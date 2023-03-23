97% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

97% українців вірять, що Україна переможе Росію у війні.

Про це свідчать дані всеукраїнське опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, рівень віри у перемогу серед українців майже не змінюється з квітня 2022 року.

Так у лютому 2023 року українці відповіли на питання: "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?" наступним чином:

- 82% відповіли: Однозначно так;

- 15% дали відповідь: Скоріше так;

- 2% сказали, що їм важко відповісти;

- лише 1% не вірить у перемогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 65% європейців підтримують приєднання України до ЄС у найближчі роки, - опитування











Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) у період з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Всього було опитано n=2,000 жителів України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Отримані дані опитування зважено за регіональним та віковим показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2021 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 16%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).