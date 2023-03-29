Україна переможе завдяки серії маленьких перемог, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений у перемозі нашої країни у війні з РФ.
Про це глава держави заявив під час інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, президент Зеленський озвучив небагато прогнозів щодо того, чим закінчиться війна.
Однак він висловив упевненість, що його нація переможе завдяки серії "маленьких перемог" і "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії", але армії, за його словами, з "маленькими серцями".
Зеленський також визнав, що війна Україну "змінила", що врешті-решт вона зробила його суспільство сильнішим.
"Це могло піти одним шляхом, розділити країну, або іншим шляхом - об’єднати нас. Я дуже вдячний. Я вдячний усім - кожному окремому партнеру, нашим людям, слава Богу, усім - що ми знайшли цей шлях у цей критичний для нації момент. Пошук цього шляху врятував нашу націю, а ми врятували нашу землю. Ми разом", - резюмував глава держави.
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Но Зелю такой вариант устроит. 5 лет ему будут хлопать на церемониях, размещать на обложках журналов, его дружки будут навариваться на войне. И всё это будет оплачено украинской кровью.
Кацапи можуть просто сидіти на березі річки...
Потрібно кожний день забивать клин в щілину в обороні ворога
Не маємо філософії /баби еще нарожают /
Потрібно розумно берегти кожне життя
Сьогодні війна 60% а може і більше війна технологій
Сьогодні один тех /розрахунок може нанести більше
Шкоди ворогу ніж рота батальон
- Успешно?
- Полдела сделано - она согласна. Осталось только уговорить Ротшильда.
- Циля! Я подарил тебе весь мир, иди нюхай цветы на улицу.
ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 15:00
Завдяки саме цьому президенту маємо перший настільки довготривалий режим припинення вогню.
Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Єрмак, Українська правда
від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль,
аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. (Чонгар)
ПОТРІБНО ШВИДКО ВИКОНУВАТИ ЦЕЙ ПЛАН.
АНДРІЙ ЄРМАК, ДЛЯ УП
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
хто ж це розмінував Чонгар?
ЗДАЧА ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЗЛОЧИННА НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ДЕРЖАВНА ЗРАДА
На думку військових експертів, РОЗМІНУВАННЯ протитанкових мінних загороджень на полях біля пунктів в'їзду/виїзду «Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка» і доріг сполучення і НЕ ПІДРИВ мостів, які з'єднують Крим з материковою Україною, мостів через р. Дніпро (в першу чергу - Антонівського автомобільного і залізничного) і транспортних мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області, які були побудовані ще в радянські часи за проектом МО СРСР призвело до того, що ОКУПАЦІЯ ПІВДНЯ ВІДБУЛАСЬ ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ ДНІВ!!!
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169938/
Здати путіну все, про що він мріяв за один день
- вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом...
За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах.
Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. .....