Россияне не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области, - ISW

Россияне пытаются захватить Угледар, несмотря на значительные потери в живой силе и технике. За время вторжения элитную 155 бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевой мощности и неспособности напасть врасплох", - отмечают аналитики.

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