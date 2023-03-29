Украина победит благодаря серии маленьких побед, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе нашей страны в войне с РФ.

Об этом глава государства заявил во время интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, президент Зеленский озвучил немного прогнозов по поводу того, чем закончится война.

Однако он выразил уверенность, что его нация победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, великого врага, великой армии", но армии, по его словам, с "маленькими сердцами".

Зеленский также признал, что война Украину "изменила", что, в конце концов, она сделала его общество сильнее.

"Это могло пойти одним путем, разделить страну, или другим путем – объединить нас. Я очень благодарен. Я благодарен всем – каждому отдельному партнеру, нашим людям, слава Богу, всем – что мы нашли этот путь в этот критический для нации момент . Поиск этого пути спас нашу нацию, а мы спасли нашу землю. Мы вместе", - резюмировал глава государства.

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