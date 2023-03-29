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Новини Агресія Росії проти України
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Російський бомбардувальник Су-24М збили під Бахмутом

су-24

Зенітники Повітряних сил на бахмутському напрямку збили бомбардувальник окупантів Су-24М.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні. 

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Російський бомбардувальник Су-24М збили під Бахмутом 01

Автор: 

росія (65035) літак (2900) Бахмут (1559) втрати (4393) Повітряні сили (2619)


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Топ коментарі
+17
Гарного ''птицю вполювали''. Як кажуть- ''піз**ць катьонку, больше ср*ть нє будєт''!
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29.03.2023 09:20
+10
Главное что бы пилот сдох.
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29.03.2023 09:32
+8
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29.03.2023 09:21
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Гарного ''птицю вполювали''. Як кажуть- ''піз**ць катьонку, больше ср*ть нє будєт''!
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29.03.2023 09:20 Відповісти
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29.03.2023 09:21 Відповісти
Кацапчьонок долітався по нашій землі і здох
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29.03.2023 09:23 Відповісти
На Су-24, двоє, команир екіпажу та штурман. У штурмана таеж є можливість керувати літаком. Дуже схожий на Ф-111.
Як казав мій батько - квадратне добре літати не може. Фюзеляж має реально квадратну форму у носовій прекції. В режимі огіьання рельєфу місцевості - літак нещадно трясло.
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29.03.2023 09:40 Відповісти
Этих литаков сбито меньше чем современных СУшек
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29.03.2023 13:49 Відповісти
пілот подох? невідомо?
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29.03.2023 09:28 Відповісти
Главное что бы пилот сдох.
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29.03.2023 09:32 Відповісти
Их там двое
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29.03.2023 13:46 Відповісти
Есть в сводке,все ок)
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29.03.2023 09:47 Відповісти
Ну и как решить этот ребус - 1:30 29-го или 13:30 28-го ?
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29.03.2023 09:56 Відповісти
"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Джерело:

29 березня до 13:30 треба пару годин почекати.
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29.03.2023 11:19 Відповісти
Я порівнюю текст з малюнком , на якому 28/03 , 13:30 .
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29.03.2023 11:37 Відповісти
Одразу накривати місце приземлення пілота артилерією. Набагато легше набрати зеків-смертників, яких можна кувалдами та тортурами примусити іти на смерть, ніж кваліфікованих пілотів, на підготовку яких треба витрачати сотні тисяч доларів - підготовка може коштувати як літак, зека у літак не посадиш, тому кожен пілот повинен зрозуміти, що він такий же смертник, коли по ньому працюють з високоточної західної зброї як у небі, так і на землі
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29.03.2023 10:15 Відповісти
Сбили В воздухе, а оказался ПОД Бахмутом
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29.03.2023 12:37 Відповісти
 
 