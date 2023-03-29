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У Мелітополі прогриміли гучні вибухи, - мер Федоров (оновлено)

мелітополь

В окупованому Мелітополі прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Мелітополем, попередньо, підірвано підстанцію, - мер Федоров

"Ранкова погода у тимчасово окупованому Мелітополі: спочатку гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок, потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо. У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло", - пізніше повідомив Федоров.

Автор: 

армія рф (17291) вибух (4443) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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"Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся."
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29.03.2023 06:12 Відповісти
Мені одному здається, що новини про вибухи в Мелітополі це копі-паст щодня?
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29.03.2023 08:43 Відповісти
А что, "нє можєм повторять"?? Там до того Мелітополя...)))
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29.03.2023 09:00 Відповісти
Одному здається.
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29.03.2023 10:21 Відповісти
Ну меру зданого міста потрібно якось позначати своє існування!
Чимось нагадує колишнього Голову Луганської обласної адміністрації - той теж багато патякав, коли головувати було у ні над чим.
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29.03.2023 20:51 Відповісти
 
 