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Новости Война
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В Мелитополе прогремели громкие взрывы, - мэр Федоров (обновлено)

мелітополь

В оккупированном Мелитополе прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - говорится в сообщении.

Читайте: Под Мелитополем, предварительно, взорвана подстанция, - мэр Федоров

"Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: сначала грохот взрывного грома и сияние молний, затем густой хлопковый туман в районе подстанции локомотивного депо. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет", - позже сообщил Федоров.

армия РФ (19143) взрыв (6731) Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся."
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29.03.2023 06:12 Ответить
Мені одному здається, що новини про вибухи в Мелітополі це копі-паст щодня?
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29.03.2023 08:43 Ответить
А что, "нє можєм повторять"?? Там до того Мелітополя...)))
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29.03.2023 09:00 Ответить
Одному здається.
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29.03.2023 10:21 Ответить
Ну меру зданого міста потрібно якось позначати своє існування!
Чимось нагадує колишнього Голову Луганської обласної адміністрації - той теж багато патякав, коли головувати було у ні над чим.
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29.03.2023 20:51 Ответить
 
 