У Мелітополі прогриміли гучні вибухи, - мер Федоров (оновлено)

В окупованому Мелітополі прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", - йдеться у повідомленні.

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"Ранкова погода у тимчасово окупованому Мелітополі: спочатку гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок, потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо. У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло", - пізніше повідомив Федоров.