У Мелітополі прогриміли гучні вибухи, - мер Федоров (оновлено)
В окупованому Мелітополі прогриміло кілька вибухів.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", - йдеться у повідомленні.
"Ранкова погода у тимчасово окупованому Мелітополі: спочатку гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок, потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо. У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло", - пізніше повідомив Федоров.
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Чимось нагадує колишнього Голову Луганської обласної адміністрації - той теж багато патякав, коли головувати було у ні над чим.