Пограничники отбили 3 атаки "вагнеровцев" в Бахмуте, - ГПСУ

В пятницу, 24 марта, украинские пограничники отбили три атаки "вагнеровцев" в Бахмуте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Один из опорных пунктов защитников враг штурмовал дважды. При огневой поддержке минометов бойцы задержали подход резерва захватчиков, что заставило врага остановить атаку. Окончательно отступить наемников пограничники вынудили в стрелковом бою", - пишет ГНСУ.

Ориентировочные потери россиян составляют 4 убитых и 10 раненых.

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