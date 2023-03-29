Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину.

Об этом глава государства заявил во время интервью изданию Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы видеть его здесь", – сказал он.

"Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним до полномасштабной войны. Но за весь этот год, больше года, у меня не было (контактов с лидером Китая. - Ред.)", - добавил Зеленский.

Напомним, что недавняя поездка Си Цзиньпина в РФ завершилась без объявления о военной помощи Москве. Несколько дней спустя Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Зеленский предположил, что таким образом Путин преследовал цель отвлечь внимание от отсутствия гарантий от Пекина.

"Что это значит? Это значит, что визит был нехорошим для России", - заметил Зеленский.

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