97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
97% українців вірять, що Україна переможе Росію у війні.
Про це свідчать дані всеукраїнське опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, рівень віри у перемогу серед українців майже не змінюється з квітня 2022 року.
Так у лютому 2023 року українці відповіли на питання: "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?" наступним чином:
- 82% відповіли: Однозначно так;
- 15% дали відповідь: Скоріше так;
- 2% сказали, що їм важко відповісти;
- лише 1% не вірить у перемогу.
Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) у період з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Всього було опитано n=2,000 жителів України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Отримані дані опитування зважено за регіональним та віковим показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2021 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 16%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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