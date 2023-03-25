Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж Росія та Китай, - Байден
На думку президента США Джо Байдена країни Заходу є набагато потужнішою силою в порівнянні з Китаєм та Росією.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоби так само було з Китаєм, Росією чи будь-ким іншим у світі", - підкреслив президент США.
У цьому зв’язку він зазначив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) став сильним як ніколи. Продуктивними є також формати G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США з Японією й Південною Кореєю.
"Мені сказали мої помічники, що я зустрівся з 80% світових лідерів з моменту як став президентом. Ми є тими, хто розширює альянси, наші суперники - ні",- зауважив Байден.
Глава Білого дому водночас підкреслив, що не сприймає Китай або Росію легковажно. Однак, за його словами, Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж ці дві країни, і його реакція буде більш потужною.
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Путин: граница россии нигде не заканчивается :
https://m.youtube.com/watch?v=Q7PRO0FzFqA
І власне є спостереження - той хто реально сильний, не триндить про це направо і наліво. Отже Байден просто констатує факт.