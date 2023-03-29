Происходящее на Донбассе непосредственно влияет на безопасность Польши, - Пшидач

Если Украина падет, аппетиты Путина возрастут и он будет пытаться атаковать следующие направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

"К сожалению, в Европе производственные мощности последние 30 лет были ограничены. Поэтому Польша обращается к странам Запада, Европейскому Союзу для финансирования этих европейских производств в сфере боеприпасов", - отметил он.

Пшидач подчеркнул, что нужно осознавать, что то, что "сегодня происходит на Донбассе, оказывает непосредственное влияние на безопасность польского государства".

"Эта поддержка Украины является результатом не только сострадания, а соответствующего анализа безопасности государства. Потому что если Украина падет, аппетиты Путина возрастут и он будет пытаться атаковать следующие направления", - подытожил он.

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