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В окупованому Сєверодонецьку погіршується санітарна ситуація, у місті розмножуються гризуни, - ВЦА

сєверодонецьк

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині частково є вода і світло, а санітарна ситуація в місті погіршується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

"Частково у місті присутня електрика - її вдалось завести з боку Новоайдара. Частково подається по місту вода погодинно. Тепла як не було, так і не буде найближчим часом. Каналізація не працює в місті - вона використовується мінімально. Механічним потоком забруднюється Сіверський Донець - те, що витікає, а так заповнюється колектор, там де він вцілів. Це призводить до погіршення санітарної ситуації в місті, надходить інформація про тотальне розмноження гризунів. Це також веде до погіршення санітарного стану", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад третину жителів окупованого Сєверодонецька без світла, устаткування окупантів не витримало навантажень, - ОВА

Автор: 

Сєверодонецьк (508) гуманітарна катастрофа (92)


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Топ коментарі
+11
Грызуны то фигня, в городе завелись кацапы! И эта чума не сравнится ни с какими грызунами.
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25.03.2023 02:13
+6
Ну це одне й теж - навіть смердять схоже.
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25.03.2023 02:19
+4
Вистава скінчилася: У Маріуполі https://patrioty.org.ua/politic/vystava-skinchylasia-u-mariupoli-pochaly-vyseliaty-meshkantsiv-zhk-nevskyi-iaki-vitaly-putina-459998.html почали виселяти мешканців ЖК "Невський", які вітали Путіна.
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25.03.2023 04:14
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Грызуны то фигня, в городе завелись кацапы! И эта чума не сравнится ни с какими грызунами.
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25.03.2023 02:13 Відповісти
Ну це одне й теж - навіть смердять схоже.
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25.03.2023 02:19 Відповісти
С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ ОТ ТОГО И НАБЕРЁШЬСЯ !!!
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25.03.2023 02:20 Відповісти
Вистава скінчилася: У Маріуполі https://patrioty.org.ua/politic/vystava-skinchylasia-u-mariupoli-pochaly-vyseliaty-meshkantsiv-zhk-nevskyi-iaki-vitaly-putina-459998.html почали виселяти мешканців ЖК "Невський", які вітали Путіна.
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25.03.2023 04:14 Відповісти
А чим це відрізняється від тих шуб які дали потримать на час відеозйомки?
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25.03.2023 05:57 Відповісти
Ничем, режиссеры, сценаристы и актеры все же
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25.03.2023 16:50 Відповісти
Як кажуть - НАСРАТЬ...столиця колаборантів
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25.03.2023 07:12 Відповісти
Сєверодонецьк - столиця колаборантів, це один з пропагандонських фейків.
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25.03.2023 12:35 Відповісти
А на фига нам эта новость?
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25.03.2023 07:46 Відповісти
Вони у 2004, навіть, з'їзд свій провели...
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25.03.2023 08:27 Відповісти
К сожалению, на неубранных полях мышей побольше, и там где мины. Придется котов мобилизовать
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25.03.2023 09:50 Відповісти
 
 