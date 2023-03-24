В оккупированном Севастополе сообщают о взрыве и стрельбе, - соцсети
Во временно оккупированном Севастополе был слышен взрыв в районе бухты Омега и стрельба у военного училища.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пророссийские телеграм-каналы.
"Пишут, что слышали взрыв в районе бухты Омега, очень громко. У некоторых жителей города дрожали окна. Российские "власти" пока молчат", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что была слышна стрельба из автоматически оружия в районе военного училища возле Стрелковой бухты.
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