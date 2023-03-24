Антикорупційний суд конфіскував активи російського депутата Бабашова

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського депутата щодо конфіскації його активів на основі положень Закону України "Про санкції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформувала пресслужба ВАКС.

"24 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - уточнили у ВАКС.

Рішенням антикорупційного суду було стягнуто в дохід держави активи, що належать відповідачу або щодо яких відповідач здійснював права, тотожні до права розпоряджання ними. Мова йде про: частину земельної ділянки; житловий будинок; нежитлові будівлі; транспортний засіб; корпоративні права.

Апеляційна скарга на це рішення може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів з дня проголошення рішення.

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Як відомо Міністерстві юстиції 13 березня поінформували, що 9 березня ухвалою ВАКС було відкрито провадження у справі № 991/2086/23 за позовом Мін'юсту про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Леоніда Бабашова – громадянина рф (громадянства України не позбавлений) 31 січня 1966 року народження, уродженця України, АР Крим, УРСР, депутата державної думи федеральних зборів рф, члена політичної партії "єдина росія".

За інформацією міністерства, судове засідання щодо цього було заплановане на 24 березня 2023 року у приміщенні Вищого антикорупційного суду.

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