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Новости Агрессия России против Украины
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Российский бомбардировщик Су-24М сбили под Бахмутом

су-24

Зенитчики Воздушных сил на бахмутском направлении сбили бомбардировщик оккупантов Су-24М.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

"29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 01:30 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

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Российский бомбардировщик Су-24М сбили под Бахмутом 01

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Топ комментарии
+17
Гарного ''птицю вполювали''. Як кажуть- ''піз**ць катьонку, больше ср*ть нє будєт''!
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29.03.2023 09:20
+10
Главное что бы пилот сдох.
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29.03.2023 09:32
+8
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29.03.2023 09:21
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Гарного ''птицю вполювали''. Як кажуть- ''піз**ць катьонку, больше ср*ть нє будєт''!
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29.03.2023 09:20 Ответить
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29.03.2023 09:21 Ответить
Кацапчьонок долітався по нашій землі і здох
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29.03.2023 09:23 Ответить
На Су-24, двоє, команир екіпажу та штурман. У штурмана таеж є можливість керувати літаком. Дуже схожий на Ф-111.
Як казав мій батько - квадратне добре літати не може. Фюзеляж має реально квадратну форму у носовій прекції. В режимі огіьання рельєфу місцевості - літак нещадно трясло.
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29.03.2023 09:40 Ответить
Этих литаков сбито меньше чем современных СУшек
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29.03.2023 13:49 Ответить
пілот подох? невідомо?
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29.03.2023 09:28 Ответить
Главное что бы пилот сдох.
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29.03.2023 09:32 Ответить
Их там двое
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29.03.2023 13:46 Ответить
Есть в сводке,все ок)
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29.03.2023 09:47 Ответить
Ну и как решить этот ребус - 1:30 29-го или 13:30 28-го ?
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29.03.2023 09:56 Ответить
"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Джерело:

29 березня до 13:30 треба пару годин почекати.
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29.03.2023 11:19 Ответить
Я порівнюю текст з малюнком , на якому 28/03 , 13:30 .
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29.03.2023 11:37 Ответить
Одразу накривати місце приземлення пілота артилерією. Набагато легше набрати зеків-смертників, яких можна кувалдами та тортурами примусити іти на смерть, ніж кваліфікованих пілотів, на підготовку яких треба витрачати сотні тисяч доларів - підготовка може коштувати як літак, зека у літак не посадиш, тому кожен пілот повинен зрозуміти, що він такий же смертник, коли по ньому працюють з високоточної західної зброї як у небі, так і на землі
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29.03.2023 10:15 Ответить
Сбили В воздухе, а оказался ПОД Бахмутом
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29.03.2023 12:37 Ответить
 
 