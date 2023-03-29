Через негоду в Києві запроваджено аварійні відключення електроенергії, - КМВА
Через погіршення погодних умов у столиці введені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Як зазначається, вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах
"Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Татьяна Родионова
показати весь коментар29.03.2023 11:20
+3 Gordon Shamwej
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+2 Vitaminum D
показати весь коментар29.03.2023 11:37
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А те що з учора почали експорт е/е в європу і зразу почалися відключення - це просто співпадіння!
Не відволікайтесь, дивіться бєнямарафон.
Всі ці "зради" у головах людей зявляються через недовіру до влади.
Дуже багато питань, через які недовіра зростає з кожним днем.