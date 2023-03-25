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В оккупированном Северодонецке ухудшается санитарная ситуация, в городе размножаются грызуны, - ВГА

сєверодонецьк

Во временно оккупированном Северодонецке на Луганщине частично есть вода и свет, а санитарная ситуация в городе ухудшается

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Частично в городе присутствует электричество - его удалось завести со стороны Новоайдара. Частично подается по городу вода почасово. Тепла как не было, так и не будет в ближайшее время. Канализация не работает в городе - она используется минимально. Механическим потоком загрязняется Северский Донец - то , что вытекает, а так заполняется коллектор, там, где он уцелел. Это приводит к ухудшению санитарной ситуации в городе, поступает информация о тотальном размножении грызунов. Это также ведет к ухудшению санитарного состояния", - сказал он.

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Автор: 

Северодонецк (605) гуманитарная катастрофа (146)


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Топ комментарии
+11
Грызуны то фигня, в городе завелись кацапы! И эта чума не сравнится ни с какими грызунами.
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25.03.2023 02:13
+6
Ну це одне й теж - навіть смердять схоже.
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25.03.2023 02:19
+4
Вистава скінчилася: У Маріуполі https://patrioty.org.ua/politic/vystava-skinchylasia-u-mariupoli-pochaly-vyseliaty-meshkantsiv-zhk-nevskyi-iaki-vitaly-putina-459998.html почали виселяти мешканців ЖК "Невський", які вітали Путіна.
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25.03.2023 04:14
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Грызуны то фигня, в городе завелись кацапы! И эта чума не сравнится ни с какими грызунами.
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25.03.2023 02:13 Ответить
Ну це одне й теж - навіть смердять схоже.
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25.03.2023 02:19 Ответить
С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ ОТ ТОГО И НАБЕРЁШЬСЯ !!!
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25.03.2023 02:20 Ответить
Вистава скінчилася: У Маріуполі https://patrioty.org.ua/politic/vystava-skinchylasia-u-mariupoli-pochaly-vyseliaty-meshkantsiv-zhk-nevskyi-iaki-vitaly-putina-459998.html почали виселяти мешканців ЖК "Невський", які вітали Путіна.
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25.03.2023 04:14 Ответить
А чим це відрізняється від тих шуб які дали потримать на час відеозйомки?
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25.03.2023 05:57 Ответить
Ничем, режиссеры, сценаристы и актеры все же
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25.03.2023 16:50 Ответить
Як кажуть - НАСРАТЬ...столиця колаборантів
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25.03.2023 07:12 Ответить
Сєверодонецьк - столиця колаборантів, це один з пропагандонських фейків.
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25.03.2023 12:35 Ответить
А на фига нам эта новость?
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25.03.2023 07:46 Ответить
Вони у 2004, навіть, з'їзд свій провели...
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25.03.2023 08:27 Ответить
К сожалению, на неубранных полях мышей побольше, и там где мины. Придется котов мобилизовать
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25.03.2023 09:50 Ответить
 
 