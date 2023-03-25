Запад объединился в значительно больших масштабах, чем Россия и Китай, - Байден
По мнению президента США Джо Байдена, страны Запада являются гораздо более мощной силой по сравнению с Китаем и Россией.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы значительно расширили наши альянсы. Я не видел, чтобы так же было с Китаем, Россией или кем-либо другим в мире", - подчеркнул президент США.
В этой связи он отметил, что Североатлантический альянс (НАТО) стал сильным как никогда. Производительны также форматы G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США с Японией и Южной Кореей.
"Мне сказали мои помощники, что я встретился с 80% мировых лидеров с момента как стал президентом. Мы являемся теми, кто расширяет альянсы, наши соперники – нет",- заметил Байден.
Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не воспринимает Китай или Россию легкомысленно. Однако, по его словам, Запад объединился в значительно большем масштабе, чем эти две страны, и его реакция будет более мощной.
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Путин: граница россии нигде не заканчивается :
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
І власне є спостереження - той хто реально сильний, не триндить про це направо і наліво. Отже Байден просто констатує факт.