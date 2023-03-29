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Новости Война
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Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

китай,сі,цзіньпін

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину.

Об этом глава государства заявил во время интервью изданию Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы видеть его здесь", – сказал он.

"Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним до полномасштабной войны. Но за весь этот год, больше года, у меня не было (контактов с лидером Китая. - Ред.)", - добавил Зеленский.

Напомним, что недавняя поездка Си Цзиньпина в РФ завершилась без объявления о военной помощи Москве. Несколько дней спустя Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Зеленский предположил, что таким образом Путин преследовал цель отвлечь внимание от отсутствия гарантий от Пекина.

"Что это значит? Это значит, что визит был нехорошим для России", - заметил Зеленский.

Читайте: Действия Китая по отношению к России подорвали его нейтралитет в вопросе войны в Украине, - Сунак

Зеленский Владимир (20290) Китай (2949) россия (95441) Си Цзиньпин (281)


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Топ комментарии
+26
На ''майскіє шашликі''
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29.03.2023 08:44
+17
Напиши йому листа китайським каракулями.
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29.03.2023 08:43
+14
ще одному зазирнути хоче?!
якийсь нездоровий у нас президент!

а з яйцями по 17 та яблуками по 51 не хочеш зустрітися?
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29.03.2023 08:48
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Напиши йому листа китайським каракулями.
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29.03.2023 08:43 Ответить
На ''майскіє шашликі''
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29.03.2023 08:44 Ответить
і на піоніно йому пограє
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29.03.2023 10:25 Ответить

Ох і шмаркля
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29.03.2023 08:46 Ответить
Ηαχ οно тебе треба !
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29.03.2023 08:47 Ответить
Наверное Вава хочет перенять опыт борьбы с коррупцией в Китае , в виде смертных приговоров особо крупным коррупционерам . Арахамия же хотел опыт Китая перенимать, вот пусть расстреляют Ермака, Резникова, Татарова , а потом уже и товарища Си в гости зовут.
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29.03.2023 09:19 Ответить
Тільки чомусь кількість їх не зменшується, незважаючи на смертну кару.
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29.03.2023 12:26 Ответить
я очень крепко подозреваю, что существуют куда более правильные пути приглашения, а не через ящик.
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29.03.2023 08:48 Ответить
ще одному зазирнути хоче?!
якийсь нездоровий у нас президент!

а з яйцями по 17 та яблуками по 51 не хочеш зустрітися?
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29.03.2023 08:48 Ответить
Єрмака небери із собою
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29.03.2023 08:49 Ответить
Цікаво, Зеленського послали на...: а. тихо; б.голосно; в.дипломатично; г.китайською; д. передали через арахамію... чи просто проігнорували?
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29.03.2023 08:50 Ответить
Не уявляю собі приїзду Сі в Україну зараз...
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29.03.2023 08:54 Ответить
Взагалі не уявляю. Цього не буде.
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29.03.2023 12:27 Ответить
Запросити то він запросив -- мабуть не приіде -- в китаиців своя дорога .
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29.03.2023 08:55 Ответить
Сі так довго і з великим нетерпінням чекав на це запрошення.... Пане президенте, а як щодо виступити з промовою на з'їзді компартії Китаю, не бажаєте?
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29.03.2023 09:05 Ответить
Знає ж ЗЕлуплена тварина наперед, що китайоза просто проігнорує це запрошення, чим принизить Україну, а все рівно запрошує.
Та й нічого дивного, хіба Україна для Боневтіка коли-небудь була рідною? Так, місце, населено лохо-народом, де можна робити свої брудні гешефти.
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29.03.2023 09:06 Ответить
Та не принизить це Україну, але продемонструє віруючим у нейтральний Китай, що ці комуняки не хочуть ніякого миру, а хочуть перемоги **********
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29.03.2023 10:21 Ответить
гм.. тоді чому Сі не хоче навіть по телефону розмовляти?
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29.03.2023 09:11 Ответить
Сі зацСІть їхати в Україну.
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29.03.2023 09:20 Ответить
чому?до Львова приїде як ердоган в палаці потоцьких кави попють,щоб в Бучу не їхати..
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29.03.2023 11:03 Ответить
Нехай в Бахмут поїде.
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29.03.2023 12:29 Ответить
Можливо. Але погодьтеся, поставив Сі в незручне становище, всі приїжджали, тепер і цей буде змушений приїхати
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29.03.2023 15:52 Ответить
Не приедет, хотя может вежливо пригласить в Китай, пускай боневтик прётся через пол планеты чтобы поручкаться с Си
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29.03.2023 17:45 Ответить
Вже в очко путлєру подивився, позаглядай ще в очко Сі.
Любить же наш яйцесталевий плазувати перед диктаторами.
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29.03.2023 09:33 Ответить
а що з призначенням посла в Китай?
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29.03.2023 09:53 Ответить
Изучают пока сексуальные привязанности китайцев перед отбором Мисс Посол!
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29.03.2023 10:02 Ответить
Володичка, кого ты токо не наприглашал! Интересно, китайцы в очереди за зимбабвийцамы?
Какая сук* тебе в твое детское ухо советы шепчет?
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29.03.2023 09:55 Ответить
Советники. Десятки их!
+ ярмак
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29.03.2023 10:29 Ответить
Для повного абсурду нехай би ще запросив і Пу. І взагалі, про що можна говорити з Сі?
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29.03.2023 09:55 Ответить
От для чого?
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29.03.2023 09:56 Ответить
Интересо, он сам в Буковель за советами ездит, или к нему приезжают кофе попить?
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29.03.2023 09:56 Ответить
Я вот подумал - Володя, а пригласи ты Си Цзипыньку и остальных прызыдентов G7 в один день, вместе с английскм королем. И вместе вломите ему люлей, шоб с русской шпаной не общался. А Кыму ролик через Тик-ток, как ты его ногами заставляешь шаурму есть киевскую...
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29.03.2023 10:00 Ответить
Naxiba ???
Posmotret' v glaza ?
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29.03.2023 10:03 Ответить
Сначала посла в Китай назначь, дурик!
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29.03.2023 10:28 Ответить
Ну що, тепер виглядаємо у вікна чи не приїхав Сі Ціньпінь?
Може для початку в Китай потрібно призначити професійного посла?
А єрмак китайську вивчив чи буде з ним російською спілкуватись?
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29.03.2023 10:41 Ответить
шо, зелений дебільониш, увірував у свій дипломатичний хист? дєрьмак переконав? то я тебе, зелена шмаркля, розчарую: лідери західного (читай пристойного) світу з тобою спілкуються й нам (нам, країні!! не тобі, неголеному дурнику у спортивних штанях) допомагають, тому що керуються цінностями цього самого західного світу й повагою до міжнародного права зокрема, а той черговий диктатор, кому ти рвешся зазирнути в анус, так само далекий від цінностей західного світу, як ти й уся твоя зелена кодла від того, кого у пристойному суспільстві називають чесними й достойними людьми...
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29.03.2023 11:47 Ответить
Смешно. Си должен прибежать по свистку Зеленского?
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29.03.2023 12:03 Ответить
Чому таваріща пуцлєра досі не запросив в Україну, піаніст оманський?
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29.03.2023 12:18 Ответить
Си Цзіньпін "метеликом" прилетить на запрошення "Найвеличнішого..."
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29.03.2023 15:13 Ответить
Гидка у вас Цензор.нет аудиторія, як з однієї, так і з іншої сторони. Бридко читати.
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16.06.2023 03:25 Ответить
 
 