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Запад объединился в значительно больших масштабах, чем Россия и Китай, - Байден

байден

По мнению президента США Джо Байдена, страны Запада являются гораздо более мощной силой по сравнению с Китаем и Россией.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы так же было с Китаем, Россией или кем-либо другим в мире", - подчеркнул президент США.

В этой связи он отметил, что Североатлантический альянс (НАТО) стал сильным как никогда. Производительны также форматы G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США с Японией и Южной Кореей.

"Мне сказали мои помощники, что я встретился с 80% мировых лидеров с момента как стал президентом. Мы являемся теми, кто расширяет альянсы, наши соперники – нет",- заметил Байден.

Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не воспринимает Китай или Россию легкомысленно. Однако, по его словам, Запад объединился в значительно большем масштабе, чем эти две страны, и его реакция будет более мощной.

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Автор: 

Байден Джо (2789) Китай (2959) россия (95489) США (26583)


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Топ комментарии
+2
супер, не розслабляйтеся, не має меж вдосконаленню, неважливо що там у москалів і китайців.
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25.03.2023 01:12
+2
Згуртувалися в межах НАТО, что само собой разумеется. Но конфликт показал одиночество Запада. Оказалось что не всем нравится его доминирование. Даже Япония и Корея вяло отреагировали, только чтобы соблюсти приличия. И это не вина украинцев, а последствия того что после развала совка Запад впал в эйфорию и вел себя как слон в посудной лавке.
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25.03.2023 07:11
+1
Це наслідки політичної діяльності України.Там не зовсі дурні люди і добре розуміють,куди тримала напрямок наша влада.А це були Китай и раха и навіть Іран(ходять слухи,що туди продавали підсанційку),а в країні тотальна корупція.І лише словами підтримували европейські цінносці.
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25.03.2023 08:19
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супер, не розслабляйтеся, не має меж вдосконаленню, неважливо що там у москалів і китайців.
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25.03.2023 01:12 Ответить
Може й так, як каже пан Байден. Але людська потужність Китаю та росії це півтора мільярди. Якщо туди ще індуси підпишуться то це буде пів планети. Чим їх всіх палити?
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25.03.2023 01:12 Ответить
індуси не дуже ******* китайців. воювали не раз. так само і китайці не дуже ********** русню. теж воювали. так що союзів між ними проти західного світу не думаю, що буде.
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25.03.2023 01:57 Ответить
Півпланети голодранців, в яких ВВП набагато менше, ніж в решти півпланети, тому на кожну людину менше грошей. Від санкцій, якщо вони будуть нести шкоду обом стронам півпланети лише схудне, а решта буде дохнути з голоду чи скоріше знищать диктаторів, щоб не подохнути.
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25.03.2023 06:36 Ответить
Ой дідо Джо не переконуй себе. Загралися ви в Демократію. Тепер тількі на сюзерена в Кітайсі
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25.03.2023 01:13 Ответить
когда американцы перестанут с алика покупать миллиардами, тогда и рот открывай ... я уже не говорю про перенос производст из китая
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25.03.2023 02:01 Ответить
Что за бред ты сейчас высрал? Когда это американцы покупали, что-то с твоего совкового "алика"? Только совки, и особенно кацапы ошиваются на этой помойке. Итак, раскладка, Online Retailer по популярности:
1) Amazon - 71%
2) Walmart.com - 39%
3) Target.com - 20%
4) eBay.com - 19%

Последнее место из 25 компаний с 2% занимает Houzz.
"Алик" в этот список даже не входит.
https://www.junglescout.com/blog/top-online-retailers/
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25.03.2023 19:40 Ответить
Дідо має рацію - цивілізований світ досить несподівано згуртувався і реально пішов на істотні жертви заради нас (і себе, звичайно). Та цього ніколи б не сталося, якби українці не виявили такої здатності до опору рашистській погані!
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25.03.2023 02:27 Ответить
Якщо хтось на Заході, або в інших країнах, сподівається, що якщо московія захопить Україну, а може ще декілька якихось країн бувшого ссср, то вона заспокоїться і всі будуть жити спокійно й щасливо, то тут таке відео 2016 року, яке повинно струсонути мізки
Путин: граница россии нигде не заканчивается :
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
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25.03.2023 02:50 Ответить
Тому Захід повинен зробити все для поразки кацапні, а може й їх капітуляції. Навіть, якщо знадобиться напряму включитися в війну.
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25.03.2023 02:53 Ответить
Згуртувалися в межах НАТО, что само собой разумеется. Но конфликт показал одиночество Запада. Оказалось что не всем нравится его доминирование. Даже Япония и Корея вяло отреагировали, только чтобы соблюсти приличия. И это не вина украинцев, а последствия того что после развала совка Запад впал в эйфорию и вел себя как слон в посудной лавке.
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25.03.2023 07:11 Ответить
Це наслідки політичної діяльності України.Там не зовсі дурні люди і добре розуміють,куди тримала напрямок наша влада.А це були Китай и раха и навіть Іран(ходять слухи,що туди продавали підсанційку),а в країні тотальна корупція.І лише словами підтримували европейські цінносці.
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25.03.2023 08:19 Ответить
Враховуючи скільки грошей Китай заливає в пропаганду своєї "непереможної" армії - це відеороліки та кіно, підняття войовничого а агресивного духу у пабліках - скидається на те, що ця військова міць майже така ж потемкінська деревня, як і на расеї. Тому що вони робили так саме. "Майже" - це тому що в Китаї не такий рівень корупції- там і розстріляти можуть.
І власне є спостереження - той хто реально сильний, не триндить про це направо і наліво. Отже Байден просто констатує факт.
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25.03.2023 11:33 Ответить
 
 