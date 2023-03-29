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Новини
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Через негоду в Києві запроваджено аварійні відключення електроенергії, - КМВА

світло

Через погіршення погодних умов у столиці введені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах

"Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт у столиці та Київщині залучено 108 бригад", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дарницькому районі Києва зникло світло

Автор: 

Київ (19441) негода (757) погода (789) електроенергія (6186) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+9
Опять продают, у нас страна превращается у говнорашку, возьмите да и отключите троллейбусы, нам кучу автобусов передали, а вы ******** продаете все что только можно
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29.03.2023 11:20
+3
Вчора профіцит - сьогодні дефіцит
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29.03.2023 11:09
+2
Это не дефицит, а проблема с сетями (подстанции, провода и т.д. что передают электрику). Никто про дефицит ничего не говорит.
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29.03.2023 11:37
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Вчора профіцит - сьогодні дефіцит
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29.03.2023 11:09 Відповісти
Это не дефицит, а проблема с сетями (подстанции, провода и т.д. что передают электрику). Никто про дефицит ничего не говорит.
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29.03.2023 11:37 Відповісти
Все, теперь язык в жопе?! когда написали про дефицит убогие люди, не будьте как та печальная русня, уже глаза откройте!!!
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29.03.2023 17:03 Відповісти
Мотузяну справу порвало вітром.
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29.03.2023 11:09 Відповісти
є припущення що відновлено після багаторазових ракетних обстрілів як то кажуть "на соплях", то цілком вірогідно, зараз є вірогідність пошкоджень
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29.03.2023 11:18 Відповісти
Так-так, все саме так і було.
А те що з учора почали експорт е/е в європу і зразу почалися відключення - це просто співпадіння!
Не відволікайтесь, дивіться бєнямарафон.
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29.03.2023 11:31 Відповісти
я не дивлюсь марафон - прошу не вішати ярликів. А щодо експорту то як багато вже повідомляли його ніхто і не відміняв, зменшували обсяги скорше
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29.03.2023 11:40 Відповісти
Ага, дождались снега и ветра что бы начать экспорт, завтра будет теплая погода экспорт прекратят. Люди у вас вообще с башкой все в порядке или там ничего от розума уже не осталось? В Украине сейчас нет дефицита электричества, есть профицит. Локальные аварии были всегда, даже до войны.
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29.03.2023 11:40 Відповісти
Головний виробник ел.енергії це АЕС.Коли відключається якийсь регіон,то надлишок енергії кудись потрібно дівати-або перекинути в Європу,або аварійне відключення блоків АЕС,а це аварійна ситуація.Аварійна ситуація-це подія,яка не переросла в АВАРІЮ.Кожне непланове відключення АЕС-це аварійна ситуація і великий ризик для енергетики.
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29.03.2023 11:56 Відповісти
Опять продают, у нас страна превращается у говнорашку, возьмите да и отключите троллейбусы, нам кучу автобусов передали, а вы ******** продаете все что только можно
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29.03.2023 11:20 Відповісти
Статтю прочитати не змогло?
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29.03.2023 11:23 Відповісти
Кацап, повтори: путін - *****.
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29.03.2023 13:00 Відповісти
Так... зелені дуже раді, Саме так вони й прийшли до влади.
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29.03.2023 11:59 Відповісти
Опять "зрада", опять "заговор"... Люди, вы в окно посмотри на погоду.
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29.03.2023 11:47 Відповісти
Подивився. Побачив як МВт течуть на експорт...
Всі ці "зради" у головах людей зявляються через недовіру до влади.
Дуже багато питань, через які недовіра зростає з кожним днем.
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29.03.2023 11:57 Відповісти
Хай течуть, то что у тебя света нет никак не связано с экспортом, Украина всегда с 1991 года была экспортером электрики, у нас три АЭС работают плюс другие генерирующие мощности. И деньги полученные от экспорта как раз нужны для ремонта сетей и строительства новых энергоблоков. Но зачем дуракам в это углубляться проще разводить конспирологию.
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29.03.2023 13:25 Відповісти
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29.03.2023 17:12 Відповісти
кацапское чмо, зачем ты своего уродца публикуешь? ставь себе на телефон и там смотри его, убогая ты мерзость
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29.03.2023 17:42 Відповісти
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29.03.2023 17:52 Відповісти
Админ, почему ты не забанишь свинособаку которая тут ошивается? путенский чмошник же тут засели с нами
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29.03.2023 17:13 Відповісти
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29.03.2023 17:30 Відповісти
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29.03.2023 17:31 Відповісти
Свинособака, пойди лучше свою семью прирежь, и будет на пару людей меньше там в рашке вашей убогой
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29.03.2023 17:37 Відповісти
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29.03.2023 17:41 Відповісти
 
 