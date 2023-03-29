Российский бомбардировщик Су-24М сбили под Бахмутом
Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.
"29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 01:30 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий29.03.2023 09:20
+10 Вадим Владимирович #550978
показать весь комментарий29.03.2023 09:32
+8 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий29.03.2023 09:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як казав мій батько - квадратне добре літати не може. Фюзеляж має реально квадратну форму у носовій прекції. В режимі огіьання рельєфу місцевості - літак нещадно трясло.
29 березня до 13:30 треба пару годин почекати.