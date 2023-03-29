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Новини Війна
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Україна переможе завдяки серії маленьких перемог, - Зеленський

війна

Президент України Володимир Зеленський впевнений у перемозі нашої країни у війні з РФ.

Про це глава держави заявив під час інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, президент Зеленський озвучив небагато прогнозів щодо того, чим закінчиться війна.

Однак він висловив упевненість, що його нація переможе завдяки серії "маленьких перемог" і "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії", але армії, за його словами, з "маленькими серцями". 

Зеленський також визнав, що війна Україну "змінила", що врешті-решт вона зробила його суспільство сильнішим.

"Це могло піти одним шляхом, розділити країну, або іншим шляхом - об’єднати нас. Я дуже вдячний. Я вдячний усім - кожному окремому партнеру, нашим людям, слава Богу, усім - що ми знайшли цей шлях у цей критичний для нації момент. Пошук цього шляху врятував нашу націю, а ми врятували нашу землю. Ми разом", - резюмував глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17291) Зеленський Володимир (23754) перемога (488) росія (65035)


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Топ коментарі
+42
Так вийди та побалакай з нацією, роскажи про вагнеровців, розминування перешийка, розвал армії, друзів кротів, зрадників поруч, чому ховаешся від громадян? 🤔
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29.03.2023 09:09
+37
Раздухарился хрипатый петушок. Маленькими перемогами и маленькими шажками... Слава богу что Залужный на месте и мы еще увидим котлы с обосравшимися рашистами внутри.
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29.03.2023 09:08
+32
ЗЄбілу треба не лізти в військові справи і поменше патякатм.

Наші Генерали на чолі з Залужним зараз найкращі поководці у світі.
Вони знають що робити
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29.03.2023 09:13
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А хто в цю казку вірив ?
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29.03.2023 11:15 Відповісти
Ця "зелень" з горошинками маленькими замість яєць, ще й патякає про маленьки перемоги та маленькі кроки
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29.03.2023 10:10 Відповісти
С маленькими перемогами мы так ещё 5 лет воевать будем, а через 10 вымрем как нация.

Но Зелю такой вариант устроит. 5 лет ему будут хлопать на церемониях, размещать на обложках журналов, его дружки будут навариваться на войне. И всё это будет оплачено украинской кровью.
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29.03.2023 10:31 Відповісти
Тут бы уже хоть как победить: маленькими победами или большими...
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29.03.2023 11:03 Відповісти
Маленьким-маленьким! Просто крихітними !
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29.03.2023 11:11 Відповісти
Україні потрібна велика перемога над собою - вигнати, нарешті зелену шоблу. Як тільки зеля відкриває рота, стає пекуче соромно.
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29.03.2023 11:04 Відповісти
Головне що не переходячи Дніпро ! Оман-понад усе !
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29.03.2023 11:10 Відповісти
Взагалі-то, з такою "продуманою" інформаційною політикою, як у Гідранта та його друзів - подоляцько -єрмаковсько- агрохамської шобли, кацапам жодних ІПСО проводити не треба.
Кацапи можуть просто сидіти на березі річки...
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29.03.2023 11:11 Відповісти
Що вони і роблять !
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29.03.2023 11:13 Відповісти
Що прийшло на память /за родину за сталинв вперед/
Потрібно кожний день забивать клин в щілину в обороні ворога
Не маємо філософії /баби еще нарожают /
Потрібно розумно берегти кожне життя
Сьогодні війна 60% а може і більше війна технологій
Сьогодні один тех /розрахунок може нанести більше
Шкоди ворогу ніж рота батальон
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29.03.2023 11:28 Відповісти
дурню несе
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29.03.2023 11:40 Відповісти
Україна переможе, коли НАТО знищить ******** та раісю, після того, як вони здійснять ядерні удари по Європі. По Польщі чи Німеччині, це вже навіть неважливо, бо Європа теж приречена.
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29.03.2023 11:52 Відповісти
- Вы знаете, Шниперсон выдает свою дочь за Ротшильда.
- Успешно?
- Полдела сделано - она согласна. Осталось только уговорить Ротшильда.
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29.03.2023 13:08 Відповісти
- Изя, почему ты не даришь мне цветы?

- Циля! Я подарил тебе весь мир, иди нюхай цветы на улицу.
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29.03.2023 13:24 Відповісти
Оптимистичний ти наш. Залишилася дрібниця, Зе. Рятувати країну від тебе
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29.03.2023 12:29 Відповісти
Боже! Неможливо ж вже слухати цю хрипату потвору! Воно ж дебільне, мля! Щойно зникне цей *****-бенін бідоносець оманський, весь Світ одразу ж повернеться до нормального життя!
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29.03.2023 14:09 Відповісти
Ми боремося за припинення війни, повернення наших людей і територій.

ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 15:00

Завдяки саме цьому президенту маємо перший настільки довготривалий режим припинення вогню.

Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Єрмак, Українська правда
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29.03.2023 15:03 Відповісти
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення

від величезної кількості смертоносних мін.

Наша делегація доклала максимум зусиль,

аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. (Чонгар)

ПОТРІБНО ШВИДКО ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН.

АНДРІЙ ЄРМАК, ДЛЯ УП

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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29.03.2023 15:04 Відповісти
А тут часто все продовжують дивуватись і запитувати -

хто ж це розмінував Чонгар?

ЗДАЧА ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЗЛОЧИННА НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ДЕРЖАВНА ЗРАДА

На думку військових експертів, РОЗМІНУВАННЯ протитанкових мінних загороджень на полях біля пунктів в'їзду/виїзду «Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка» і доріг сполучення і НЕ ПІДРИВ мостів, які з'єднують Крим з материковою Україною, мостів через р. Дніпро (в першу чергу - Антонівського автомобільного і залізничного) і транспортних мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області, які були побудовані ще в радянські часи за проектом МО СРСР призвело до того, що ОКУПАЦІЯ ПІВДНЯ ВІДБУЛАСЬ ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ ДНІВ!!!

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169938/
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29.03.2023 18:17 Відповісти
Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України.


Здати путіну все, про що він мріяв за один день

- вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом...

За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах.
Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. .....
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29.03.2023 18:27 Відповісти
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