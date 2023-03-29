Україна переможе завдяки серії маленьких перемог, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений у перемозі нашої країни у війні з РФ.

Про це глава держави заявив під час інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, президент Зеленський озвучив небагато прогнозів щодо того, чим закінчиться війна.

Однак він висловив упевненість, що його нація переможе завдяки серії "маленьких перемог" і "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії", але армії, за його словами, з "маленькими серцями".

Зеленський також визнав, що війна Україну "змінила", що врешті-решт вона зробила його суспільство сильнішим.

"Це могло піти одним шляхом, розділити країну, або іншим шляхом - об’єднати нас. Я дуже вдячний. Я вдячний усім - кожному окремому партнеру, нашим людям, слава Богу, усім - що ми знайшли цей шлях у цей критичний для нації момент. Пошук цього шляху врятував нашу націю, а ми врятували нашу землю. Ми разом", - резюмував глава держави.

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