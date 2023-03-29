Из-за непогоды в Киеве введены аварийные отключения электроэнергии, - КГВА
Из-за ухудшения погодных условий в столице введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
Как отмечается, они действуют в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.
"Наибольшее повреждение в Киево-Святошинском энергоузле. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. К работам в столице и Киевщине привлечено 108 бригад", - говорится в сообщении.
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+9 Татьяна Родионова
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А те що з учора почали експорт е/е в європу і зразу почалися відключення - це просто співпадіння!
Не відволікайтесь, дивіться бєнямарафон.
Всі ці "зради" у головах людей зявляються через недовіру до влади.
Дуже багато питань, через які недовіра зростає з кожним днем.