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Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж Росія та Китай, - Байден

байден

На думку президента США Джо Байдена країни Заходу є набагато потужнішою силою в порівнянні з Китаєм та Росією.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоби так само було з Китаєм, Росією чи будь-ким іншим у світі", - підкреслив президент США.

У цьому зв’язку він зазначив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) став сильним як ніколи. Продуктивними є також формати G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США з Японією й Південною Кореєю.

"Мені сказали мої помічники, що я зустрівся з 80% світових лідерів з моменту як став президентом. Ми є тими, хто розширює альянси, наші суперники - ні",- зауважив Байден.

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Глава Білого дому водночас підкреслив, що не сприймає Китай або Росію легковажно. Однак, за його словами, Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж ці дві країни, і його реакція буде більш потужною.

Автор: 

Байден Джо (2887) Китай (4575) росія (65098) США (22737)


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Топ коментарі
+2
супер, не розслабляйтеся, не має меж вдосконаленню, неважливо що там у москалів і китайців.
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25.03.2023 01:12
+2
Згуртувалися в межах НАТО, что само собой разумеется. Но конфликт показал одиночество Запада. Оказалось что не всем нравится его доминирование. Даже Япония и Корея вяло отреагировали, только чтобы соблюсти приличия. И это не вина украинцев, а последствия того что после развала совка Запад впал в эйфорию и вел себя как слон в посудной лавке.
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25.03.2023 07:11
+1
Це наслідки політичної діяльності України.Там не зовсі дурні люди і добре розуміють,куди тримала напрямок наша влада.А це були Китай и раха и навіть Іран(ходять слухи,що туди продавали підсанційку),а в країні тотальна корупція.І лише словами підтримували европейські цінносці.
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25.03.2023 08:19
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супер, не розслабляйтеся, не має меж вдосконаленню, неважливо що там у москалів і китайців.
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25.03.2023 01:12 Відповісти
Може й так, як каже пан Байден. Але людська потужність Китаю та росії це півтора мільярди. Якщо туди ще індуси підпишуться то це буде пів планети. Чим їх всіх палити?
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25.03.2023 01:12 Відповісти
індуси не дуже ******* китайців. воювали не раз. так само і китайці не дуже ********** русню. теж воювали. так що союзів між ними проти західного світу не думаю, що буде.
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25.03.2023 01:57 Відповісти
Півпланети голодранців, в яких ВВП набагато менше, ніж в решти півпланети, тому на кожну людину менше грошей. Від санкцій, якщо вони будуть нести шкоду обом стронам півпланети лише схудне, а решта буде дохнути з голоду чи скоріше знищать диктаторів, щоб не подохнути.
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25.03.2023 06:36 Відповісти
Ой дідо Джо не переконуй себе. Загралися ви в Демократію. Тепер тількі на сюзерена в Кітайсі
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25.03.2023 01:13 Відповісти
когда американцы перестанут с алика покупать миллиардами, тогда и рот открывай ... я уже не говорю про перенос производст из китая
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25.03.2023 02:01 Відповісти
Что за бред ты сейчас высрал? Когда это американцы покупали, что-то с твоего совкового "алика"? Только совки, и особенно кацапы ошиваются на этой помойке. Итак, раскладка, Online Retailer по популярности:
1) Amazon - 71%
2) Walmart.com - 39%
3) Target.com - 20%
4) eBay.com - 19%

Последнее место из 25 компаний с 2% занимает Houzz.
"Алик" в этот список даже не входит.
https://www.junglescout.com/blog/top-online-retailers/
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25.03.2023 19:40 Відповісти
Дідо має рацію - цивілізований світ досить несподівано згуртувався і реально пішов на істотні жертви заради нас (і себе, звичайно). Та цього ніколи б не сталося, якби українці не виявили такої здатності до опору рашистській погані!
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25.03.2023 02:27 Відповісти
Якщо хтось на Заході, або в інших країнах, сподівається, що якщо московія захопить Україну, а може ще декілька якихось країн бувшого ссср, то вона заспокоїться і всі будуть жити спокійно й щасливо, то тут таке відео 2016 року, яке повинно струсонути мізки
Путин: граница россии нигде не заканчивается :
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
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25.03.2023 02:50 Відповісти
Тому Захід повинен зробити все для поразки кацапні, а може й їх капітуляції. Навіть, якщо знадобиться напряму включитися в війну.
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25.03.2023 02:53 Відповісти
Згуртувалися в межах НАТО, что само собой разумеется. Но конфликт показал одиночество Запада. Оказалось что не всем нравится его доминирование. Даже Япония и Корея вяло отреагировали, только чтобы соблюсти приличия. И это не вина украинцев, а последствия того что после развала совка Запад впал в эйфорию и вел себя как слон в посудной лавке.
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25.03.2023 07:11 Відповісти
Це наслідки політичної діяльності України.Там не зовсі дурні люди і добре розуміють,куди тримала напрямок наша влада.А це були Китай и раха и навіть Іран(ходять слухи,що туди продавали підсанційку),а в країні тотальна корупція.І лише словами підтримували европейські цінносці.
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25.03.2023 08:19 Відповісти
Враховуючи скільки грошей Китай заливає в пропаганду своєї "непереможної" армії - це відеороліки та кіно, підняття войовничого а агресивного духу у пабліках - скидається на те, що ця військова міць майже така ж потемкінська деревня, як і на расеї. Тому що вони робили так саме. "Майже" - це тому що в Китаї не такий рівень корупції- там і розстріляти можуть.
І власне є спостереження - той хто реально сильний, не триндить про це направо і наліво. Отже Байден просто констатує факт.
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25.03.2023 11:33 Відповісти
 
 