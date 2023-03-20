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Байден хоче поговорити із Сі Цзіньпінем, - Білий дім

байден

Адміністрація США працює над можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Байден хоче ще раз поговорити з президентом Сі. І він це зробить. І ми зробимо це у найзручніший час", - сказав представник Білого дому.

Водночас він зауважив, що поки не може назвати дати такої розмови.

"Але важливо, щоб ми підтримували ці лінії зв’язку відкритими, особливо зараз, коли напруга є настільки високою", - наголосив Кірбі.

У цьому контексті представник Білого дому нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен відклав візит до Китаю після того, як над США було виявлено шпигунську повітряну кулю. За його словами, у Вашингтоні все ж таки хотіли б реалізувати цей візит.

Окрім того, Кірбі повідомив, що зараз ведеться робота, аби глава мінфіну Джанет Єллен і міністр торгівлі Джина Раймондо відвідали Китай з метою обговорення економічних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що Сі Цзіньпін закликатиме РФ вивести війська з України, - Кірбі

Автор: 

Байден (2883) Китай (4501) США (22473) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+9
Байден подписал закон, согласно которому разведка США должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении COVID-19 - Белый дом.
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20.03.2023 23:25
+9
адекватна відповідь на візит сі до путлєра...
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20.03.2023 23:31
+7
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20.03.2023 23:29
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Байден подписал закон, согласно которому разведка США должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении COVID-19 - Белый дом.
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20.03.2023 23:25 Відповісти
адекватна відповідь на візит сі до путлєра...
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20.03.2023 23:31 Відповісти
Скоріше це як знак пдд, бачиш куда тра повиртати якшо світлофор не працює, не виконаєш то бувай здоров!
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21.03.2023 00:22 Відповісти
йой Сі,... це Байдєн - давай мочіть ***** в сартіре.....
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20.03.2023 23:28 Відповісти
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20.03.2023 23:29 Відповісти
А ще зазирнути в очі. Як все знайомо. Спіраль історій продовжується.
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20.03.2023 23:34 Відповісти
Да да там так и написали, все правда!
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20.03.2023 23:56 Відповісти
Это для тех дебилов что верят в мифическое уничтожение Китая силами Запада. Си сукин сын, но наш сукин сын.
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21.03.2023 00:01 Відповісти
Скільки є заводів та технологій в Китаі від рефе? от і сукін син сам це розуміє, якшо ні, то хай помаше ручкою технологіям майбутнього, а з учотом того шо вже іскусній інтелект вже почав бути, то китай або підбуре прогресс і програє, або стане на сторону розуму та ше заробить на тому!
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21.03.2023 00:28 Відповісти
Рускій, як там зараз погода у тебе на родінє, у Вологді?
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21.03.2023 04:15 Відповісти
Не знаю, я в Украине живу.
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21.03.2023 08:58 Відповісти
Ходить чутка ніби штати хочуть відкрити секретні документи по ковіду.
Певно китайози щось у лабораторії наробили
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21.03.2023 07:51 Відповісти
тоді до китайозів буде претензій у всіх країн... і судові позови
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21.03.2023 09:16 Відповісти
еще раз попытается обьяснить, что не надо в РФ оружие и технику слать
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21.03.2023 09:28 Відповісти
 
 