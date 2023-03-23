УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6351 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 245 13

97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

97% українців вірять, що Україна переможе Росію у війні.

Про це свідчать дані всеукраїнське опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, рівень віри у перемогу серед українців майже не змінюється з квітня 2022 року.

Так у лютому 2023 року українці відповіли на питання: "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?" наступним чином:

- 82% відповіли: Однозначно так;

- 15% дали відповідь: Скоріше так;

- 2% сказали, що їм важко відповісти;

- лише 1% не вірить у перемогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 65% європейців підтримують приєднання України до ЄС у найближчі роки, - опитування

97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування Рейтингу 01
97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування Рейтингу 02
97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування Рейтингу 03
97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування Рейтингу 04
97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування Рейтингу 05

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) у період з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Всього було опитано n=2,000 жителів України віком 18 років і старше.  До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Отримані дані опитування зважено за регіональним та віковим показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2021 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 16%.  Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: 

опитування (1936) перемога (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
карочє гундяєвських жидоугрофіннобурятів по факту лише три відсотки...
показати весь коментар
23.03.2023 18:39
+4
Невже туди увійшли оті 73% які привели до влади зєлєпузіків? Адже в програмі боневтіка не було перемоги. Там були шашлики, ''проста пєрєстать стрєлять'', заглянути в очко *уйлу, відвести війська, ''сайдьомся пасрєдінє''. Чи вони такі що будь який ''прой*б'' зелених підтримають?
показати весь коментар
23.03.2023 19:12
+4
Ми на своїй землі,за нами правда,воля,честь!
показати весь коментар
23.03.2023 21:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
карочє гундяєвських жидоугрофіннобурятів по факту лише три відсотки...
показати весь коментар
23.03.2023 18:39 Відповісти
Навіть ЗЕмарафон в рекламі каже з доктором Тайсом до перемоги.
показати весь коментар
23.03.2023 18:45 Відповісти
Три выдсотки ОП?
показати весь коментар
23.03.2023 18:48 Відповісти
Відсотки... От спалився
показати весь коментар
23.03.2023 18:49 Відповісти
побачив 97%, чуть піднакакуняв
думав що це, не дай Бог рейтинг ЗЕ
показати весь коментар
23.03.2023 18:58 Відповісти
Нова Каховка..Цензоре не спи
показати весь коментар
23.03.2023 19:01 Відповісти
особливо ті,хто тікає від обов'язку по захісту країни...
показати весь коментар
23.03.2023 19:11 Відповісти
Невже туди увійшли оті 73% які привели до влади зєлєпузіків? Адже в програмі боневтіка не було перемоги. Там були шашлики, ''проста пєрєстать стрєлять'', заглянути в очко *уйлу, відвести війська, ''сайдьомся пасрєдінє''. Чи вони такі що будь який ''прой*б'' зелених підтримають?
показати весь коментар
23.03.2023 19:12 Відповісти
А як же '' мишебратья,рускиенепосмеют'',о тут і виходить у світ лишня хромосома ''зе влади'' і іі медична назва дебілізм в стадіі прогресіі ,а ми довірилися ОПУ і як наслідок отримали безкінечну хуцпу-брехню та виконання зобовязань не на часі
показати весь коментар
23.03.2023 19:14 Відповісти
+1 , будь ласка, додайте і мій голос, ми переможемо
показати весь коментар
23.03.2023 20:26 Відповісти
Дивне опитування. А де рейтинг найвеличнішого? Зараз жодного опитування не проводиться без опитування в якому не звучить прізвище Ze.
показати весь коментар
23.03.2023 20:29 Відповісти
Ми на своїй землі,за нами правда,воля,честь!
показати весь коментар
23.03.2023 21:20 Відповісти
и я тоже искренне и всем сердцем в неё верю!потому что с Украиной весь цивилизованный мир,а с рашкой только такие же отбросы как и она сама!
показати весь коментар
23.03.2023 22:05 Відповісти
 
 