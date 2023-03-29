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Російський бомбардувальник Су-24М збили під Бахмутом
Зенітники Повітряних сил на бахмутському напрямку збили бомбардувальник окупантів Су-24М.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.
"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар29.03.2023 09:20
+10 Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар29.03.2023 09:32
+8 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар29.03.2023 09:21
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Як казав мій батько - квадратне добре літати не може. Фюзеляж має реально квадратну форму у носовій прекції. В режимі огіьання рельєфу місцевості - літак нещадно трясло.
29 березня до 13:30 треба пару годин почекати.