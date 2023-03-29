Российский бомбардировщик Су-24М сбили под Бахмутом

Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

"29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 01:30 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

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