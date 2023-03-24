Прикордонники відбили 3 атаки "вагнерівців" у Бахмуті, - ДПСУ
У п’ятницю, 24 березня, українські прикордонники відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Один з опорних пунктів захисників ворог штурмував двічі. За вогневої підтримки мінометів бійці затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку. Остаточно відступити найманців прикордонники змусили у стрілецькому бою", - пише ДПСУ.
Орієнтовні втрати росіян складають з 4 вбитих та 10 поранених.
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Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2023 19:58 Відповісти Мені подобається 2
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