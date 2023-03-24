РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6700 посетителей онлайн
Новости
16 077 48

В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве и стрельбе, - соцсети

севастополь

Во временно оккупированном Севастополе был слышен взрыв в районе бухты Омега и стрельба у военного училища.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пророссийские телеграм-каналы.

"Пишут, что слышали взрыв в районе бухты Омега, очень громко. У некоторых жителей города дрожали окна. Российские "власти" пока молчат", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что была слышна стрельба из автоматически оружия в районе военного училища возле Стрелковой бухты.

Читайте: Силы обороны юга о взрывах в Севастополе: Сезон "боевых карасей" только начинается

взрыв (6734) город Севастополь (1760)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Скажут что обезвредили Украинскую ДРГ проникшую в "славный город",в то время как те резали сало на желтом Запорожце и разливали самогон по стаканам.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:17
+24
показать весь комментарий
24.03.2023 18:35
+19
Запасайтесь памперсами русокозлятина.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из бухты Омега - в бухтыбарахту)))
показать весь комментарий
24.03.2023 18:13 Ответить
Завжди було цікаво - де ж вона є, та бухта Барахта?
показать весь комментарий
24.03.2023 20:03 Ответить
Не зчтіть мене прарасійським, - та бухта в Наварасійскє...
показать весь комментарий
24.03.2023 21:05 Ответить
Запасайтесь памперсами русокозлятина.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:14 Ответить
Скажут что обезвредили Украинскую ДРГ проникшую в "славный город",в то время как те резали сало на желтом Запорожце и разливали самогон по стаканам.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:17 Ответить
надеюсь уже начались расстрелы отказников.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:19 Ответить
Празднецва впереди...
показать весь комментарий
24.03.2023 18:51 Ответить
торжества можно и с расстрелами совместить. Зачем же лучших людей города двжды собирать.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:13 Ответить
А, и , да!
показать весь комментарий
24.03.2023 19:18 Ответить
Точно не хвейк ?Бо після Нової Каховки я і інтернету не довіряю
показать весь комментарий
24.03.2023 18:20 Ответить
А раніше довіряв?
показать весь комментарий
24.03.2023 18:46 Ответить
В бухті морський дрон, але настамнєт. Біля училища знов ДРГ в синіх в"єтнамках, але не наша.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:21 Ответить
То птахи з вирію повертаються .
показать весь комментарий
24.03.2023 18:23 Ответить
Ух ты, мы вышли из бухты! (с)
показать весь комментарий
24.03.2023 18:23 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 18:24 Ответить
Бойові гуси, а шо васпрєщаєтса чі шо?
показать весь комментарий
24.03.2023 18:24 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 19:48 Ответить
Это был пуск с корабля, по Херсону вроде бы. Так что нет поводов для радости.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:26 Ответить
Пуск це не вибух.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:32 Ответить
Ага і ісчо с автоматов дабавілі
показать весь комментарий
24.03.2023 18:35 Ответить
Николаевский Ванёк пише, що взрив у Херсоні.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:38 Ответить
Ахаха, вата навіть не шарить як звучать пуски). Якщо дорожать вікна на відаленій відстані значить бінго!
показать весь комментарий
24.03.2023 18:39 Ответить
С корабля? По Херсону? Из Севастополя? Да вы гений.... Нах кацапам минометы, которыми они накрывают почти весь Херсон, да прочая артиллерия, которой накрывают все вокруг Херсона, они ракетами из Севастополя решили епануть...
показать весь комментарий
24.03.2023 18:52 Ответить
Пьяные матросы развлекаются
показать весь комментарий
24.03.2023 18:31 Ответить
На палубе матросы курили папиросы.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:33 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 18:35 Ответить
9999
показать весь комментарий
24.03.2023 18:35 Ответить
Врангель вернулся?
показать весь комментарий
24.03.2023 18:36 Ответить
звісно окупанти будуть мовчати,
друга армія ж не може обісратись,
принаймі в зомбоящику
показать весь комментарий
24.03.2023 18:37 Ответить
Як хочеться приїхати до Балаклави і в харю плюнути своєму співслужбовцю, та сказати - **** ти, Вітя Олександрович.
показать весь комментарий
24.03.2023 18:40 Ответить
аналогічно..
показать весь комментарий
24.03.2023 18:47 Ответить
Напевне він вже на конерті кабзона
показать весь комментарий
24.03.2023 18:53 Ответить
Перед тим, як "плюнути" дев'ятю грамами?
показать весь комментарий
24.03.2023 18:46 Ответить
Єто работаєт пво.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:09 Ответить
корабль в бухте на гиперзвук перешел)
показать весь комментарий
24.03.2023 19:14 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 19:22 Ответить
коли в наших містах лунають вибухи,це добре видно по розбитих будинках,ТЕС тощо,по жертвах,а нас якісь анонімні чуваки годують дезою про таємничі вибухи у Криму,Брянську,курську.....
показать весь комментарий
24.03.2023 19:16 Ответить
езжай в кацастан посмотри сам раз не веришь.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:22 Ответить
Зайдіть на "севастопольський форум", в них там тема є , навіть з картинками https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=750702 Что за взрывы странные?
показать весь комментарий
24.03.2023 20:04 Ответить
зайдіть в Запоріжжя,Дніпро,Ржищів і спитайте хай вам покажуть результати взривов странних у цих містах. може тоді зрозумієте,що таких зе-гамадрилів як ви водять за ніс фейковими байками про безкінечну бавовну на Раші і Криму
показать весь комментарий
24.03.2023 20:09 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2023 19:25 Ответить
Повідомлення - ні про що...
показать весь комментарий
24.03.2023 19:26 Ответить
Сподіваюсь, це наші "жовті стрічки" кацапів штормлять.
показать весь комментарий
24.03.2023 19:28 Ответить
В Омеге дача командующего ЧФ и военный госпиталь. С другой стороны завод по ремонту вертолетов. Одно из трех. Ставлю на завод.
показать весь комментарий
24.03.2023 20:42 Ответить
а шо ж блин такое
показать весь комментарий
24.03.2023 21:15 Ответить
Що це мені " родич" не телефонує вже півроку з Севастополя, я вже хвилююся за нього) Абіделся, я знаю, тому що ми не віддалися на наругу кремлівським маніяками. А може він вже того, поїхав назад на істаріческую родіну в рабсейскіє *****. А так харашо було , па дамашнему.
показать весь комментарий
24.03.2023 21:36 Ответить
опять никуда не попали?
показать весь комментарий
24.03.2023 23:12 Ответить
 
 