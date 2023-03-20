Байден хоче поговорити із Сі Цзіньпінем, - Білий дім
Адміністрація США працює над можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Байден хоче ще раз поговорити з президентом Сі. І він це зробить. І ми зробимо це у найзручніший час", - сказав представник Білого дому.
Водночас він зауважив, що поки не може назвати дати такої розмови.
"Але важливо, щоб ми підтримували ці лінії зв’язку відкритими, особливо зараз, коли напруга є настільки високою", - наголосив Кірбі.
У цьому контексті представник Білого дому нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен відклав візит до Китаю після того, як над США було виявлено шпигунську повітряну кулю. За його словами, у Вашингтоні все ж таки хотіли б реалізувати цей візит.
Окрім того, Кірбі повідомив, що зараз ведеться робота, аби глава мінфіну Джанет Єллен і міністр торгівлі Джина Раймондо відвідали Китай з метою обговорення економічних питань.
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