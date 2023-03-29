Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину.
Об этом глава государства заявил во время интервью изданию Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовы видеть его здесь", – сказал он.
"Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним до полномасштабной войны. Но за весь этот год, больше года, у меня не было (контактов с лидером Китая. - Ред.)", - добавил Зеленский.
Напомним, что недавняя поездка Си Цзиньпина в РФ завершилась без объявления о военной помощи Москве. Несколько дней спустя Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Зеленский предположил, что таким образом Путин преследовал цель отвлечь внимание от отсутствия гарантий от Пекина.
"Что это значит? Это значит, что визит был нехорошим для России", - заметил Зеленский.
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Ох і шмаркля
якийсь нездоровий у нас президент!
а з яйцями по 17 та яблуками по 51 не хочеш зустрітися?
Та й нічого дивного, хіба Україна для Боневтіка коли-небудь була рідною? Так, місце, населено лохо-народом, де можна робити свої брудні гешефти.
Любить же наш яйцесталевий плазувати перед диктаторами.
Какая сук* тебе в твое детское ухо советы шепчет?
+ ярмак
Posmotret' v glaza ?
Може для початку в Китай потрібно призначити професійного посла?
А єрмак китайську вивчив чи буде з ним російською спілкуватись?