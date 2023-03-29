Через негоду в Києві запроваджено аварійні відключення електроенергії, - КМВА

Через погіршення погодних умов у столиці введені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах

"Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад", - йдеться у повідомленні.

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