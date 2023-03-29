Украина победит благодаря серии маленьких побед, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе нашей страны в войне с РФ.
Об этом глава государства заявил во время интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, президент Зеленский озвучил немного прогнозов по поводу того, чем закончится война.
Однако он выразил уверенность, что его нация победит благодаря серии "маленьких побед" и "маленьких шагов" против "очень большой страны, великого врага, великой армии", но армии, по его словам, с "маленькими сердцами".
Зеленский также признал, что война Украину "изменила", что, в конце концов, она сделала его общество сильнее.
"Это могло пойти одним путем, разделить страну, или другим путем – объединить нас. Я очень благодарен. Я благодарен всем – каждому отдельному партнеру, нашим людям, слава Богу, всем – что мы нашли этот путь в этот критический для нации момент . Поиск этого пути спас нашу нацию, а мы спасли нашу землю. Мы вместе", - резюмировал глава государства.
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Но Зелю такой вариант устроит. 5 лет ему будут хлопать на церемониях, размещать на обложках журналов, его дружки будут навариваться на войне. И всё это будет оплачено украинской кровью.
Кацапи можуть просто сидіти на березі річки...
Потрібно кожний день забивать клин в щілину в обороні ворога
Не маємо філософії /баби еще нарожают /
Потрібно розумно берегти кожне життя
Сьогодні війна 60% а може і більше війна технологій
Сьогодні один тех /розрахунок може нанести більше
Шкоди ворогу ніж рота батальон
- Успешно?
- Полдела сделано - она согласна. Осталось только уговорить Ротшильда.
- Циля! Я подарил тебе весь мир, иди нюхай цветы на улицу.
ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 15:00
Завдяки саме цьому президенту маємо перший настільки довготривалий режим припинення вогню.
Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Єрмак, Українська правда
від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль,
аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. (Чонгар)
ПОТРІБНО ШВИДКО ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН.
АНДРІЙ ЄРМАК, ДЛЯ УП
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
хто ж це розмінував Чонгар?
ЗДАЧА ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЗЛОЧИННА НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ДЕРЖАВНА ЗРАДА
На думку військових експертів, РОЗМІНУВАННЯ протитанкових мінних загороджень на полях біля пунктів в'їзду/виїзду «Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка» і доріг сполучення і НЕ ПІДРИВ мостів, які з'єднують Крим з материковою Україною, мостів через р. Дніпро (в першу чергу - Антонівського автомобільного і залізничного) і транспортних мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області, які були побудовані ще в радянські часи за проектом МО СРСР призвело до того, що ОКУПАЦІЯ ПІВДНЯ ВІДБУЛАСЬ ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ ДНІВ!!!
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169938/
Здати путіну все, про що він мріяв за один день
- вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом...
За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах.
Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. .....