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97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

97% украинцев верят в то, что Украина победит Россию в войне.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, уровень веры в победу среди украинцев почти не меняется с апреля 2022 года.

Так в феврале 2023 года украинцы ответили на вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?" следующим образом:

- 82% ответили: Однозначно да;

- 15% ответили: Скорее да;

- 2% сказали, что им затруднились ответить;

- только 1% не верит в победу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65% европейцев поддерживают присоединение Украины к ЕС в ближайшие годы, - опрос

97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос Рейтинга 01
97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос Рейтинга 02
97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос Рейтинга 03
97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос Рейтинга 04
97% украинцев верят в победу Украины в войне, - опрос Рейтинга 05

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов – 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Автор: 

опрос (2826) победа (591)


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Топ комментарии
+9
карочє гундяєвських жидоугрофіннобурятів по факту лише три відсотки...
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23.03.2023 18:39
+4
Невже туди увійшли оті 73% які привели до влади зєлєпузіків? Адже в програмі боневтіка не було перемоги. Там були шашлики, ''проста пєрєстать стрєлять'', заглянути в очко *уйлу, відвести війська, ''сайдьомся пасрєдінє''. Чи вони такі що будь який ''прой*б'' зелених підтримають?
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23.03.2023 19:12
+4
Ми на своїй землі,за нами правда,воля,честь!
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23.03.2023 21:20
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карочє гундяєвських жидоугрофіннобурятів по факту лише три відсотки...
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23.03.2023 18:39 Ответить
Навіть ЗЕмарафон в рекламі каже з доктором Тайсом до перемоги.
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23.03.2023 18:45 Ответить
Три выдсотки ОП?
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23.03.2023 18:48 Ответить
Відсотки... От спалився
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23.03.2023 18:49 Ответить
побачив 97%, чуть піднакакуняв
думав що це, не дай Бог рейтинг ЗЕ
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23.03.2023 18:58 Ответить
Нова Каховка..Цензоре не спи
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23.03.2023 19:01 Ответить
особливо ті,хто тікає від обов'язку по захісту країни...
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23.03.2023 19:11 Ответить
Невже туди увійшли оті 73% які привели до влади зєлєпузіків? Адже в програмі боневтіка не було перемоги. Там були шашлики, ''проста пєрєстать стрєлять'', заглянути в очко *уйлу, відвести війська, ''сайдьомся пасрєдінє''. Чи вони такі що будь який ''прой*б'' зелених підтримають?
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23.03.2023 19:12 Ответить
А як же '' мишебратья,рускиенепосмеют'',о тут і виходить у світ лишня хромосома ''зе влади'' і іі медична назва дебілізм в стадіі прогресіі ,а ми довірилися ОПУ і як наслідок отримали безкінечну хуцпу-брехню та виконання зобовязань не на часі
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23.03.2023 19:14 Ответить
+1 , будь ласка, додайте і мій голос, ми переможемо
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23.03.2023 20:26 Ответить
Дивне опитування. А де рейтинг найвеличнішого? Зараз жодного опитування не проводиться без опитування в якому не звучить прізвище Ze.
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23.03.2023 20:29 Ответить
Ми на своїй землі,за нами правда,воля,честь!
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23.03.2023 21:20 Ответить
и я тоже искренне и всем сердцем в неё верю!потому что с Украиной весь цивилизованный мир,а с рашкой только такие же отбросы как и она сама!
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23.03.2023 22:05 Ответить
 
 