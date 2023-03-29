В Мелитополе прогремели громкие взрывы, - мэр Федоров (обновлено)
В оккупированном Мелитополе прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - говорится в сообщении.
"Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: сначала грохот взрывного грома и сияние молний, затем густой хлопковый туман в районе подстанции локомотивного депо. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет", - позже сообщил Федоров.
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Чимось нагадує колишнього Голову Луганської обласної адміністрації - той теж багато патякав, коли головувати було у ні над чим.