовність працювати в зоні активних бойових дій

Тобто з досвідом.
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24.03.2023 15:56 Відповісти
Начальник гаража.) Как там писал волонтер... пообіцяють тиловіка - і ******** в окоп в саме пекло.
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24.03.2023 16:07 Відповісти
..як там, "в Японії", заро ********?
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24.03.2023 16:28 Відповісти
та таке лайно зазвичай сидить десь в Дніпрі чи Запоріжжі і з-під проксі висерає ріденьким.
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24.03.2023 16:36 Відповісти
На удаленке (з-за кордону) есть, что-нибудь (для граждан Украины на ПМЖ)?
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24.03.2023 16:21 Відповісти
Наврядчи беспосердньо для армії ти будеш корисним...
гроші кидай на Притулу або Повернися Живим. Або зв'яжись з ними і можливо знадобишся в процесі закупівель та передачі всіляких ніштяків в Україну.
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24.03.2023 16:31 Відповісти
Кидай гроші аферистам - будеш корисним!!!!)) Правда, корисним і.отом))))
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24.03.2023 16:39 Відповісти
А є ще донат-платформа "Справа громад/Брати по зброї".

https://shop.spgr.org.ua/
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24.03.2023 18:41 Відповісти
а начпродскладом до резникова е вакансія??? я при ревізіі його вдавлю яйцями
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24.03.2023 16:47 Відповісти
резніков це не прізвище, а посада
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25.03.2023 12:37 Відповісти
Там головні вимоги: бути гнидою і досвід в пограбуванні під виглядом благої справи
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26.03.2023 15:59 Відповісти
Еще наверное нужны будут квалифицированные юристы,что бы после победы Украины судить эту зеленую банду во главе с ермаком и клоуном,за неудавшуюся подготовку к сдаче Украины,за Чонгар,за Харьков,за мародерство и разворовывание с бюджета и многое другое
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24.03.2023 17:05 Відповісти
Мені військові юристи треба зараз, юрисконсультами. Але не хочуть юристи йти на військову службу.
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24.03.2023 19:00 Відповісти
А нового министра обороны им не нужно?
Я возьмусь, и пусть ворюги в МО плачут - загремят под фанфары моментом.

PS: образование и опыт повыше , чем у нынешних барыг в МО. Ворюг ненавижу.
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24.03.2023 17:39 Відповісти
ура )))
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24.03.2023 18:31 Відповісти
Я знаю де є ціні кадри....Це чиновники,колишні мєнти, СБУ, прокуратура суді... всі вони під присягою,всі вони дали клятву вірності України,отримували гроші з бюджету,пора показати любов до Батьківщини України
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26.03.2023 10:20 Відповісти
Yuriy Kuschnir не гребіть всіх під одну гребінку
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27.03.2023 10:14 Відповісти
 
 