Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України
Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати України.
Про це глава держави заявив під час інтерв'ю виданню Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові бачити його тут", - сказав він.
"Я хочу поговорити з ним. Я спілкувався з ним до повномасштабної війни. Але за весь цей рік, понад рік, у мене не було (контактів із лідером Китаю. - Ред.)", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавня поїздка Сі Цзіньпіна до РФ завершилася без оголошення щодо воєнної допомоги Москві. Кілька днів потому Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Зеленський припустив, що у такий спосіб Путін мав на меті відвернути увагу від відсутності гарантій від Пекіну.
"Що це означає? Це означає, що візит був недобрим для Росії", - зауважив Зеленський.
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Ох і шмаркля
якийсь нездоровий у нас президент!
а з яйцями по 17 та яблуками по 51 не хочеш зустрітися?
Та й нічого дивного, хіба Україна для Боневтіка коли-небудь була рідною? Так, місце, населено лохо-народом, де можна робити свої брудні гешефти.
Любить же наш яйцесталевий плазувати перед диктаторами.
Какая сук* тебе в твое детское ухо советы шепчет?
+ ярмак
Posmotret' v glaza ?
Може для початку в Китай потрібно призначити професійного посла?
А єрмак китайську вивчив чи буде з ним російською спілкуватись?