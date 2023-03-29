УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9949 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 457 43

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України

китай,сі,цзіньпін

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати України.

Про це глава держави заявив під час інтерв'ю виданню Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові бачити його тут", - сказав він.

"Я хочу поговорити з ним. Я спілкувався з ним до повномасштабної війни. Але за весь цей рік, понад рік, у мене не було (контактів із лідером Китаю. - Ред.)", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавня поїздка Сі Цзіньпіна до РФ завершилася без оголошення щодо воєнної допомоги Москві. Кілька днів потому Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Зеленський припустив, що у такий спосіб Путін мав на меті відвернути увагу від відсутності гарантій від Пекіну.

"Що це означає? Це означає, що візит був недобрим для Росії", - зауважив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про перемовини із Сі Цзіньпіном: Хочу поговорити, але не надходило пропозиції зустрітися

Автор: 

Білорусь (7927) Зеленський Володимир (23754) Китай (4560) путін володимир (23780) росія (65035) ядерна зброя (1149) Сі Цзіньпін (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
На ''майскіє шашликі''
показати весь коментар
29.03.2023 08:44
+17
Напиши йому листа китайським каракулями.
показати весь коментар
29.03.2023 08:43
+14
ще одному зазирнути хоче?!
якийсь нездоровий у нас президент!

а з яйцями по 17 та яблуками по 51 не хочеш зустрітися?
показати весь коментар
29.03.2023 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напиши йому листа китайським каракулями.
показати весь коментар
29.03.2023 08:43 Відповісти
На ''майскіє шашликі''
показати весь коментар
29.03.2023 08:44 Відповісти
і на піоніно йому пограє
показати весь коментар
29.03.2023 10:25 Відповісти

Ох і шмаркля
показати весь коментар
29.03.2023 08:46 Відповісти
Ηαχ οно тебе треба !
показати весь коментар
29.03.2023 08:47 Відповісти
Наверное Вава хочет перенять опыт борьбы с коррупцией в Китае , в виде смертных приговоров особо крупным коррупционерам . Арахамия же хотел опыт Китая перенимать, вот пусть расстреляют Ермака, Резникова, Татарова , а потом уже и товарища Си в гости зовут.
показати весь коментар
29.03.2023 09:19 Відповісти
Тільки чомусь кількість їх не зменшується, незважаючи на смертну кару.
показати весь коментар
29.03.2023 12:26 Відповісти
я очень крепко подозреваю, что существуют куда более правильные пути приглашения, а не через ящик.
показати весь коментар
29.03.2023 08:48 Відповісти
ще одному зазирнути хоче?!
якийсь нездоровий у нас президент!

а з яйцями по 17 та яблуками по 51 не хочеш зустрітися?
показати весь коментар
29.03.2023 08:48 Відповісти
Єрмака небери із собою
показати весь коментар
29.03.2023 08:49 Відповісти
Цікаво, Зеленського послали на...: а. тихо; б.голосно; в.дипломатично; г.китайською; д. передали через арахамію... чи просто проігнорували?
показати весь коментар
29.03.2023 08:50 Відповісти
Не уявляю собі приїзду Сі в Україну зараз...
показати весь коментар
29.03.2023 08:54 Відповісти
Взагалі не уявляю. Цього не буде.
показати весь коментар
29.03.2023 12:27 Відповісти
Запросити то він запросив -- мабуть не приіде -- в китаиців своя дорога .
показати весь коментар
29.03.2023 08:55 Відповісти
Сі так довго і з великим нетерпінням чекав на це запрошення.... Пане президенте, а як щодо виступити з промовою на з'їзді компартії Китаю, не бажаєте?
показати весь коментар
29.03.2023 09:05 Відповісти
Знає ж ЗЕлуплена тварина наперед, що китайоза просто проігнорує це запрошення, чим принизить Україну, а все рівно запрошує.
Та й нічого дивного, хіба Україна для Боневтіка коли-небудь була рідною? Так, місце, населено лохо-народом, де можна робити свої брудні гешефти.
показати весь коментар
29.03.2023 09:06 Відповісти
Та не принизить це Україну, але продемонструє віруючим у нейтральний Китай, що ці комуняки не хочуть ніякого миру, а хочуть перемоги **********
показати весь коментар
29.03.2023 10:21 Відповісти
гм.. тоді чому Сі не хоче навіть по телефону розмовляти?
показати весь коментар
29.03.2023 09:11 Відповісти
Сі зацСІть їхати в Україну.
показати весь коментар
29.03.2023 09:20 Відповісти
чому?до Львова приїде як ердоган в палаці потоцьких кави попють,щоб в Бучу не їхати..
показати весь коментар
29.03.2023 11:03 Відповісти
Нехай в Бахмут поїде.
показати весь коментар
29.03.2023 12:29 Відповісти
Можливо. Але погодьтеся, поставив Сі в незручне становище, всі приїжджали, тепер і цей буде змушений приїхати
показати весь коментар
29.03.2023 15:52 Відповісти
Не приедет, хотя может вежливо пригласить в Китай, пускай боневтик прётся через пол планеты чтобы поручкаться с Си
показати весь коментар
29.03.2023 17:45 Відповісти
Вже в очко путлєру подивився, позаглядай ще в очко Сі.
Любить же наш яйцесталевий плазувати перед диктаторами.
показати весь коментар
29.03.2023 09:33 Відповісти
а що з призначенням посла в Китай?
показати весь коментар
29.03.2023 09:53 Відповісти
Изучают пока сексуальные привязанности китайцев перед отбором Мисс Посол!
показати весь коментар
29.03.2023 10:02 Відповісти
Володичка, кого ты токо не наприглашал! Интересно, китайцы в очереди за зимбабвийцамы?
Какая сук* тебе в твое детское ухо советы шепчет?
показати весь коментар
29.03.2023 09:55 Відповісти
Советники. Десятки их!
+ ярмак
показати весь коментар
29.03.2023 10:29 Відповісти
Для повного абсурду нехай би ще запросив і Пу. І взагалі, про що можна говорити з Сі?
показати весь коментар
29.03.2023 09:55 Відповісти
От для чого?
показати весь коментар
29.03.2023 09:56 Відповісти
Интересо, он сам в Буковель за советами ездит, или к нему приезжают кофе попить?
показати весь коментар
29.03.2023 09:56 Відповісти
Я вот подумал - Володя, а пригласи ты Си Цзипыньку и остальных прызыдентов G7 в один день, вместе с английскм королем. И вместе вломите ему люлей, шоб с русской шпаной не общался. А Кыму ролик через Тик-ток, как ты его ногами заставляешь шаурму есть киевскую...
показати весь коментар
29.03.2023 10:00 Відповісти
Naxiba ???
Posmotret' v glaza ?
показати весь коментар
29.03.2023 10:03 Відповісти
Сначала посла в Китай назначь, дурик!
показати весь коментар
29.03.2023 10:28 Відповісти
Ну що, тепер виглядаємо у вікна чи не приїхав Сі Ціньпінь?
Може для початку в Китай потрібно призначити професійного посла?
А єрмак китайську вивчив чи буде з ним російською спілкуватись?
показати весь коментар
29.03.2023 10:41 Відповісти
шо, зелений дебільониш, увірував у свій дипломатичний хист? дєрьмак переконав? то я тебе, зелена шмаркля, розчарую: лідери західного (читай пристойного) світу з тобою спілкуються й нам (нам, країні!! не тобі, неголеному дурнику у спортивних штанях) допомагають, тому що керуються цінностями цього самого західного світу й повагою до міжнародного права зокрема, а той черговий диктатор, кому ти рвешся зазирнути в анус, так само далекий від цінностей західного світу, як ти й уся твоя зелена кодла від того, кого у пристойному суспільстві називають чесними й достойними людьми...
показати весь коментар
29.03.2023 11:47 Відповісти
Смешно. Си должен прибежать по свистку Зеленского?
показати весь коментар
29.03.2023 12:03 Відповісти
Чому таваріща пуцлєра досі не запросив в Україну, піаніст оманський?
показати весь коментар
29.03.2023 12:18 Відповісти
Си Цзіньпін "метеликом" прилетить на запрошення "Найвеличнішого..."
показати весь коментар
29.03.2023 15:13 Відповісти
Гидка у вас Цензор.нет аудиторія, як з однієї, так і з іншої сторони. Бридко читати.
показати весь коментар
16.06.2023 03:25 Відповісти
 
 