Антикоррупционный суд конфисковал активы российского депутата Бабашова

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому депутату о конфискации его активов на основе положений Закона "О санкциях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировала пресс-служба ВАКС.

"24 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции к российскому депутату относительно конфискации его активов на основании пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", - уточнили в ВАКС.

Решением антикоррупционного суда были взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные право распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилом доме; нежилых зданиям; транспортном средстве; корпоративных правах.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения решения.

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Как известно, Министерство юстиции 13 марта проинформировали, что 9 марта постановлением ВАКС было открыто производство по делу №991/2086/23 по иску Минюста о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", относительно Леонида Бабашева - гражданина России (гражданства Украины не лишен), 31 января 1966 года рождения, уроженца Украины, АР Крым, УССР, депутата государственной думы федерального собрания России, члена политической партии "Единая Россия".

По информации министерства, судебное заседание по этому поводу было запланировано на 24 марта 2023 года в помещении Высшего антикоррупционного суда.

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