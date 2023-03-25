В оккупированном Северодонецке ухудшается санитарная ситуация, в городе размножаются грызуны, - ВГА

Во временно оккупированном Северодонецке на Луганщине частично есть вода и свет, а санитарная ситуация в городе ухудшается

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Частично в городе присутствует электричество - его удалось завести со стороны Новоайдара. Частично подается по городу вода почасово. Тепла как не было, так и не будет в ближайшее время. Канализация не работает в городе - она используется минимально. Механическим потоком загрязняется Северский Донец - то , что вытекает, а так заполняется коллектор, там, где он уцелел. Это приводит к ухудшению санитарной ситуации в городе, поступает информация о тотальном размножении грызунов. Это также ведет к ухудшению санитарного состояния", - сказал он.

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