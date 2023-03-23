97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

97% украинцев верят в то, что Украина победит Россию в войне.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, уровень веры в победу среди украинцев почти не меняется с апреля 2022 года.

Так в феврале 2023 года украинцы ответили на вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?" следующим образом:

- 82% ответили: Однозначно да;

- 15% ответили: Скорее да;

- 2% сказали, что им затруднились ответить;

- только 1% не верит в победу.

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Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов – 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).