Из-за непогоды в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, - КГВА

Из-за ухудшения погодных условий в столице введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

Как отмечается, они действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

"Наибольшее повреждение в Киево-Святошинском энергоузле. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. К работам в столице и Киевщине привлечено 108 бригад", - говорится в сообщении.

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