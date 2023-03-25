В окупованому Сєверодонецьку погіршується санітарна ситуація, у місті розмножуються гризуни, - ВЦА

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині частково є вода і світло, а санітарна ситуація в місті погіршується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"Частково у місті присутня електрика - її вдалось завести з боку Новоайдара. Частково подається по місту вода погодинно. Тепла як не було, так і не буде найближчим часом. Каналізація не працює в місті - вона використовується мінімально. Механічним потоком забруднюється Сіверський Донець - те, що витікає, а так заповнюється колектор, там де він вцілів. Це призводить до погіршення санітарної ситуації в місті, надходить інформація про тотальне розмноження гризунів. Це також веде до погіршення санітарного стану", - сказав він.

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