В Мелитополе прогремели громкие взрывы, - мэр Федоров (обновлено)

В оккупированном Мелитополе прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - говорится в сообщении.

Читайте: Под Мелитополем, предварительно, взорвана подстанция, - мэр Федоров

"Утренняя погода во временно оккупированном Мелитополе: сначала грохот взрывного грома и сияние молний, затем густой хлопковый туман в районе подстанции локомотивного депо. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовце и некоторых других окрестных селах исчез свет", - позже сообщил Федоров.