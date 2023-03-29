Російський бомбардувальник Су-24М збили під Бахмутом

Зенітники Повітряних сил на бахмутському напрямку збили бомбардувальник окупантів Су-24М.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

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