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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области, - ISW

вугледар

Россияне пытаются захватить Угледар, несмотря на значительные потери в живой силе и технике. За время вторжения элитную 155 бригаду морской пехоты РФ уничтожали и восстанавливали 8 раз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевой мощности и неспособности напасть врасплох", - отмечают аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпы операций РФ вокруг Бахмута замедляются, а в районе Авдеевки активизировались, - ISW

Донецкая область (9612) ISW (493) Угледар (127)


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******* "тактика" рассеян - "кидаться на линию обороны, как собака на забор"
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25.03.2023 07:05 Ответить
Як у тому анекдоті. Сидить заєць, б'є себе молотком по члену і дуже радіє, коли ************.
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25.03.2023 07:11 Ответить
Вибачте, але спробами це не назвати, бо на сьогодні там пауза
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25.03.2023 08:45 Ответить
С какого х*ра она "єлитная" если е' 8 раз бадяжили бурято-хакаскими чмобами.
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25.03.2023 11:06 Ответить
 
 