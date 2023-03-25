Россияне не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области, - ISW
Россияне пытаются захватить Угледар, несмотря на значительные потери в живой силе и технике. За время вторжения элитную 155 бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевой мощности и неспособности напасть врасплох", - отмечают аналитики.
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Яр Холодний
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